10 de marzo de 2026 - 22:44

El mejor partido del Torneo Apertura: Unión de Santa Fe 4 - Independiente de Avellaneda 4

En un duelo de locos, Unión ganaba 3-0y 4-2, pero Independiente reaccionó a lo campeón. Partidazo. Mirá los goles.

Independiente consiguió un empate increíble: fue 4 a 4 ante Unión de Santa Fe por la 10º fecha del Torneo Apertura.&nbsp;

Independiente consiguió un empate increíble: fue 4 a 4 ante Unión de Santa Fe por la 10º fecha del Torneo Apertura. 

Foto:

Gentileza.
image
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Finalissima 2026.

Finalissima 2026: Qatar reanuda el fútbol local y presiona para mantener el duelo Argentina vs España

Por Francisco Moreno
Fútbol. La AFA hace cuentas alegres porque ya presentó su nueva plataforma para televisación de los torneos de ascenso

Para sus torneos de fútbol, la AFA entra a la modernidad tendrá su propia televisación privada

Por Gonzalo Tapia
Embed

En un primer tiempo tremendo, a Unión le salió todo lo que se propuso e Independiente pagó caro cada error. Antes del cuarto de hora, tras una doble equivocación de Iván Marcone, Andrés Merlos pitó penal del mediocampista y Cristian Tarragona lo cambió por el 1-0.

Embed

La casa del Diablo se convirtió en una caldera y explotó a los 27 minutos cuando Julián Palacios anotó lo hubiera sido el 3-0, pero la intervención del VAR lo anuló por posición adelantada.

Embed

Sin embargo, Unión no sacó el pie del acelerador y con una gran jugada colectiva y mejor definición de Mateo Del Blanco amplió la ventaja a los 39'.

En la última jugada de la primera mitad, un centro de Facundo Zabala desde la izquierda le cayó en el área a Ignacio Pussetto para descontar y anotar su primer gol con la camiseta del Rojo.

Embed

En el entretiempo Quinteros metió mano en el equipo: a la cancha Santiago Arias y Luciano Cabral en lugar de Godoy y Lautaro Millán.

Un inexistente penal marcado por Merlos sobre Gabriel Ávalos en el primer minuto del complemento, le permitió al goleador convertir el 3-2 parcial y cambiar el ánimo en Avellaneda.

Embed

Independiente soñaba con la remontada, pero volvió a fallar esta vez en un córner y Maizon Rodríguez empujó al gol para el 4-2 de la visita.

Las esperanzas se diluían hasta que nuevamente Ávalos las renovó al peinar un tiro libre ejecutado por Ignacio Malcorra con el que marcó el 4-3.

Embed

En el noveno y último minuto del tiempo adicionado por Merlos, Kevin Lomónaco envió la pelota al área y su compañero de zaga, Juan Fedorco, metió un cabezazo memorable para el desahogo agónico de todos los hinchas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

si tenes pelotas de futbol rotas o viejas en casa, tenes un tesoro: 3 formas practicas de reutilizarlas

Si tenés pelotas de fútbol rotas o viejas en casa, tenés un tesoro: 3 formas prácticas de reutilizarlas

Por Ignacio Alvarado
Vélez mantuvo invicto y punta en soledad con un vibrante empate ante Tigre por el Torneo Apertura. 

Vélez mantuvo el invicto y la punta al igualar con Tigre por el Torneo Apertura: mirá los goles

Por la 10º fecha del Torneo Apertura, Boca recibe a San Lorenzo en La Bombonera. 

Boca recibe a San Lorenzo por el Torneo Apertura: hora, formaciones y por dónde seguir en vivo

Cada vez más cerca. Pipa Lescano a un paso de convertirse en jugador de Boca. 

Riquelme está feliz: Boca llegó a un acuerdo con Lescano y ahora deberá negociar con Argentinos Juniors