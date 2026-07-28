Día Mundial de la Hepatitis: qué es la "VTV" del hígado y quiénes deberían hacérsela al menos una vez

En el marco del Día Mundial de la Hepatitis , que se conmemora cada 28 de julio, especialistas del Hospital de Clínicas advirtieron sobre la disminución de las coberturas de vacunación contra las hepatitis A y B y remarcaron la importancia de realizar controles periódicos para detectar una enfermedad que, en muchos casos, no presenta síntomas hasta que ya provocó daños importantes en el hígado.

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Según explicó a medios nacionales el jefe de la División de Gastroenterología del Hospital de Clínicas, Esteban González Ballerga , la caída de la vacunación contra la hepatitis A es uno de los principales motivos de preocupación. El especialista señaló que la cobertura descendió del 100% al 80% en los últimos dos años, lo que deja a una mayor cantidad de niños susceptibles de contraer la enfermedad y aumenta el riesgo de futuros brotes.

La hepatitis es una inflamación del hígado que puede ser causada por distintos factores, entre ellos los virus de las hepatitis A, B, C y E , además del consumo excesivo de alcohol, algunos medicamentos o enfermedades autoinmunes .

En el caso de la hepatitis A , los especialistas recordaron que se transmite principalmente por vía fecal-oral , a través del consumo de agua o alimentos contaminados , aunque también puede contagiarse mediante relaciones sexuales . Según los especialistas, alrededor del 20% de la población presenta mayor riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad . Por ese motivo, insistieron en la importancia de aplicar la vacuna incluida en el Calendario Nacional a los 12 meses de vida.

Según González Ballerga, la hepatitis B se transmite por contacto con sangre, relaciones sexuales y de madre a hijo durante el embarazo o el parto. Aunque su circulación es relativamente baja, advirtió que se trata de un virus muy contagioso que suele cursar sin síntomas , por lo que recomendó que todas las personas sexualmente activas o en edad fértil conozcan su estado frente a la infección y completen el esquema de vacunación.

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Respecto de la hepatitis C, el hepatólogo indicó que continúa siendo la principal causa de trasplante hepático por cirrosis y cáncer de hígado en la Argentina. Estimó que alrededor del 1% de la población convive con el virus, aunque la mayoría lo desconoce porque la enfermedad puede permanecer asintomática durante años. En ese sentido, destacó que actualmente existen tratamientos orales de corta duración con altas tasas de curación y aconsejó que todas las personas mayores de 50 años se realicen al menos una vez en la vida un estudio para descartar la infección, aun cuando no tengan factores de riesgo.

La hepatitis E, por su parte, también se transmite principalmente por agua o alimentos contaminados. Generalmente produce una infección aguda que se resuelve sola, aunque puede provocar complicaciones en embarazadas y personas inmunosuprimidas.

La "VTV" del hígado

Como estrategia de prevención, el especialista del Hospital de Clínicas recomendó realizar una especie de "VTV" del hígado al menos una vez en la vida. El objetivo es detectar de forma precoz enfermedades hepáticas y comenzar un tratamiento antes de que aparezcan complicaciones.

Los testeos son fundamentales para descubrir si la persona padece hepatitis.

El chequeo incluye una consulta con un gastroenterólogo o hepatólogo, análisis de sangre para detectar infecciones y evaluar anticuerpos, una ecografía para observar el estado del hígado y descartar alteraciones como el hígado graso, la revisión del esquema de vacunación contra las hepatitis A y B y, en caso de ser necesario, el inicio del tratamiento correspondiente. También subrayó que adoptar hábitos saludables, como limitar el consumo de alcohol, mantener una alimentación equilibrada, hacer actividad física, utilizar preservativo y lavarse las manos con frecuencia, reduce el riesgo de desarrollar hepatitis.

Dónde pueden hacerse controles los mendocinos

En Mendoza, las autoridades sanitarias recordaron que los estudios para la detección de hepatitis están disponibles durante todo el año.

Las personas pueden concurrir a los Centros de Prevención, Asesoramiento y Testeo (CEPAT), donde se realizan pruebas para hepatitis, VIH, sífilis y otras infecciones de transmisión sexual. Se trata de testeos rápidos que requieren una pequeña muestra de sangre y permiten obtener un resultado en pocos minutos, favoreciendo el diagnóstico precoz y el inicio oportuno del tratamiento.

Además, el Hospital Central funciona como centro de referencia para la confirmación diagnóstica de los casos positivos mediante pruebas específicas, brinda atención hepatológica a quienes requieren tratamiento y también asiste a personas privadas de la libertad con diagnóstico de hepatitis.

Desde el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza destacaron que la detección temprana permite iniciar tratamientos efectivos antes de que la enfermedad evolucione hacia cuadros graves, como cirrosis o cáncer de hígado, y recordaron que las hepatitis virales son prevenibles mediante la vacunación o, en algunos casos, curables gracias a los tratamientos disponibles.