El fútbol argentino se moderniza: las 7 nuevas reglas que se estrenan en el Torneo Clausura 2026

El fútbol argentino retoma la actividad tras el receso mundialista con cambios drásticos. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) adoptó formalmente las nuevas normativas implementadas por la FIFA en la Copa del Mundo 2026, diseñadas con un objetivo central: agilizar la dinámica del juego, reducir las constantes interrupciones y terminar de una vez por todas con las pérdidas de tiempo.
El puntapié inicial del Torneo Clausura 2026 tendrá como protagonista al vigente campeón, Belgrano, enfrentando a Rosario Central en Córdoba. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en la aplicación de estas 7 modificaciones reglamentarias que cambiarán la forma de jugar y dirigir en nuestro país.
¿Cuáles son las nuevas reglas de la AFA para el Torneo Clausura 2026?
1. Límite de 10 segundos para las sustituciones
Para evitar los cambios "estratégicos" que buscan consumir minutos en el reloj:
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El futbolista reemplazado tendrá un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego.
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¿Qué pasa si no cumple el tiempo? El jugador que ingresa deberá esperar a que el partido se vuelva a detener y cumplir al menos un minuto de penalización fuera de la cancha antes de hacer su ingreso formal.
2. Asistencia médica: un minuto fuera del campo
Buscando reducir la simulación de lesiones para enfriar el partido:
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Todo futbolista atendido dentro de la cancha (salvo que el rival haya sido amonestado) deberá permanecer un minuto fuera del terreno antes de recibir el alta arbitral para reingresar.
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Excepción: Se aplicará únicamente ante golpes o traumatismos en la cabeza.
3. Cuenta regresiva de 5 segundos para saques de arco y laterales
Se achica la paciencia para la reanudación del juego. Tanto para sacar de banda como desde el fondo, los jugadores dispondrán de solo 5 segundos:
Desde hoy rigen nuevas reglas IFAB en el fútbol argentino.
Gentileza.
4. "Ley Prestianni": Prohibido taparse la boca para hablar
Surgida a raíz de antecedentes recientes en el ámbito internacional, queda estrictamente prohibido taparse la boca con las manos para dirigirse a un rival o al árbitro.
5. Flexibilización en la ley de la ventaja
Para evitar parates innecesarios, los árbitros podrán aplicar la ley de ventaja si un equipo ejecuta de forma incorrecta una reanudación (por ejemplo, un mal saque), siempre y cuando el conjunto rival recupere la pelota de inmediato.
6. Criterio actualizado para el doble toque en los penales
La FIFA modificó el reglamento para contemplar los dobles toques involuntarios durante la ejecución de una pena máxima:
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Si la pelota termina en gol: El penal deberá repetirse obligatoriamente.
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Si no es gol: Se sancionará un tiro libre indirecto a favor del equipo defensor.
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En el caso de una definición por penales (tandas), la acción se considerará directamente como un penal errado.
7. Expulsión directa por salir del campo a protestar
Con el fin de castigar conductas antideportivas grupales (como lo visto en la final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos), cualquier futbolista que abandone deliberadamente el terreno de juego con el fin de reclamar o presionar al cuerpo arbitral será expulsado de inmediato.