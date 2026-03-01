El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado tras 448 días detenido en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo , que había estado detenido en Venezuela desde diciembre de 2024 —durante 448 días — fue liberado este domingo por el gobierno venezolano y se apresta a volar de regreso a la Argentina , confirmaron fuentes oficiales.

La noticia fue anunciada por su esposa, María Alexandra Gómez , quien escribió en redes sociales: “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas ”.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado junto a una imagen de Nahuel Gallo en su regreso a la Argentina: “ Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez , por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”.

Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes.

Y destacó: “Reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento , reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”.

De esta manera, la liberación de Gallo fue anunciada en forma sorpresiva por la AFA, que publicó una fotografía en la que se ve a Gallo al lado de un avión junto al prosecretario de la entidad, Luciano Nakis , y el secretario de protocolo, Fernando Isla Casares .

Reacciones y contexto del caso

Este domingo comenzaron a circular versiones sobre su liberación y eventual retorno, que más tarde fueron confirmadas oficialmente por autoridades argentinas y allegados. Más temprano, la propia Gómez había señalado que “no tenemos mayor información sobre el paradero de Nahuel, pero estamos esperando noticias positivas después de 448 días de injusticias”.

Gallo fue detenido por en Venezuela tras ser acusado por las autoridades venezolanas de presuntas actividades de espionaje o terrorismo en aquel momento, aunque esta versión fue siempre rechazada por su familia y distintos sectores de la sociedad civil argentina.

Nahuel Gallo se comunicó con su esposa Nahuel Gallo junto a su familia.

Su detención en el penal El Rodeo I, en las afueras de Caracas, generó numerosas protestas de organismos de derechos humanos y de referentes políticos en la Argentina, que manifestaron preocupación por su situación y pidieron su liberación.

Activación de gestiones diplomáticas

Durante su detención, el caso mantuvo activa la atención internacional:

El embajador de Estados Unidos en Argentina se reunió con familiares de Gallo para reclamar su libertad, calificando su detención de injusta y apoyando las gestiones diplomáticas argentinas para lograr su regreso.

La familia, organizaciones de derechos humanos y representantes políticos denunciaron la falta de comunicación y condiciones de detención durante más de 14 meses.

El regreso de Gallo marca el final de un extenso capítulo que incluyó reclamos, reclamos diplomáticos y reclamos de organismos internacionales, y representa un importante desenlace para uno de los casos de detención de argentinos en el exterior más resonantes de los últimos años.