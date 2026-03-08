El más rápido: la marca que logró Franco Colapinto en Australia y la maniobra que evitó un increíble accidente

El piloto argentino esquivó por centímetros a Liam Lawson en la partida, pero un fallo de software en su Alpine lo obligó a cumplir un castigo de Stop and Go.

George Russell se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Australia 2026, liderando un contundente 1-2 para Mercedes junto al joven Kimi Antonelli. Pero el más rápido de la jornada fue Franco Colapinto, quien finalizó en la decimocuarta posición tras una jornada de contrastes donde evitó un choque espectacular, pero fue penalizado por un fallo técnico.

La carrera en Albert Park estuvo marcada por el drama desde antes del inicio, cuando Oscar Piastri chocó su McLaren en la vuelta de instalación. En la largada, el Racing Bulls de Liam Lawson se quedó detenido en plena pista y Colapinto, con reflejos de élite, logró esquivarlo por centímetros contra el muro.

El castigo a Franco Colapinto en Australia. La marca que logró Franco Colapinto en Australia Pese a quedar fuera de los puntos y sufrir por una penalidad en los pits, el pilarense fue destacado tras finalizar la carrera al alcanzar una marca que ninguno de los otros 21 pilotos consiguió.

El corredor nacional consiguió la mayor velocidad punta tras marcar 344 km/h (213 mph), siendo el más rápido del Gran Premio de Australia.