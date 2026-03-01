El rol de la AFA en la liberación de Nahuel Gallo y una empresa vinculada a "Chiqui" Tapia

La liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, tras 448 días detenido en Venezuela, tuvo como protagonista institucional a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , que participó en gestiones con autoridades venezolanas y puso a disposición el avión que lo trae de regreso a la Argentina.

Luego de 445 días, Nahuel Gallo habló por primera vez con su esposa: esto le dijo

El suboficial, arrestado el 8 de diciembre de 2024 bajo acusaciones de “terrorismo y espionaje” cuando ingresaba al país para visitar a su pareja y a su hijo, permanecía alojado en el penal El Rodeo I. Su liberación se confirmó este domingo y, en el tramo final del operativo, la AFA tuvo presencia directa en Caracas.

En las horas previas al vuelo, Gallo fue fotografiado junto a Luciano Nakis , prosecretario de la AFA, y Fernando Isla Casares , secretario de Protocolo del organismo. Ambos dirigentes se encontraban en Caracas en el marco de una agenda oficial con la Federación Venezolana de Fútbol , que incluyó reuniones institucionales y una recorrida por las obras del nuevo centro de alto rendimiento.

Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes.

Según informó la propia AFA en sus redes sociales, la delegación encabezada por Nakis recorrió las instalaciones junto al presidente de la FVF, Jorge Giménez Ochoa. En paralelo, trascendió que desde comienzos de 2025 la entidad argentina había entablado conversaciones con la federación venezolana por la situación de Gallo.

En un comunicado oficial, la AFA expresó su agradecimiento a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez por su “sensibilidad y disposición” y subrayó que el deporte puede funcionar como “puente efectivo para el entendimiento y la cooperación” en acciones humanitarias.

Luciano Nakis y Fernando Isla Casares

Respecto al rol de Luciano Nakis, es hijo de Noray Nakis, histórico presidente de Armenio y dirigente de Independiente. En la actualidad es una de las personas más cercanas a Claudio “Chiqui” Tapia en su rol de Pro Secretario de la AFA. Fue el protagonista de aquel recordado video en el que se lo veía secándole la nuca con una toalla al presidente de la AFA durante un partido.

Por su parte, Fernando Isla Casares fue presidente del club Estudiantes de Buenos Aires entre 2010 y 2014. Es uno de los dirigentes que impulsó la llegada de Tapia a la presidencia de la AFA. Además lo apodan “El Gaucho” por su actividad privada ligada a la ganadería y la producción agropecuaria.

La ausencia de Tapia y el avión para el regreso

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, tenía previsto participar de la actividad en Caracas, pero la Justicia argentina le negó la salida del país en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunta evasión fiscal.

Pese a esa situación, la AFA confirmó que facilitó el avión para el regreso del gendarme. La aeronave pertenece a Baires Fly, empresa vinculada a Tapia, y fue puesta a disposición para concretar el traslado inmediato tras la liberación.

Liberaron a Nahuel Gallo Liberaron a Nahuel Gallo. X / @afa

La imagen de Gallo junto a los dirigentes de la AFA antes de abordar el vuelo simbolizó el cierre de una etapa que combinó gestiones diplomáticas y contactos institucionales en el ámbito deportivo.

Gestiones diplomáticas y respaldo internacional

Minutos después de la confirmación oficial, el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, informó que Gallo ya se encontraba fuera de la República Bolivariana de Venezuela. La Cancillería argentina agradeció el apoyo de Italia, Estados Unidos y de la organización Foro Penal, entre otros actores que colaboraron en la presión internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2028234179666723146&partner=&hide_thread=false LIBERACIÓN DEL CIUDADANO ARGENTINO NAHUEL AGUSTÍN GALLO



La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, ha sido… — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 1, 2026

El Gobierno también reiteró su reclamo por la liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani.

Un caso que combinó diplomacia y deporte

Nahuel Gallo, oriundo de Catamarca y con servicios prestados en Uspallata (Mendoza), estuvo detenido desde diciembre de 2024. En las semanas previas a su liberación habían circulado versiones sobre traslados internos dentro del penal, hasta que finalmente se confirmó su salida.

El desenlace se produjo en un contexto político particular en Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro y la implementación de una Ley de Amnistía que contempla la liberación de detenidos por motivos políticos.

La intervención de la AFA, en paralelo a los canales diplomáticos formales, marcó un componente singular en un caso que excedió lo estrictamente consular y sumó al deporte como actor institucional en la negociación.