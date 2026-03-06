Despiste, falla de motor e investigación: los tres obstáculos de Franco Colapinto en Australia

Franco Colapinto sufrió una pérdida de potencia en plena recta principal y un exceso en el pasto que le impidió cerrar su mejor tiempo de clasificación.

Franco Colapinto completó un primer día de actividad accidentado en el Gran Premio de Australia. El piloto de Alpine no pudo capitalizar sus intentos de vuelta rápida en Melbourne debido a una combinación de errores propios, fallas de fiabilidad en su monoplaza y una investigación posterior de las autoridades de la prueba.

Durante el segundo entrenamiento libre, Colapinto buscaba el límite del nuevo Alpine A526. En medio de un simulacro de clasificación con neumáticos blandos, el argentino se exigió de más en la entrada de la curva 3, pisó levemente el pasto y tuvo que abortar una vuelta que prometía mejorar su posición inicial. Sin embargo, el momento de mayor tensión ocurrió minutos después en la recta principal.

Colapinto se pasó en la curva 3 del #AusGP y tuvo que resignar su vuelta rápida en la FP2.



El fallo técnico que paralizó al Alpine A526 Al transitar la última curva y pisar el tendido recto, el motor del Alpine se quedó repentinamente sin potencia, obligando al argentino a circular a marcha lenta sobre el margen izquierdo de la cinta asfáltica. Esta situación forzó a Lewis Hamilton a realizar una maniobra evasiva para evitar un impacto, lo que derivó en una queja del británico por radio y la apertura de una investigación por parte de los comisarios deportivos.

El motivo detrás de este "apagón" mecánico responde a la complejidad de los sistemas de gestión de energía de la nueva reglamentación 2026. Cuando la electrónica detecta una anomalía en la entrega de torque o en la recuperación de la unidad híbrida, el sistema activa un protocolo de protección para evitar daños severos en el motor térmico. Esta desconexión automática reduce drásticamente la velocidad del monoplaza, dejando al piloto sin capacidad de respuesta en zonas de aceleración plena hasta que se reinicia el flujo de potencia.

¡HAMILTON SE QUEJÓ DE COLAPINTO!



El argentino venía más lento en la recta y el piloto de Ferrari tuvo que esquivarlo en la FP2 del #AusGP. ¿Hubo problemas con la aceleración?



Bajo la lupa de los comisarios en Melbourne Más allá del problema técnico, la FIA analiza si la posición del auto de Colapinto representó un peligro para el resto de los competidores. El equipo Alpine trabaja ahora en la telemetría para demostrar que la maniobra fue una consecuencia directa de la falla mecánica y no una desatención del piloto pilarense.