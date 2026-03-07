Atención: Alpine y Mercedes recibieron sanciones en la previa del GP de Australia

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzó con mucha polémica por el nuevo reglamento y las modificaciones en los monoplazas. Sin embargo, la enorme repercusión por las declaraciones de los propios pilotos no evitó que la categoría imponga multas a dos equipos de peso: Alpine y Mercedes

Según trascendió, las escuderías Mercedes y Alpine, esta última donde se desempeña el argentino Franco Colapinto , recibieron sanciones en la previa de la carrera del Gran Premio de Australia, correspondiente a la primera fecha del campeonato , producto de prácticas peligrosas y prohibidas durante la prueba de clasificación de este sábado.

Así, Alpine tendrá que pagar 5.000 euros por sacar a pista al francés Pierre Gasly sin el tapacubos. Mercedes, por su parte, deberá abonar 7.500 euros debido a que el italiano Andrea Kimi Antonelli salió a girar con el ventilador.

Colapinto inició la temporada de F1 con un 16° puesto en la práctica libre en Australia

El caso de la escudería alemana fue más grave, ya que el artefacto se salió mientras Antonelli giraba , y lo terminó chocando el británico Lando Norris (McLaren), lo cual afectó su registro en la Q3 de la clasificación.

De todas formas, es importante resaltar que las multas no tendrán repercusión en los puestos obtenidos durante la qualy , por lo que las posiciones de largada de Franco Colapinto, Pierre Gasly, George Russell, y Kimi Antonelli se respetarán .

Problemas con el componente de energía para Russell:

Embed Jumping onboard with our pole-sitter!



The @pirellisport Pole Position in Australia goes to George Russell #F1 #AusGP pic.twitter.com/w93SyCZ0YG — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

La sanción de 7.500 euros no es el único dolor de cabeza para Mercedes en esta primera fecha del campeonato, debido a cambios que introdujo la propia escudería con el auto que logró la pole position.

A partir de la información suministrada por el propio equipo, la escudería que este sábado por la madrugada consiguió el 1-2 en la clasificación le instaló un nuevo componente de energía, una electrónica de control y un componente auxiliar al británico George Russell, quien consiguió dominar desde principio al final y se quedó con el puesto número 1.

Esto complica mucho al británico, ya que solo pueden usar dos componentes de energía durante toda la temporada. Es decir que, en caso de utilizar uno nuevo durante otro Gran Premio, sufriría una penalización en la parrilla de largada.