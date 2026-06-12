Adorni anunció que personas con discapacidad podrán viajar gratis solo con la SUBE, algo que funciona en Mendoza desde 2019

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , anunció que a partir del próximo 19 de junio las personas con discapacidad podrán viajar con un descuento del 100% en colectivos y trenes utilizando directamente la tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

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Sin embargo, la modalidad que el Gobierno nacional presentó como una novedad ya se encuentra vigente en Mendoza desde 2019 , a través del sistema de atributos sociales cargados en la tarjeta SUBE.

La medida anunciada por la Nación comenzará a implementarse en los servicios de transporte de jurisdicción nacional. En Mendoza, en cambio, el beneficio ya está integrado al sistema de transporte público y permite que las personas con discapacidad accedan al boleto gratuito simplemente validando su tarjeta.

Actualmente, alrededor de 40.000 mendocinos cuentan con el abono para personas con discapacidad y realizan cerca de 2,2 millones de transacciones mensuales en el transporte público de pasajeros.

Desde 2019, la provincia incorporó el beneficio a través de la SUBE, eliminando en la práctica la necesidad de exhibir documentación en cada viaje. El sistema se fue expandiendo a medida que avanzó la implementación de la tarjeta en distintos departamentos.

En 2023 llegó a San Rafael, en 2025 se extendió a Lavalle y durante este año alcanzó a la Zona Este, consolidando la cobertura en gran parte del territorio provincial.

De esta manera, el anuncio realizado por el Gobierno nacional implica la adopción de una modalidad que Mendoza ya utiliza desde hace varios años para garantizar el acceso gratuito al transporte público de las personas con discapacidad.

Qué anunció el Gobierno nacional

Según explicó Adorni, las personas beneficiarias deberán vincular su Certificado Único de Discapacidad a una tarjeta SUBE registrada a su nombre. El trámite podrá realizarse a través del sitio web oficial de SUBE.

"La nueva modalidad convivirá con el sistema actual y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional, con el objetivo de extenderse progresivamente al resto del país", señaló el funcionario.

Por su parte, el Ministerio de Salud indicó que la iniciativa busca simplificar el acceso al beneficio, proteger los datos personales de los usuarios y reducir el uso de documentación física susceptible de falsificaciones.

Además, aclaró que quienes lo prefieran podrán seguir utilizando el mecanismo tradicional mediante la presentación del CUD en formato físico.