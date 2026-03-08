El más rápido: la marca que logró Franco Colapinto en Australia y la maniobra que evitó un increíble accidente

La carrera en Albert Park estuvo marcada por el drama desde antes del inicio, cuando Oscar Piastri chocó su McLaren en la vuelta de instalación. En la largada, el Racing Bulls de Liam Lawson se quedó detenido en plena pista y Colapinto, con reflejos de élite, logró esquivarlo por centímetros contra el muro.
A pesar del arranque heroico, los comisarios deportivos detectaron un movimiento ilegal del equipo de Colapinto y el fallo en el procedimiento le valió una sanción de 10 segundos en boxes. Debido a este retraso, el equipo Alpine asumió la responsabilidad de la infracción y pidió disculpas al piloto por la radio durante la competencia.