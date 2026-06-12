Nahuel Gallo reveló nuevos detalles sobre cómo fue su liberación en Venezuela: "No veía la luz"

El gendarme argentino Nahuel Gallo brindó detalles sobre las horas previas a su liberación en Venezuela y aseguró que, pese a las señales que recibió ese día, no creyó que recuperaría la libertad debido a lo que pasaba con negociaciones frustradas con otros detenidos.

En una entrevista con Radio Mitre, Gallo relató que el sábado 28 de febrero, fecha en la que fue liberado tras 448 días detenido, atravesaba una huelga de hambre ante la falta de información sobre su situación judicial y diplomática.

"Cuando fue a verme el director el sábado a la tarde, él me dijo: 'gendarme, preparate que te tengo que alistar'. Yo digo 'seguro que me van a sacar otra vez con que por qué no comí, por qué estoy rebelde'. Entonces le dije que espere que iba al baño. Estaba enojado porque lo hice esperar. Los otros me decían 'creo que te vas'. Nadie se ilusionaba . Yo no me ilusioné porque no sabía si era un traslado o si era otra conversación ", recordó.

Según explicó, su escepticismo se debía a experiencias previas con otros detenidos extranjeros que habían sido preparados para una eventual salida del país: "Ya había pasado con los hondureños, que los habían sacado 15 y no se fueron porque se cayó la negociación. Con el de Países Bajos también. Entonces, no la veía a la luz de que sí me iba a ir ".

Gallo contó que ese mismo día las autoridades le adelantaron que debía prepararse para un eventual traslado. Sin embargo, dijo que se resistió a que le cortaran el cabello porque no tenía ninguna certeza de que fuera a ser liberado .

Embed “El Himno Argentino es mucho más lindo”, Nahuel Gallo recordó el emotivo momento que vivió con sus compañeros en la celda.



Mirá Radio Mitre las 24 horas en https://t.co/O0LrK1A0Os pic.twitter.com/R9QRWvSJmt — Radio Mitre (@radiomitre) June 12, 2026

"Hubo una discusión de ‘por qué me vas a cortar el pelo si yo no sé si me voy o no me voy’. Ese día a la noche me vienen a buscar dos camionetas que supongo que eran de DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), todos encapuchados. Me suben a la camioneta, encapuchado y esposado hacía atrás. Cuando llegamos me dicen ‘aparentemente de tu Embajada te vienen a buscar, no sabemos cómo, pero te vienen a buscar. Tenés que firmar algunos papeles’. Yo les dije ‘bueno, si me voy quiero mis cosas’", relató.

El gendarme cuestionó además la documentación que le hicieron firmar antes de abandonar territorio venezolano. Según aseguró, uno de los escritos afirmaba que había contado con garantías procesales y condiciones adecuadas durante su detención.

"Es chistoso porque no tenía nada de lo que decía ese papel. Decía que tuve acceso al patio, que tuve acceso a la comida, medicación. Que estuve en un hotel cinco estrellas. Me hicieron un video para que yo diga que estuve bien, que estuve en buenas condiciones", sostuvo.

Las deplorables condiciones mientras estuvo detenido

Durante la entrevista, Gallo describió las condiciones en las que permaneció detenido durante más de un año y aseguró que eran "deplorables". "No había nada en la celda. Había cucarachas y hormigas. Dormíamos en el piso y el agua tenía óxido. No te podías bañar con esa agua", señaló. "Nosotros le decíamos óxido, que en realidad es el agua con mucho mineral y te queda el pelo duro".

gendarme Nahuel Gallo El reencuentro de Nahuel Gallo con su familia. @gg_alexand95764

También recordó que los custodios permanecían permanentemente encapuchados y que cada madrugada eran obligados a identificarse. "A las cinco de la mañana te gritaban, mientras todos dormían, que era el pase y número. Te tenías que parar en la celda, decir tu nombre completo y tu número de pasaporte", indicó.

El gendarme contó qué fue más dificil del cautiverio: "Lo más duro es el aislamiento, no saber, la incertidumbre y ver a un compañero que lo están torturando y que vos no podés hacer nada".

Incluso admitió que, al cumplirse un año de detención, llegó a pensar que no recuperaría la libertad. "Al año de que llegué yo dije 'si hay venezolanos que ya llevan 10 años, 5 años o 6 años y yo recién llevo uno, esto va a estar para largo'. Era jugar contra la cabeza, la incertidumbre, nadie te decía nada", recordó.

Embed El estremecedor testimonio de Nahuel Gallo, con Eduardo Feinmann @edufeiok: “Pensé en quitarme la vida, no tuve el coraje”.



Mirá Radio Mitre las 24 horas en https://t.co/O0LrK1A0Os pic.twitter.com/lgQ3Cfp6xb — Radio Mitre (@radiomitre) June 12, 2026

El origen de la detención

Gallo fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 en la localidad venezolana de San Antonio del Táchira cuando intentaba ingresar desde Colombia para reunirse con su pareja, la venezolana María Alexandra Gómez, y con su hijo Víctor.

Consultado sobre si había informado a la Gendarmería Nacional acerca de su viaje, respondió que contaba con autorización institucional para trasladarse a Venezuela y que incluso había intentado concretar el viaje meses antes, pero la suspensión de vuelos por la ruptura de relaciones entre Panamá y Venezuela demoró sus planes.

Embed Eduardo Feinmann entrevistó a Nahuel Gallo.



Si ganaba Malena Galmarini las elecciones los twitteros íbamos a vivir así real. pic.twitter.com/0i5WV5o9hh — Traductor (@TraductorTeAma) June 12, 2026

Según explicó, las autoridades venezolanas lo acusaron de espionaje, terrorismo, conspiración y financiamiento del terrorismo. "Me tomaron como espía. Tengo cuatro causas abiertas, en teoría, en Venezuela", afirmó.

Su presente en Argentina

A casi tres meses de su regreso al país, Gallo aseguró que se encuentra contenido por su familia y por la institución. Actualmente cumple funciones administrativas en el Edificio Centinela y destacó que intenta recuperar la rutina junto a su hijo.

"Trabajo de las 8 a las 16. A la mañana llevo a Víctor al jardín y a la tarde ya me quedo con el gordo. Tres años cumplió el 21 de enero", contó.