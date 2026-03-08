George Russell ganó en Australia y Franco Colapinto terminó 14° tras una dura sanción

La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzó con una carrera caótica en el circuito de Albert Park, donde Mercedes estableció una superioridad contundente. George Russell se llevó la victoria seguido por el debutante Kimi Antonelli, mientras que Franco Colapinto finalizó 14° tras sobreponerse a una penalización de 10 segundos y a una largada accidentada.

A qué hora correrá Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de la F1 2026

El drama comenzó antes de que se apagaran los semáforos, cuando el ídolo local Oscar Piastri destruyó su McLaren en la vuelta de reconocimiento al perder el control en la curva 4. A esta baja se sumó Nico Hülkenberg por fallas en su Audi, dejando dos huecos vacíos en la grilla que presagiaban una tarde de incidentes en Melbourne.

En el inicio, Charles Leclerc realizó una partida fenomenal y le arrebató el liderazgo a Russell , mientras que Pierre Gasly trepaba cinco posiciones en un solo movimiento. Sin embargo, la estrategia de Mercedes fue superior al aprovechar un Virtual Safety Car temprano para realizar su parada en boxes, permitiendo que Russell y Antonelli recuperaran el comando de la carrera cuando las Ferraris debieron entrar a cambiar neumáticos bajo bandera verde.

En la zona media, Franco Colapinto demostró reflejos de élite al evitar por centímetros al Racing Bulls de Liam Lawson , que quedó clavado en la salida. A pesar de ganar posiciones inicialmente, la alegría duró poco debido a que los comisarios deportivos detectaron una infracción en su procedimiento de largada.

La sanción de "Stop and Go" aplicada al argentino es el castigo más severo antes de la descalificación , ya que obliga al piloto a detenerse 10 segundos en boxes sin que los mecánicos puedan tocar el vehículo. Este mecanismo se activa mediante sensores de la FIA que detectan movimientos milimétricos antes de la señal o una mala posición en el cajón de salida, generando una pérdida de tiempo irrecuperable de aproximadamente 30 segundos. El equipo Alpine asumió la culpa del fallo por radio diciendo: "Ha sido una infracción en la línea de salida por nuestra parte, lo siento mucho amigo".

Mientras Max Verstappen iniciaba una remontada furiosa desde el puesto 20 tras su choque en clasificación, Colapinto quedó relegado al último lugar tras cumplir su castigo en la vuelta 10. El piloto argentino tuvo que gestionar neumáticos durante más de 40 giros para intentar ganar terreno, describiendo su monoplaza por radio como "muy difícil de controlar".

image Isack Hadjar abandonó en Australia.

La carrera continuó perdiendo protagonistas con los abandonos de Fernando Alonso, Valtteri Bottas e Isack Hadjar por problemas mecánicos. Russell, con un ritmo inalcanzable, solo tuvo que administrar sus gomas duras hasta el final para cruzar la meta con casi tres segundos de ventaja sobre su compañero de equipo.

Colapinto logró cruzar la meta en el puesto 14, resistiendo los embates de Carlos Sainz en los giros finales a pesar del desgaste de sus compuestos. Por su parte, Verstappen cerró su domingo con un sexto puesto y el récord de vuelta, limitando los daños de un fin de semana complicado para Red Bull.

DLA - 2026-03-08T015921.130 Comenzó la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Cuando vuelven a correr en la Fórmula 1

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el próximo domingo 15 de marzo, a las 4:00 AM en el Circuito Internacional de Shanghái.

Así quedaron las posiciones en el Gran Premio de Australia

POSICIONES PILOTOS ESCUDERÍA PUNTOS

1 GEORGE RUSSELL MERCEDES 25 PUNTOS 2 KIMI ANTONELLI MERCEDES 18 PUNTOS 3 CARLES LECLERC FERRARI 15 PUNTOS 4 LEWIS HAMILTON FERRARI 12 PUNTOS 5 LANDO NORRIS MCLAREN 10 PUNTOS 6 MAX VERSTAPPEN RED BULL 8 PUNTOS 7 OLIVER BEARMAN HAAS 6 PUNTOS 8 ARVID LINDBLAD RACING BULLS 4 PUNTOS 9 GABRIEL BORTOLETO AUDI 2 PUNTOS 10 PIERRE GASLY ALPINE 1 PUNTO

11 ESTEBAN OCON HAAS 0 PUNTOS 12 ALEX ALBON WILLIAMS 0 PUNTOS 13 LIAM LAWSON RACING BULLS 0 PUNTOS 14 FRANCO COLAPINTO ALPINE 0 PUNTOS 15 CARLOS SAINZ WILLIAMS 0 PUNTOS 16 SERGIO PÉREZ CADILLAC 0 PUNTOS 17 LANCE STROLL ASTON MARTIN DNF 18 FERNANDO ALONSO ASTON MARTIN DNF 19 VALTTERI BOTTAS CADILLAC DNF 20 ISACK HADJAR RED BULL DNF