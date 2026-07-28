Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas , establecido por la ONU en 2013 . Y, en las vísperas de esta fecha, en Mendoza se volvió a poner el foco en uno de los delitos más complejos y difíciles de detectar . Con colectivos ploteados, campañas de difusión en la Terminal de Ómnibus, capacitaciones para trabajadores, la Fundación Andesmar relanzó una estrategia que busca concientizar a la sociedad y fortalecer la detección temprana de posibles casos.

"¿Puedes verme?": la campaña que hizo visible la trata de personas en pleno centro de Mendoza

Además, por primer año -y siendo la primera provincia en todo el país-, estudiantes y docentes mendocinos participaron este martes de una jornada específica en el Espacio Cultural Julio Le Parc, mientras que el jueves abordarán el tema de la Trata de Persona de manera transversal en todos los contenidos curriculares .

Los conductores de colectivos son permanentemente capacitados para detectar episodios sospechosos de trata. De hecho, el protocolo puede activarse con una denuncia anónima llamando a la línea 145 ante cualquier indicio, como por ejemplo advertir que un pasajero va incómodo con su acompañante . Y es el mismo 145 el que está habilitado para que cualquier ciudadano.

Trata de personas: colectivos ploteados, capacitaciones y campañas en las escuelas para visibilizar el drama

La Terminal de Ómnibus de Mendoza fue el escenario para lanzar -por décimo primer año consecutivo- la campaña por la visibilización y la lucha contra la Trata de Personas encabezada por Fundación Andesmar . Lo hicieron junto con organismos públicos y privados , sumando este año a la Dirección General de Escuelas (DGE) como actor clave.

“Cuando comenzamos, nuestras primeras acciones estaban orientadas a visibilizar el problema . Pero entendimos que la Trata de Personas es un tema que debe ser abordado entre todos ; empresas, gobiernos, fuerzas de seguridad y la sociedad”, destacó la directora de la Fundación Andesmar, María Inés Nadal.

Trata de personas: colectivos ploteados, capacitaciones y campañas en las escuelas para visibilizar el drama Marcelo Álvarez / Los Andes

La fundación trabaja en esta temática desde 2015 y, según explicó Nadal, el objetivo siempre fue asumir la responsabilidad que implica trasladar miles de pasajeros cada día.

“Sabemos que transportamos personas, pero no queremos hacerlo de manera involuntaria con víctimas de trata. Por eso capacitamos permanentemente a nuestro personal para identificar posibles casos y actuar cuando existen sospechas”, explicó.

Como cada año, algunas unidades de colectivos de la firma Andesmar fueron ploteados con mensajes alusivos y que alertan sobre el delito de la Trata de Personas. "Rompé el silencio... Decile no a la trata" es el mensaje que se lee en la parte trasera de los vehículos (se sumaron 5 en esta ocasión).

Además, la leyenda "un destino que NO eligieron" acompaña el fuerte y contundente mensaje, en alusión a que muchas víctimas intentar ser trasladadas a la fuerza en transporte de pasajeros; ya sea bajo amenazas o bien con promesas laborales que -al momento del ofrecimiento- resultaron por demás tentadoras. Sin embargo, no son más que el anzuelo para este terrible delito.

Trata de personas: colectivos ploteados, capacitaciones y campañas en las escuelas para visibilizar el drama Marcelo Álvarez / Los Andes

“La trata no afecta solamente a mujeres ni tiene exclusivamente fines de explotación sexual. También involucra a hombres, niños y niñas, y muchas veces está vinculada a la explotación laboral”, sostuvo Nadal.

“Las unidades ploteadas son importantes porque generan un llamado de atención. Pero no alcanza con eso; también hay que capacitar a los conductores y al personal. Hemos tenido detecciones y denuncias gracias a ese trabajo”, afirmó a su turno el director de la Fundación Andesmar, Mauricio Badaloni, quien resaltó que es fundamental mantener el tema en la agenda pública.

“Con mucha responsabilidad sentimos nosotros trabajamos en esto desde 2015, porque entendemos que no podemos mirar para otro lado”, señaló Badaloni, quien destacó que Mendoza fue una de las primeras provincias en desarrollar un trabajo articulado entre el Estado y el sector privado para prevenir este delito.

Acciones concretas para visibilizar y combatir la Trata de Personas

Las acciones concretas de este año referidas a la lucha contra la trata incluyen el ya mencionado ploteo de cinco nuevas unidades de Andesmar con mensajes de prevención. Además, todas las pantallas LED de la Terminal de Mendoza difundirán de forma permanente la campaña,

También se colocaron carteles en la estación y se repartió folletería informativa entre los pasajeros.

Mauricio Badaloni Marcelo Álvarez / Los Andes

De la actividad participaron, además de la Fundación Andesmar y la DGE, personal de Gendarmería Nacional, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y agrupaciones sociales que trabajan en la asistencia, el seguimiento y contención de personas víctimas de estos delitos.

“Hacemos una fuerte tarea de concientización para que los mendocinos entiendan que la trata no es únicamente explotación sexual. También existe la explotación laboral, donde muchas personas terminan siendo víctimas de abusos y privación de su libertad”, agregó Badaloni.

Jornadas y actividades en las escuelas mendocinas

En paralelo, la DGE incorporó a partir de este año actividades en establecimientos educativos para alertar sobre falsas ofertas laborales, promesas engañosas y otras modalidades de captación que suelen utilizar las redes de trata.

"El Consejo Federal de Educación de la Nación, por resolución, estableció que el 30 de julio debía trabajarse la temática dentro de las instituciones educativas. Mendoza es la primera provincia que lo implementó, por lo que el 30 de julio, todas las escuelas en todas las materias van a trabajar la temática", destacó la directora de Apoyo Escolar de la DGE, Carina Gannam.

Carina Gannam, de la DGE Marcelo Álvarez / Los Andes

En ese sentido, este martes más de 400 estudiantes del nivel secundario y docentes participaron de una jornada para visibilizar, alertar y concientizar sobre la Trata de Personas en el Le Parc; actividad que se complementará coj lo que se haga en las escuelas el jueves 30 de julio.

"La trata busca caza vulnerabilidades, y son los niños y adolescentes. Y ellos están en las escuelas, por eso se trabaja allí. Detectamos que ellos están ávidos en la temática, les interesa y se han comprometido, concluyó Gannam.

Por qué el 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas

El 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas porque la Asamblea General de las Naciones Unidas lo estableció oficialmente en 2013 mediante la resolución 68/192.

Trata de personas: colectivos ploteados, capacitaciones y campañas en las escuelas para visibilizar el drama Marcelo Álvarez / Los Andes

El objetivo principal de la fecha es generar conciencia sobre la grave situación de las víctimas de este delito, considerado la esclavitud del siglo XXI, y promover la protección de sus Derechos Humanos.