Agenda deportiva: Qué ver por TV este fin de semana mientras el fútbol argentino está de paro. 

El rugir de los motores: Comienza la Fórmula 1 en Australia
El gran atractivo del fin de semana es el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El Gran Premio de Australia marca el debut del calendario y genera una expectativa especial en el público argentino por la presencia de Franco Colapinto en la grilla.
Evento: GP de Australia (Carrera).
Fecha: Domingo 8 de marzo, 01:00 AM (hora argentina).
Transmisión: Disponible a través de Disney+ (Sección ESPN) y la plataforma oficial F1 TV Pro.
Fútbol internacional: Las grandes ligas europeas no se detienen
Ante la ausencia de la Liga Profesional, las ligas de Europa se presentan como el refugio ideal para los futboleros. Se disputa la Jornada 27 en varias competiciones clave donde los campeones del mundo suelen ser protagonistas.
Premier League (Inglaterra): Partidos destacados el sábado 7 y domingo 8 de marzo por ESPN y Disney+.
LaLiga (España): Acción durante todo el fin de semana con transmisiones de DSports y ESPN.
Serie A (Italia) y Bundesliga (Alemania): Cobertura completa en las señales de ESPN.
Tenis de elite: Indian Wells en marcha
El circuito ATP y WTA se traslada al desierto de California para uno de los torneos más prestigiosos del año fuera de los Grand Slams. Indian Wells 2026 se disputa del 4 al 15 de marzo.
Actividad: Primeras rondas y cuadros principales durante el fin de semana.
Dónde ver: Los partidos se pueden seguir en vivo por ESPN y la plataforma Disney+.
Otros eventos destacados: Motocross y Rugby
Para quienes buscan disciplinas alternativas, el calendario internacional ofrece opciones variadas:
Mundial de Motocross (MXGP): La temporada 2026 abre justamente en Argentina, con el MXGP en Bariloche los días 7 y 8 de marzo. Se podrá ver por la señal de Fox Sports.
Rugby - Seis Naciones: El torneo más antiguo del mundo continúa su disputa entre el 5 y 14 de marzo, con partidos de alto voltaje transmitidos por ESPN