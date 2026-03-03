Fin de semana sin fútbol: la AFA ratificó el paro en todas las categorías

El Comité Ejecutivo de la AFA ratificó que no habrá actividad desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de marzo en repudio a las denuncias de evasión impositiva.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificó este martes un paro total de actividades que afectará a todas las categorías profesionales y amateurs del país. La medida, tomada de manera unánime por los dirigentes, surge como respuesta a la denuncia por presunta evasión fiscal impulsada por la agencia ARCA contra la cúpula del organismo.

La reunión realizada en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza terminó de sellar una incertidumbre que crecía desde la semana pasada. Los dirigentes de los clubes decidieron solidarizarse con Claudio Tapia y Pablo Toviggino ante lo que consideran una embestida del Gobierno Nacional. La determinación es drástica e incluye la suspensión de entrenamientos y encuentros en todo el ámbito nacional.

El trasfondo legal y la postura de la AFA frente a la denuncia de ARCA La tensión entre la conducción del fútbol y el Poder Ejecutivo alcanzó su punto máximo tras el llamado a indagatoria de las máximas autoridades. Desde el ente madre del fútbol argentino remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos. Esta estrategia de defensa busca demostrar que la agencia de recaudación intenta transformar obligaciones administrativas en delitos penales tributarios.

El mecanismo de este paro responde a una lógica de demostración de fuerza institucional. Al paralizar la industria, los clubes exponen una señal contundente de fortaleza y unidad ante las presiones externas. Este movimiento también está ligado a la reciente liberación en Venezuela del gendarme Nahuel Gallo, gestionada por la AFA, lo que generó un cruce político donde el organismo sentenció: "No hubo delito, sino lo que el Estado no pudo hacer".

Partidos afectados y el complejo calendario de reprogramación La suspensión impacta directamente en el debut de Eduardo Coudet como técnico de River, ya que el encuentro ante Atlético Tucumán estaba previsto para el domingo por la noche. Además, el fixture se ve alterado para equipos como Unión de Santa Fe, que propone retomar la actividad el 18 de marzo para evitar un colapso en su agenda. Las fechas tentativas para recuperar la jornada son el 18 de marzo, el 22 de abril o el 13 de mayo.