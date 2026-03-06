Sin actividad en las canchas del 5 al 8 de marzo, los fanáticos tienen opciones de alto nivel: desde el inicio de la F1 con Franco Colapinto hasta el mejor fútbol de Europa.

Agenda deportiva: Qué ver por TV este fin de semana mientras el fútbol argentino está de paro.

DLA (79) Franco Colapinto, piloto de Alpine. El rugir de los motores: Comienza la Fórmula 1 en Australia El gran atractivo del fin de semana es el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El Gran Premio de Australia marca el debut del calendario y genera una expectativa especial en el público argentino por la presencia de Franco Colapinto en la grilla.

Evento: GP de Australia (Carrera).

Fecha: Domingo 8 de marzo, 01:00 AM (hora argentina).

Transmisión: Disponible a través de Disney+ (Sección ESPN) y la plataforma oficial F1 TV Pro. Fútbol internacional: Las grandes ligas europeas no se detienen Ante la ausencia de la Liga Profesional, las ligas de Europa se presentan como el refugio ideal para los futboleros. Se disputa la Jornada 27 en varias competiciones clave donde los campeones del mundo suelen ser protagonistas.

Premier League (Inglaterra): Partidos destacados el sábado 7 y domingo 8 de marzo por ESPN y Disney+.

LaLiga (España): Acción durante todo el fin de semana con transmisiones de DSports y ESPN.

Serie A (Italia) y Bundesliga (Alemania): Cobertura completa en las señales de ESPN. Tenis de elite: Indian Wells en marcha El circuito ATP y WTA se traslada al desierto de California para uno de los torneos más prestigiosos del año fuera de los Grand Slams. Indian Wells 2026 se disputa del 4 al 15 de marzo.

Actividad: Primeras rondas y cuadros principales durante el fin de semana.

Dónde ver: Los partidos se pueden seguir en vivo por ESPN y la plataforma Disney+. Otros eventos destacados: Motocross y Rugby Para quienes buscan disciplinas alternativas, el calendario internacional ofrece opciones variadas: