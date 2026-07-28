28 de julio de 2026 - 11:50

Rescataron a tres pobladores de Puente del Inca que se habían quedado sin calefacción ni alimentos

Los trabajadores permanecían incomunicados y con dificultades para acceder a calefacción y provisiones básicas. Fueron evacuados por la Policía de Mendoza y trasladados a lugares seguros.

Temporal en Alta Montaña de Mendoza.&nbsp;

Temporal en Alta Montaña de Mendoza. 

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Temporal en Alta Montaña de Mendoza.&nbsp;

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Policía de Mendoza evacuó y asistió a tres pobladores que habían quedado aislados en la localidad de Puente del Inca debido a las intensas nevadas y las adversas condiciones meteorológicas que afectan a la Alta Montaña.

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El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría 23 de Uspallata durante la tarde del lunes, alrededor de las 19.15, cuando una mejora temporal en la transitabilidad permitió el acceso terrestre hasta el sector conocido como Cuadro Estación.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a tres trabajadores que permanecían sin posibilidad de desplazarse como consecuencia del temporal. Además del aislamiento, presentaban dificultades para acceder a calefacción y a provisiones básicas debido a las condiciones climáticas.

Tras la asistencia, los efectivos concretaron la evacuación y trasladaron a los pobladores hasta las localidades de Polvaredas y Uspallata, donde quedaron a resguardo y en buen estado de salud.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que el procedimiento forma parte de los operativos permanentes de patrullaje, prevención y asistencia que la Policía de Mendoza desarrolla en la zona de Alta Montaña, en coordinación con otros organismos, para dar respuesta a las emergencias provocadas por las inclemencias del tiempo.

Mientras continúe el temporal, los equipos de seguridad mantienen el monitoreo permanente de la cordillera y las tareas de asistencia a pobladores, trabajadores y personas que transitan por los distintos sectores de la Alta Montaña.

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