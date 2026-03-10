10 de marzo de 2026 - 15:39

Boca recibe a San Lorenzo por el Torneo Apertura: hora, formaciones y por dónde seguir en vivo

Este miércoles, desde las 19.45, Boca recibe a San Lorenzo en La Bombonera por la 10º fecha del Torneo Apertura 2026.Todos los detalles.

Por la 10º fecha del Torneo Apertura, Boca recibe a San Lorenzo en La Bombonera.&nbsp;

Por la 10º fecha del Torneo Apertura, Boca recibe a San Lorenzo en La Bombonera. 

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Cómo llega Boca al encuentro con San Lorenzo por el Torneo Apertura

Tras un pálido arranque en el que fue muy criticado por los hinchas, el cuadro de la Ribera reaccionó en La Fortaleza y goleó 3 a 0 a Lanús mostrando un gran nivel. Ahora, volverá a su hogar en busca de conseguir nuevamente los tres puntos, algo que se le negó en las últimas tres presentaciones ante sus hinchas, que bajaron el famoso “Movete, Xeneize, Movete… ” en los empates con Platense, Racing y Gimnasia de Mendoza.

En cuanto al equipo, todos los nombres que enfrentaron al Granate se repetirían tras haber jugado con claridad el mejor partido del año, con el entrenador volviendo a confiar en Tomás Aranda y en Milton Delgado desde el arranque. Las novedades estarían en el banco, con Tomás Belmonte fuera por lesión, y con Alan Velasco y Ángel Romeroo con chances de ser suplentes tras recibir el alta.

Cómo llega San Lorenzo al encuentro con Boca por el Torneo Apertura

Por su parte, el Ciclón todavía no terminó de convencer a sus hinchas en el Apertura y pese a que no perdió en ninguno de sus anteriores cuatro partidos, tres de ellos finalizaron en empate, perdiendo incluso el clásico frente a Huracán. Esta materia es una piedra en el zapato para Damián Ayude, que no ganó ninguno durante su gestión, algo que buscará revertir.

Ambos equipos no se ven las caras desde agosto de 2024, en esa ocasión fue victoria azul y oro por 3 a 2 en un partidazo en La Bombonera, con goles de Miguel Merentiel, Milton Giménez y Ezequiel Ceruti en contra, mientras que Andrés Vombergar e Iván Leguizamón anotaron para la visita.

La probable formación de Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.

La probable formación de San Lorenzo vs. Boca por el Torneo Apertura

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Los datos de Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura

Hora: 19.45

TV: ESPN Premium

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Silvio Trucco

Estadio: La Bombonera

Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura: minuto a minuto y estadísticas

