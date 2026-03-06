6 de marzo de 2026 - 05:44

Despiste, falla de motor e investigación: los tres obstáculos de Franco Colapinto en Australia

Franco Colapinto sufrió una pérdida de potencia en plena recta principal y un exceso en el pasto que le impidió cerrar su mejor tiempo de clasificación.

El Alpine A526 de Franco Colapinto.

El Alpine A526 de Franco Colapinto.

Foto:

Por Nicolás Salas

Franco Colapinto completó un primer día de actividad accidentado en el Gran Premio de Australia. El piloto de Alpine no pudo capitalizar sus intentos de vuelta rápida en Melbourne debido a una combinación de errores propios, fallas de fiabilidad en su monoplaza y una investigación posterior de las autoridades de la prueba.

Leé además

Colapinto inició la temporada de F1 con un 16° puesto en la práctica libre en Australia.

Colapinto terminó 16° en la primera práctica del GP de Australia de Fórmula 1

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto 18° en la FP2 de Australia.

Franco Colapinto terminó 18° en la FP2 de Australia y quedó bajo investigación de la FIA

Por Nicolás Salas

Durante el segundo entrenamiento libre, Colapinto buscaba el límite del nuevo Alpine A526. En medio de un simulacro de clasificación con neumáticos blandos, el argentino se exigió de más en la entrada de la curva 3, pisó levemente el pasto y tuvo que abortar una vuelta que prometía mejorar su posición inicial. Sin embargo, el momento de mayor tensión ocurrió minutos después en la recta principal.

Embed

El fallo técnico que paralizó al Alpine A526

Al transitar la última curva y pisar el tendido recto, el motor del Alpine se quedó repentinamente sin potencia, obligando al argentino a circular a marcha lenta sobre el margen izquierdo de la cinta asfáltica. Esta situación forzó a Lewis Hamilton a realizar una maniobra evasiva para evitar un impacto, lo que derivó en una queja del británico por radio y la apertura de una investigación por parte de los comisarios deportivos.

El motivo detrás de este "apagón" mecánico responde a la complejidad de los sistemas de gestión de energía de la nueva reglamentación 2026. Cuando la electrónica detecta una anomalía en la entrega de torque o en la recuperación de la unidad híbrida, el sistema activa un protocolo de protección para evitar daños severos en el motor térmico. Esta desconexión automática reduce drásticamente la velocidad del monoplaza, dejando al piloto sin capacidad de respuesta en zonas de aceleración plena hasta que se reinicia el flujo de potencia.

Embed

Bajo la lupa de los comisarios en Melbourne

Más allá del problema técnico, la FIA analiza si la posición del auto de Colapinto representó un peligro para el resto de los competidores. El equipo Alpine trabaja ahora en la telemetría para demostrar que la maniobra fue una consecuencia directa de la falla mecánica y no una desatención del piloto pilarense.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto y su ingeniero, Stuart Barlow.

Alarma en Alpine: la explicación del ingeniero de Franco Colapinto tras perder potencia en Australia

Por Nicolás Salas
Colapinto se ilusiona con el futuro y destacó a Varrone y Colnaghi como parte del tridente argentino.

Un tridente argentino en Melbourne: Colapinto, Varrone y Colnaghi

Por Redacción Deportes
El Alpine de Franco Colapinto se prepara para un año vertiginoso.

Boost, overtake y clipping: el nuevo glosario de la Fórmula 1 2026

Por Nicolás Salas
Franco Colapinto debuta en el GP de Australia: horarios y el guiño de la F1 que ilusiona a todos.

El "gaucho" Franco Colapinto listo para Melbourne: el posteo viral de la F1 antes de la primera carrera

Por Nicolás Salas