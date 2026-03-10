El mejor partido del Torneo Apertura: Unión de Santa Fe 4 - Independiente de Avellaneda 4

Independiente de Avellaneda consumó una remontada agónica en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y se rescató un valioso punto al empatar 4-4 con Unión en un partidazo válido por la décima fecha del Torneo Apertura.
En un duelo de locos, Unión ganaba 3-0y 4-2, pero Independiente reaccionó a lo campeón. Partidazo. Mirá los goles.
Independiente de Avellaneda consumó una remontada agónica en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y se rescató un valioso punto al empatar 4-4 con Unión en un partidazo válido por la décima fecha del Torneo Apertura.
El Rojo perdía 3-0 antes de los 40 minutos y lo igualó en la última jugada del mejor encuentro del campeonato.
En un primer tiempo tremendo, a Unión le salió todo lo que se propuso e Independiente pagó caro cada error. Antes del cuarto de hora, tras una doble equivocación de Iván Marcone, Andrés Merlos pitó penal del mediocampista y Cristian Tarragona lo cambió por el 1-0.
El equipo de Gustavo Quinteros sintió el golpe y a los 19 minutos recibiría otro cachetazo: un centro desde la derecha que no pudo ser despejado por Leonardo Godoy le dejó servido el 2-0 a Brahian Cuello.
La casa del Diablo se convirtió en una caldera y explotó a los 27 minutos cuando Julián Palacios anotó lo hubiera sido el 3-0, pero la intervención del VAR lo anuló por posición adelantada.
Sin embargo, Unión no sacó el pie del acelerador y con una gran jugada colectiva y mejor definición de Mateo Del Blanco amplió la ventaja a los 39'.
En la última jugada de la primera mitad, un centro de Facundo Zabala desde la izquierda le cayó en el área a Ignacio Pussetto para descontar y anotar su primer gol con la camiseta del Rojo.
En el entretiempo Quinteros metió mano en el equipo: a la cancha Santiago Arias y Luciano Cabral en lugar de Godoy y Lautaro Millán.
Un inexistente penal marcado por Merlos sobre Gabriel Ávalos en el primer minuto del complemento, le permitió al goleador convertir el 3-2 parcial y cambiar el ánimo en Avellaneda.
Independiente soñaba con la remontada, pero volvió a fallar esta vez en un córner y Maizon Rodríguez empujó al gol para el 4-2 de la visita.
Las esperanzas se diluían hasta que nuevamente Ávalos las renovó al peinar un tiro libre ejecutado por Ignacio Malcorra con el que marcó el 4-3.
En el noveno y último minuto del tiempo adicionado por Merlos, Kevin Lomónaco envió la pelota al área y su compañero de zaga, Juan Fedorco, metió un cabezazo memorable para el desahogo agónico de todos los hinchas.