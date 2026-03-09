Franco Colapinto llegó a China: el detalle de Boca que revolucionó el aeropuerto antes de la carrera

Tras su debut en Melbourne con la escudería Alpine, el piloto bonaerense aterrizó en Asia escoltado por fanáticos y se prepara para un fin de semana con doble competencia.

Piluso Xeneize en el aeropuerto de China: el amuleto de Franco Colapinto para su debut en el Sprint

Franco Colapinto ya se encuentra en China para disputar la segunda fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1. Apenas horas después de finalizar decimocuarto en Australia, el piloto de Pilar aterrizó en el aeropuerto asiático, donde sorprendió a los presentes con un look xeneize y recibió el cálido afecto de sus seguidores.

Su llegada al aeropuerto no pasó desapercibida, no solo por su condición de piloto de la máxima categoría, sino por el particular accesorio que eligió para su arribo: un piluso azul y amarillo con el escudo de Boca Juniors. Durante su caminata por la terminal, se detuvo a firmar autógrafos y recibió varios muñecos como obsequio de los fanáticos chinos, quienes lo esperaron con paciencia a pesar de la diferencia horaria.

Embed Un poco más de la llegada de Franco Colapinto a China



Puede ser que este gritando “Boca Boca” en pleno aeropuerto de Shanghai?



| yvonne0421_ | @tina43arg pic.twitter.com/r6n6jmcMsr — FC43 (@dailycolapinto) March 9, 2026 Del incidente en Melbourne al desafío del formato Sprint La transición desde el circuito de Albert Park fue veloz. Colapinto dejó atrás un Gran Premio de Australia agridulce, donde demostró reflejos de élite al esquivar el auto de Liam Lawson en la largada, pero sufrió el perjuicio de una penalización por un error ajeno de su equipo durante los preparativos. Ahora, el enfoque se traslada al asfalto de Shanghái, donde las tribunas se elevan sobre el terreno como colinas de cemento que custodian un trazado técnico y exigente.

La importancia del Gran Premio de China radica en su estructura competitiva, ya que incluye una carrera Sprint. Este formato está diseñado para maximizar el espectáculo y repartir puntos adicionales antes del domingo, obligando a los equipos a encontrar la configuración ideal del auto en apenas una sesión de prácticas libres. Para un piloto que busca sus primeras unidades con la escudería francesa, esto representa tener dos oportunidades de competencia real en un mismo fin de semana, aumentando la presión sobre la gestión de los neumáticos y la estrategia de ataque.

| yvonne0421_ | @tina43arg pic.twitter.com/r6n6jmcMsr — FC43 (@dailycolapinto) March 9, 2026 Cronograma completo del GP de China de la F1 Para los seguidores en Argentina, el cronograma exigirá ajustar los relojes a la madrugada debido a la diferencia horaria con el país asiático: