12 de junio de 2026 - 20:32

Citaron a indagatoria al mendocino exfuncionario de Arsat y se complica su situación

La Justicia dictó la medida contra el extitular de la empresa estatal por tenencia de estupefacientes y millones de dólares.

Facundo Leal, expresidente de ARSAT.

Facundo Leal, expresidente de ARSAT.

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Infobae
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La situación procesal del mendocino Facundo Leal, ex titular de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), se agravó en las últimas horas, luego de que el juez federal de San Isidro, dictara la prisión preventiva y solicitará una indagatoria para el exfuncionario, sin posibilidad de acceder al beneficio de la detención domiciliaria, en el marco de la causa que investiga la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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El hallazgo de la droga se produjo durante un allanamiento en su departamento del barrio porteño de Palermo, donde los efectivos policiales incautaron cocaína, ketamina y diversas drogas sintéticas.

Aunque inicialmente se debatió la competencia de esta causa entre la justicia de San Isidro y Comodoro Py, finalmente el juez Mirabelli resolvió avanzar con la detención preventiva.

Millones en efectivo y el nexo con Mendoza

Uno de los puntos más impactantes de la investigación patrimonial contra el exfuncionario mendocino es el hallazgo de una suma millonaria en dólares.

Facundo Leal - allanamiento
Secuestraron dinero en los allanamientos realizados en domicilios vinculados al ex titular de ARSAT

Secuestraron dinero en los allanamientos realizados en domicilios vinculados al ex titular de ARSAT

En procedimientos realizados en domicilios vinculados a Leal, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Mendoza, los investigadores secuestraron más de 2,5 millones de dólares en efectivo, además de otras divisas y documentación financiera clave.

Debido a esta desproporción patrimonial, el fiscal federal Ramiro González inició una investigación paralela en Comodoro Py para determinar si estos bienes son compatibles con los ingresos declarados por Leal durante su paso por la función pública. Como parte de las medidas para resguardar la investigación, la Justicia ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Leal y de otros diez imputados.

Espionaje, valijas sospechosas y riesgo de fuga

La causa no solo se centra en las drogas y el dinero, sino también en una presunta estructura de corrupción y administración fraudulenta en ARSAT, que involucra contrataciones sospechosas con la firma Argentina Logistic Services S.A. (ALS). El Ministerio Público ha citado a Leal a declaración indagatoria por delitos que incluyen cohecho, negociaciones incompatibles y fraude a la administración pública.

Arsat- Facundo Leal
Facundo Leal, extitular de Arsat, fue detenido tras un allanamiento en su domicilio.

Facundo Leal, extitular de Arsat, fue detenido tras un allanamiento en su domicilio.

Para los fiscales, existe un claro riesgo de entorpecimiento de la causa. Cámaras de seguridad detectaron que la hija y la novia de Leal ingresaron a su domicilio apenas 90 minutos antes del allanamiento, retirando valijas que podrían haber contenido evidencia crucial mientras el exfuncionario ya se encontraba incomunicado.

Además, se secuestraron sofisticados dispositivos de espionaje, incluyendo detectores de cámaras, micrófonos ocultos y equipos de rastreo.

Finalmente, la Justicia justificó la prisión preventiva señalando que el imputado posee los recursos económicos y la capacidad operativa para eludir la acción de la ley, mencionando específicamente su acceso a medios de transporte no ordinarios, como un avión privado.

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