El fútbol argentino se moderniza: las 7 nuevas reglas que se estrenan en el Torneo Clausura 2026

A último momento, la AFA extendió el mercado de pases del fútbol argentino

Lo que el fútbol unió, la política no pudo dividir

El puntapié inicial del Torneo Clausura 2026 tendrá como protagonista al vigente campeón, Belgrano , enfrentando a Rosario Central en Córdoba. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en la aplicación de estas 7 modificaciones reglamentarias que cambiarán la forma de jugar y dirigir en nuestro país.

1. Límite de 10 segundos para las sustituciones

Las siete reglas de la Copa del Mundo, que se aplicarán en el Torneo Clausura 2026: Habrá un conteo de cinco segundos tanto para un saque de arco como para un lateral. El VAR puede revisar si hubo o no córner, en caso de que haya habido un error del árbitro… pic.twitter.com/hpQqCJIcn6

Para evitar los cambios "estratégicos" que buscan consumir minutos en el reloj:

2. Asistencia médica: un minuto fuera del campo

¿Qué pasa si no cumple el tiempo? El jugador que ingresa deberá esperar a que el partido se vuelva a detener y cumplir al menos un minuto de penalización fuera de la cancha antes de hacer su ingreso formal.

El futbolista reemplazado tendrá un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego.

Buscando reducir la simulación de lesiones para enfriar el partido:

Todo futbolista atendido dentro de la cancha (salvo que el rival haya sido amonestado) deberá permanecer un minuto fuera del terreno antes de recibir el alta arbitral para reingresar.

Excepción: Se aplicará únicamente ante golpes o traumatismos en la cabeza.

3. Cuenta regresiva de 5 segundos para saques de arco y laterales

Se achica la paciencia para la reanudación del juego. Tanto para sacar de banda como desde el fondo, los jugadores dispondrán de solo 5 segundos:

Si se demora un lateral: La posesión pasa automáticamente al equipo rival.

Si se demora un saque de arco: Se sancionará un tiro de esquina (córner) a favor del rival.

Desde hoy rigen nuevas reglas IFAB en el fútbol argentino. Gentileza.

4. "Ley Prestianni": Prohibido taparse la boca para hablar

Surgida a raíz de antecedentes recientes en el ámbito internacional, queda estrictamente prohibido taparse la boca con las manos para dirigirse a un rival o al árbitro.

Sanción: Expulsión directa. (Un antecedente directo ocurrió en la última Copa del Mundo, donde Miguel Almirón vio la tarjeta roja por esta infracción durante el cruce entre Paraguay y Turquía).

5. Flexibilización en la ley de la ventaja

Para evitar parates innecesarios, los árbitros podrán aplicar la ley de ventaja si un equipo ejecuta de forma incorrecta una reanudación (por ejemplo, un mal saque), siempre y cuando el conjunto rival recupere la pelota de inmediato.

6. Criterio actualizado para el doble toque en los penales

La FIFA modificó el reglamento para contemplar los dobles toques involuntarios durante la ejecución de una pena máxima:

Si la pelota termina en gol: El penal deberá repetirse obligatoriamente.

Si no es gol: Se sancionará un tiro libre indirecto a favor del equipo defensor.

En el caso de una definición por penales (tandas), la acción se considerará directamente como un penal errado.

7. Expulsión directa por salir del campo a protestar

Con el fin de castigar conductas antideportivas grupales (como lo visto en la final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos), cualquier futbolista que abandone deliberadamente el terreno de juego con el fin de reclamar o presionar al cuerpo arbitral será expulsado de inmediato.