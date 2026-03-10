El mejor partido del Torneo Apertura: Unión de Santa Fe 4 - Independiente de Avellaneda 4

Independiente de Avellaneda consumó una remontada agónica en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y se r escató un valioso punto al empatar 4-4 con Unión en un partidazo válido por la décima fecha del Torneo Apertura.

El Rojo perdía 3-0 antes de los 40 minutos y lo igualó en la última jugada del mejor encuentro del campeonato.

El GOL de CRISTIAN TARRAGONA para el 1-0 de UNIÓN ante Independiente en Avellaneda. pic.twitter.com/OfA0LeGoB5

En un primer tiempo tremendo, a Unión le salió todo lo que se propuso e Independiente pagó caro cada error. Antes del cuarto de hora, tras una doble equivocación de Iván Marcone, Andrés Merlos pitó penal del mediocampista y Cristian Tarragona lo cambió por el 1-0.

El GOL de BRAHIAN CUELLO para el 2-0 de UNIÓN ante Independiente en Avellaneda. pic.twitter.com/GAyju2X0W0

El equipo de Gustavo Quinteros sintió el golpe y a los 19 minutos recibiría otro cachetazo: un centro desde la derecha que no pudo ser despejado por Leonardo Godoy le dejó servido el 2-0 a Brahian Cuello.

PFF PERO QUË GOLAZO de MATEO DEL BLANCO, picándola, sin ángulo, por encima de la salida de Rey para el ¡3-0! de UNIÓN ante Independiente en Avellaneda en apenas 39'. pic.twitter.com/OjK15m2u2D

La casa del Diablo se convirtió en una caldera y explotó a los 27 minutos cuando Julián Palacios anotó lo hubiera sido el 3-0, pero la intervención del VAR lo anuló por posición adelantada.

El GOL de IGNACIO PUSSETTO en el descuento para el 1-3 de INDEPENDIENTE ante Unión. pic.twitter.com/vlO16Y5A5j

El GOL de GABRIEL ÁVALOS de penal para el 2-3 de INDEPENDIENTE ante Unión.

Sin embargo, Unión no sacó el pie del acelerador y con una gran jugada colectiva y mejor definición de Mateo Del Blanco amplió la ventaja a los 39'.

En la última jugada de la primera mitad, un centro de Facundo Zabala desde la izquierda le cayó en el área a Ignacio Pussetto para descontar y anotar su primer gol con la camiseta del Rojo.

El GOL de MAIZON RODRÍGUEZ para el 4-2 de UNIÓN ante Independiente en Avellaneda.

En el entretiempo Quinteros metió mano en el equipo: a la cancha Santiago Arias y Luciano Cabral en lugar de Godoy y Lautaro Millán.

Un inexistente penal marcado por Merlos sobre Gabriel Ávalos en el primer minuto del complemento, le permitió al goleador convertir el 3-2 parcial y cambiar el ánimo en Avellaneda.

DOBLETE de GABRIEL ÁVALOS para el 3-4 de INDEPENDIENTE ante Unión.



Y aún quedan 20 minutos en Avellaneda...

Independiente soñaba con la remontada, pero volvió a fallar esta vez en un córner y Maizon Rodríguez empujó al gol para el 4-2 de la visita.

Las esperanzas se diluían hasta que nuevamente Ávalos las renovó al peinar un tiro libre ejecutado por Ignacio Malcorra con el que marcó el 4-3.

El ANTICIPO de JUAN FEDORCO EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO AL MINUTO 90+10' para el 4-4 FINAL de INDEPENDIENTE ante Unión.



El mejor partido del campeonato.

En el noveno y último minuto del tiempo adicionado por Merlos, Kevin Lomónaco envió la pelota al área y su compañero de zaga, Juan Fedorco, metió un cabezazo memorable para el desahogo agónico de todos los hinchas.