Gran gesto: donaron su salón de eventos para que chicos aprendan una de las danzas más cautivantes

Ataviados con camperas, bufandas y guantes (o, directamente, con las manos heladas). Así comenzaron sus clases de malambo hace un año los estudiantes de Chakaymanta al aire libre, en las inmediaciones de la Nave Cultural (Ciudad de Mendoza). Recién cuando se desocupaba algún salón prestado , se mudaban allí para continuar con sus clases, ya cobijados y resguardados del frío .

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Un año después , esta incertidumbre que era parte de la rutina, es pasado. Porque una familia de Las Heras decidió cerrar su salón de eventos y dejarlo a entera disposición -y desinteresadamente- para que allí funcione la primera escuela de malambo fantasía de Mendoza, a cargo de la Escuela de Vendimia Chakaymanta .

Por medio del aprendizaje de esta disciplina artística -que tiene una demanda laboral cada vez más creciente en el circuito turístico y vitivinícola de Mendoza -, decenas de chicos de zonas vulnerables de Mendoza salen de la calle y encuentran contención y un espacio para lucirse.

Gran gesto: cerraron y donaron su salón de eventos para que chicos aprendan una de las danzas más cautivantes

"Los chicos pasaban buena parte de la clase afuera , esperando que se liberara algún salón para poder entrar. En invierno hacía muchísimo frío y era imposible seguir así ", resume Milagros Zalazar Gambarte, dueña del salón donde funciona la flamante escuela de malambo y quien llevaba a sus hijos a las clases de malambo el invierno pasado y veía de cerca las dificultades que atravesaba la escuela.

Además, la mujer resaltó el mensaje de disciplina, compromiso y constancia que transmite entre los chicos la escuela dirigida por Sergio Magallanes .

Un lugar propio para poder brillar en el malambo

El invierno 2025 no fue fácil, ni para los chicos que tomaban clases de malambo a la intemperie ni para el director de la escuela y encargado de compartir su conocimiento. Cada vez era más difícil conseguir lugares prestados y las clases dependían de la buena voluntad de terceros.

Ante esta difícil situación, la familia Zalazar Gambarte -que vivía de cerca la adversidad, ya que sus hijos tomaban clases de malambo- no dudó. Primero, ofrecieron su salón de eventos para atravesar el invierno. Meses después decidieron cerrar definitivamente ese emprendimiento y cedieron el espacio para que la escuela funcionara allí de manera permanente.

Gran gesto: cerraron y donaron su salón de eventos para que chicos aprendan una de las danzas más cautivantes Gentileza

"Somos una familia que cree que hay que involucrarse cuando aparecen los problemas. Nuestros hijos son alumnos y pensamos que no había mejor ejemplo para ellos que mostrarles que la solidaridad también se practica", explica Milagros.

"Una mente que deja de estar preocupada todos los días por conseguir dónde dar clases puede dedicar toda esa energía a enseñar mejor y acompañar mejor a los chicos", completa su la mujer.

Mucho más que un lugar para bailar

La nueva sede de la escuela de malambo fantasía -ese es el nombre exacto de la disciplina- se ubica en calle Sarmiento 2.639 (Las Heras) y cuenta con salón cerrado, camarines, baños, quincho, pileta y espacios verdes.

Tiene capacidad para 25 alumnos por clase y permitirá que la cuota social (simbólica, ya que muchas familias a duras penas pueden pagarla) se destine exclusivamente al pago de los profesores, puesto que la institución no deberá afrontar alquileres.

"Que una familia decida apostar por la cultura en un contexto tan complejo y permita que los chicos no vuelvan a ensayar al aire libre es un enorme mensaje de esperanza", resume a su turno el director de Chakaymanta, Sergio Magallanes.

Además de las clases prácticas, los alumnos estudian la historia del malambo, conocen a sus principales referentes y profundizan en las raíces de la danza folklórica.

Gran gesto: cerraron y donaron su salón de eventos para que chicos aprendan una de las danzas más cautivantes Gentileza

"No se viene solamente a bailar, se viene a aprender", sostiene Magallanes.

Además, el proyecto también tiene un fuerte componente social. Porque las clases funcionan como espacio de contención e inclusión, y -además- desarrollan propuestas adaptadas para alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones, utilizando la danza como herramienta pedagógica y terapéutica.

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Si bien el malambo fantasía (también conocido como "malambo show" o "malambo con elementos") es uno de los momentos más emotivos e intensos de cualquier fiesta nacional o festival (basta remontarse a los cierres de la Festa de la Vendimia), la disciplina vive un momento de expansión.

Se trata de una disciplina que combina la técnica tradicional con recursos teatrales, musicales y coreográficos, incorporando boleadoras, cuchillos, ponchos, espuelas y otros elementos escénicos.

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La disciplina fue impulsada en la década de 1960 por el legendario Santiago "El Chúcaro" Ayala, y con el tiempo llegó a escenarios internacionales, cruceros, casinos y grandes espectáculos.

En Mendoza, además, encontró un mercado propio gracias al crecimiento del enoturismo. De hecho, cada vez son más las bodegas, hoteles boutique y complejos turísticos que incorporan espectáculos folklóricos para visitantes extranjeros, generando una demanda constante de artistas especializados.

Por esto mismo es quedesde Chakaymanta sostienen que formar bailarines también significa abrirles una salida laboral concreta.