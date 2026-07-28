Tras más de dos décadas de espera, 30 familias estrenaron su casa propia en Los Barriales, Junín

Acceder a una vivienda propia continúa siendo uno de los mayores desafíos para las familias mendocinas. Con un mercado hipotecario limitado y costos de construcción elevados, la intervención del Estado provincial mantiene un papel central en la política habitacional. En ese escenario, este martes el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) entregó 30 nuevas casas en el barrio René Favaloro, en el distrito Los Barriales, departamento de Junín.

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La urbanización, ejecutada dentro del Plan Provincial Mendoza Construye – Línea de Acción 1, demandó una inversión de $2.932.077.000 y puso fin a un proceso que, según destacaron las propias autoridades, comenzó hace más de dos décadas con el impulso de una unión vecinal.

El barrio se encuentra sobre la Ruta Provincial 60, con ingreso por calle Cura, y está conformado por 30 viviendas del prototipo OASIS, de 62,5 metros cuadrados. Veintinueve cuentan con cocina-comedor, dos dormitorios y baño, mientras que una fue diseñada para personas con movilidad reducida.

El acto de entrega fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, el intendente de Junín, Mario Abed, y autoridades provinciales y municipales. Sin embargo, el dato que atravesó buena parte de los discursos fue el contexto económico que rodea hoy al acceso a la vivienda.

Cornejo sostuvo que, mientras no exista un mercado de crédito hipotecario consolidado, los programas públicos seguirán siendo la principal herramienta para que muchas familias puedan acceder a una casa propia. Según afirmó, nueve de cada diez mendocinos no podrían hacerlo sin algún tipo de financiamiento estatal.

El mandatario vinculó además la continuidad de estas políticas con la situación fiscal de la provincia y aseguró que Mendoza mantiene inversiones en viviendas, infraestructura vial, agua potable, saneamiento y establecimientos educativos gracias al equilibrio de sus cuentas públicas.

Tras más de dos décadas de espera, 30 familias estrenaron su casa propia en Los Barriales, en Junín. (Prensa Municipalidad de Junín)

Más allá de la coyuntura, el intendente Mario Abed puso el foco en la historia del barrio. Recordó que el proyecto nació del trabajo de una unión vecinal que durante años insistió para lograr la urbanización y sostuvo que la entrega representa el cierre de una espera que se extendió por más de veinte años.

El jefe comunal también explicó que el municipio decidió finalizar previamente las obras de urbanización antes de entregar las viviendas, con el objetivo de que las familias ingresaran a un barrio con la infraestructura básica terminada.

Desde el IPV, su presidente Gustavo Cantero destacó la articulación con el municipio de Junín y señaló que la planificación de los servicios y la disponibilidad de terrenos urbanizados permiten acelerar la ejecución de nuevos proyectos habitacionales.

La inauguración contó además con la participación del senador provincial David Sáez; el director del IPV, Héctor Ruiz; el presidente del Concejo Deliberante de Junín, Ricardo Morcos; funcionarios municipales y concejales.

Para las 30 familias adjudicatarias, la jornada tuvo un significado que excedió los anuncios oficiales. Detrás de cada llave hubo años de trámites, cuotas, expectativas y gestiones. En un contexto donde la vivienda propia aparece cada vez más lejana para buena parte de la población, la entrega del barrio René Favaloro volvió a poner en evidencia que, al menos por ahora, el acceso a una casa continúa dependiendo en gran medida de las políticas públicas.