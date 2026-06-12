La declaración patrimonial de Adorni desató un rechazo total en redes, incluso entre votantes libertarios.

La declaración patrimonial de Manuel Adorni , y su posterior justificación, generó un gran rechazo en el entorno digital. De acuerdo a una radiografía que relevó la consultora Enter , el jefe de Gabinete cosechó un pico histórico de menciones en internet, basadas en una ola de críticas provenientes, incluso, de las filas de sus propios votantes de La Libertad Avanza.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el trabajo relevó la actividad de las principales redes sociales entre el 10 y el 11 de junio , día en el que Adorni dio a conocer detalles de su incremento patrimonial. El ministro coordinador funcionario justificó su riqueza alegando que ganó US$ 300.000 tras invertir en Bitcoin entre los años 2013 y 2014.

Tras esa justificación, la explosión en la conversación digital fue inmediata. El caso registró un crecimiento exponencial en apenas 24 horas, con un pico de menciones que pasaron de 135.000 el 10 de junio a un récord de 323.146 menciones el 11 de junio , movilizando a 191.000 usuarios únicos.

Este volumen superó a cualquier otra polémica previa del funcionario, incluyendo la investigación por sus viajes a Nueva York y Punta del Este (284.000 menciones en marzo), o los cuestionamientos por sus propiedades en Indio Cuá y Caballito.

Informe de la consultora Enter sobre las menciones a Adorni en redes sociales.

El término "Adorni" se mantuvo en el puesto N°1 de lo más comentado en X (Twitter) por más de 24 horas consecutivas, acompañado por etiquetas punzantes como "ARCA", "Evasor", "Inocencia Fiscal", "Pendrive" y "Mintió".

En torno a la calidad de las menciones, se destaca lo siguiente: las negativas fueron el 76,5%, con oposición, periodistas y oficialistas desencantados. Neutral: 14,2% (Medios y agencias replicando la noticia). Positivo: 9,3% (con militancia libertaria justificando el hecho).

El rechazo abrumador (76,5%) se concentró en la inconsistencia del discurso oficialista. La red se inundó de memes dedicados al "pendrive" y las criptomonedas. En la vereda opuesta, el exiguo 9,3% de apoyo provino de núcleos duros que justificaron el ahorro informal como una "legítima defensa" frente a la presión impositiva histórica del país.

Adorni habló sobre sus ahorros y sostuvo que actuó como "la mayoría de los argentinos". Adorni cosechó un pico histórico de menciones negativas en internet La Nación

Críticas de los votantes de La Libertad Avanza

Por otro lado, en un intento por desviar la atención de la agenda pública, Adorni utilizó sus redes para anunciar que en julio asistirá al Senado a presentar su informe de gestión. Sin embargo, la estrategia no funcionó: el posteo se llenó de críticas y desnudó un fenómeno que preocupa al oficialismo: el cuestionamiento ya no es solo de la oposición sino de partidarios de Milei ofuscados por la situación.

Al desglosar las interacciones del posteo, se observa un fuerte descontento interno, con un 56% opositores, 21% Oficialistas / Propios, que son usuarios que defienden al Presidente pero le exigen la renuncia a Adorni. Argumentan que su permanencia "esmerila" la figura de Milei y opaca los logros económicos del Gobierno.