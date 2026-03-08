8 de marzo de 2026 - 03:26

El más rápido: la marca que logró Franco Colapinto en Australia y la maniobra que evitó un increíble accidente

El piloto argentino esquivó por centímetros a Liam Lawson en la partida, pero un fallo de software en su Alpine lo obligó a cumplir un castigo de Stop and Go.

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Foto:

Por Nicolás Salas

Leé además

Franco Colapinto larga 16° en Australia y bromea con Checo Pérez: En la uno puede pasar cualquier cosa.

"Puede pasar cualquier cosa": el divertido diálogo entre Franco Colapinto y Checo Pérez antes de largar en Australia

Por Nicolás Salas
George Russell ganó el Gran Premio de Australia de la F1.

George Russell ganó en Australia y Franco Colapinto terminó 14° tras una dura sanción

Por Nicolás Salas

La carrera en Albert Park estuvo marcada por el drama desde antes del inicio, cuando Oscar Piastri chocó su McLaren en la vuelta de instalación. En la largada, el Racing Bulls de Liam Lawson se quedó detenido en plena pista y Colapinto, con reflejos de élite, logró esquivarlo por centímetros contra el muro.

DLA - 2026-03-08T015625.530
El castigo a Franco Colapinto en Australia.

El castigo a Franco Colapinto en Australia.

La marca que logró Franco Colapinto en Australia

Pese a quedar fuera de los puntos y sufrir por una penalidad en los pits, el pilarense fue destacado tras finalizar la carrera al alcanzar una marca que ninguno de los otros 21 pilotos consiguió.

El corredor nacional consiguió la mayor velocidad punta tras marcar 344 km/h (213 mph), siendo el más rápido del Gran Premio de Australia.

image

El error de Alpine y la sanción de Stop and Go

A pesar del arranque heroico, los comisarios deportivos detectaron un movimiento ilegal del equipo de Colapinto y el fallo en el procedimiento le valió una sanción de 10 segundos en boxes. Debido a este retraso, el equipo Alpine asumió la responsabilidad de la infracción y pidió disculpas al piloto por la radio durante la competencia.

Embed

Tras cumplir la pena en la vuelta 10, Colapinto cayó al último lugar e inició una remontada basada en la gestión de sus neumáticos, pero lo grandioso sucedió apenas se encendió la luz verde y el argentino detectó que Liam Lawson no pudo arrancar su coche y quedó frenado mientras el resto comenzaba a ganar velocidad. Casi sin visión y con unos reflejos monumentales, el piloto argentino esquivó a su rival y salió ileso.

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El castigo a Franco Colapinto en Australia.

El "Stop and Go" a Franco Colapinto: por qué la sanción de 10 segundos arruinó su debut en Australia

Por Nicolás Salas
Franco Colapinto estalló tras la sanción en el GP de Australia.

"Es una locura": la bronca de Franco Colapinto por la sanción que arruinó su debut en el GP de Australia

Alpine recibió una multa de parte de la Fórmula 1

Atención: Alpine y Mercedes recibieron sanciones en la previa del GP de Australia

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

A qué hora correrá Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de la F1 2026