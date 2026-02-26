26 de febrero de 2026 - 11:18

Luego de 445 días, Nahuel Gallo habló por primera vez con su esposa: esto le dijo

El joven detenido en Venezuela se comunicó con su esposa luego de que ayer familiares denunciaran gritos desesperantes provenientes de El Rodeo 1.

Nahuel Gallo se comunicó con su esposa.

Foto:

Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Hace minutos, María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, comunicó que pudo contactarse con él a través de una llamada telefónica donde le dijo que "seguía fuerte".

A través de su cuenta de X escribió: "Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes. Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gg_alexand95764/status/2027016119375065592&partner=&hide_thread=false

La comunicación se dio luego de que ayer, familiares de presos políticos, entre ellos los de Nahuel, que realizaban una vigilia en las afueras del centro de detención El Rodeo 1, denunciaran haber escuchado gritos de auxilio y pedidos de asistencia médica provenientes del interior del penal.

"Se tiene que trabajar hasta el cansancio, hacer lo imposible para poder acceder a Nahuel en ese centro de tortura. Lo de anoche simplemente fue una muestra de la maldad diabólica de quienes manejan El Rodeo 1", publicó Gómez ayer.

El caso de Enzo Flores: el detonante de la alerta

Según los relatos de los familiares que se encuentran en el lugar, la desesperación dentro de las celdas tendría un nombre propio: Enzo Flores. Los informes indican que Flores, quien utiliza un "tutor médico" desde hace 16 meses, habría sido golpeado por un custodio en la zona afectada, provocándole un sangrado activo que no estaría siendo atendido.

"Están pidiendo la intervención de la Cruz Roja, de paramédicos o médicos para Flores. Lo están torturando", aseguraron testigos desde las inmediaciones del penal, donde grabaron videos en los que se oye el clamor de los detenidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SeirContreras/status/2026871180506837135&partner=&hide_thread=false

Ante la falta de información oficial y el temor por la vida de Gallo, su pareja elevó un pedido desesperado a las cancillerías de Argentina, Colombia, España, Ecuador y Cuba para que intercedan de manera inmediata.

"Los gritos de ayuda anoche en El Rodeo eran desesperantes. Se los llevaron vivos y vivos los queremos. Nahuel tiene que volver sano y salvo a casa, 445 días en manos de esta tortura", sentenció Gómez en su perfil de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gg_alexand95764/status/2026960800032657529&partner=&hide_thread=false

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) señaló: "Estamos con las manos cruzadas, no sabemos qué hacer. No sabemos lo que está ocurriendo allá adentro ni qué medidas tomaron para silenciar a nuestros familiares".

