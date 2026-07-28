Las vacaciones de invierno ya entraron en su recta final. Mientras que en Mendoza y en casi todo el territorio nacional las actividades ya regresaron a la normalidad, Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero atraviesan la última semana de receso. Y, en este contexto, una consultora elaboró el listado sobre los mejores destinos urbanos argentinos para disfrutar del "tiempo libre" .

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Entre las zonas medidas por la consultora Enclave y como parte del primer Índice de Ciudades Argentinas (ICA), Mendoza quedó en lo más alto del podio como la mejor ciudad del país para disfrutar del tiempo libre .

En total se evaluaron a 43 ciudades nacionales a partir de 17 indicadores vinculados con la calidad de vida, el desarrollo urbano y la infraestructura disponible.

Mendoza, el mejor destino para disfrutar del "tiempo libre": qué se mide y qué ciudades completan el podio

Entre todas las variables analizadas, la cantidad y calidad de los espacios públicos y la oferta de ocio (disponibilidad de cines, teatros, restaurantes y otras propuestas recreativas) fueron determinantes para medir el potencial turístico de las ciudades durante las vacaciones de invierno.

El estudio del ICA busca construir una herramienta que permita comparar ciudades a partir de indicadores objetivos y seguir su evolución en el tiempo.

Mendoza, el mejor destino para disfrutar del "tiempo libre": qué se mide y qué ciudades completan el podio Archivo Los Andes

Para elaborar el ranking se analizaron metros cuadrados de espacios verdes por habitante, cantidad de cines, teatros y restaurantes cada 10.000 habitantes, calidad del hábitat urbano, infraestructura de servicios, perfil económico y costo de vida, entre otros indicadores.

La combinación de todos estos factores permitió identificar cuáles son las ciudades que ofrecen mejores condiciones para disfrutar del tiempo libre, especialmente durante períodos como las vacaciones de invierno.

Por qué Mendoza quedó primera

De acuerdo con el informe, Mendoza es la única ciudad argentina que aparece simultáneamente entre las tres mejores, tanto en espacios públicos como en oferta de ocio.

Esa combinación fue uno de los principales argumentos para ubicarla como el destino urbano más completo del país.

Mendoza, el mejor destino para disfrutar del "tiempo libre": qué se mide y qué ciudades completan el podio Archivo Los Andes

El relevamiento destaca especialmente el extenso arbolado urbano, los parques y plazas, una propuesta gastronómica reconocida dentro y fuera de Argentina, la actividad vinculada al vino y una agenda cultural activa durante prácticamente todo el año.

A eso se suma una infraestructura consolidada para recibir visitantes y un costo de vida que el estudio considera competitivo frente a otros destinos turísticos.

En el ranking general del Índice de Ciudades Argentinas, Mendoza ocupa además el tercer puesto entre las 43 ciudades evaluadas.

Córdoba y Rosario completan el podio

Detrás de Mendoza aparece Córdoba, cuya principal fortaleza radica en la enorme oferta de entretenimiento y actividades culturales.

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Según el índice, la capital cordobesa posee la segunda mejor oferta de ocio del país, impulsada por su perfil universitario, una intensa vida cultural, una amplia variedad gastronómica y una agenda de espectáculos que se mantiene activa durante todo el año.

El tercer lugar quedó para Rosario, ciudad que sobresale por su costanera sobre el río Paraná, su desarrollo gastronómico, la actividad cultural y un perfil económico que le permite sostener una amplia oferta de servicios.

Una herramienta para comparar ciudades

Desde Enclave explicaron que el Índice de Ciudades Argentinas (ICA) fue pensado como una herramienta de análisis más que como una "competencia" entre municipios.

Un informe revela cómo viajan y qué buscan los turistas que visitan Mendoza. Prensa Gobierno de Mendoza

"La idea es que este instrumento funcione como una brújula para que los gobiernos locales, las empresas y los visitantes puedan entender mejor los territorios", explicó el socio fundador de la consultora, Fabio Quetglas.

El informe contará con una actualización semestral, con el objetivo de seguir la evolución de cada ciudad e identificar tendencias vinculadas con el desarrollo urbano, la calidad de vida y la oferta disponible para residentes y visitantes.