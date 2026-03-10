Boca recibe a San Lorenzo por el Torneo Apertura: hora, formaciones y por dónde seguir en vivo

En cuanto al equipo, todos los nombres que enfrentaron al Granate se repetirían tras haber jugado con claridad el mejor partido del año, con el entrenador volviendo a confiar en Tomás Aranda y en Milton Delgado desde el arranque. Las novedades estarían en el banco, con Tomás Belmonte fuera por lesión, y con Alan Velasco y Ángel Romeroo con chances de ser suplentes tras recibir el alta.
Cómo llega San Lorenzo al encuentro con Boca por el Torneo Apertura
Por su parte, el Ciclón todavía no terminó de convencer a sus hinchas en el Apertura y pese a que no perdió en ninguno de sus anteriores cuatro partidos, tres de ellos finalizaron en empate, perdiendo incluso el clásico frente a Huracán. Esta materia es una piedra en el zapato para Damián Ayude, que no ganó ninguno durante su gestión, algo que buscará revertir.
Ambos equipos no se ven las caras desde agosto de 2024, en esa ocasión fue victoria azul y oro por 3 a 2 en un partidazo en La Bombonera, con goles de Miguel Merentiel, Milton Giménez y Ezequiel Ceruti en contra, mientras que Andrés Vombergar e Iván Leguizamón anotaron para la visita.
La probable formación de Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura
Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.
La probable formación de San Lorenzo vs. Boca por el Torneo Apertura