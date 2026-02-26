"Actuó desmedidamente": le abrieron un sumario al policía que agredió al camarógrafo en el Congreso

En la previa la sesión en la Cámara Alta, la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , se refirió a la violenta actuación de la Policía Federal Argentina ( PFA ) contra los equipos de prensa que cubrían una protesta de Greenpeace , calificando el accionar de un efectivo como " desmedido ".

Con influencia de Bullrich, un bloque nuevo del peronismo se quedó con un cargo clave en el Senado

El conflicto se originó cuando 12 activistas de Greenpeace saltaron las rejas perimetrales del Palacio Legislativo para realizar una "performance" en las escalinatas, sentándose sobre inodoros con el mensaje "Senadores, no se caguen en el agua", en rechazo a los cambios en la Ley de Glaciares . Tras la detención de los manifestantes, la policía cargó contra los periodistas que intentaban registrar las detenciones.

“Hubo un intento de manifestación. Entraron al Congreso 10 activistas de Greenpeace [contra la modificación de la ley de Glaciares]. Fueron sacados y detenidos inmediatamente en un lugar bien cercano. En el momento que estaban detenidos, un camarógrafo (Tedeschini) intentó entrar para filmar esas imágenes", dijo la legisladora.

La protesta de Greenpeace en el Congreso contra la reforma en la Ley de Glaciares

Aunque los trabajadores de prensa se encontraban sobre el cordón de la vereda, las fuerzas de seguridad utilizaron gas pimienta y maniobras físicas para desplazarlos. El tenso momento dejó a varias personas afectadas.

Facundo Tedeschini , el camarógrafo de A24, fue empujado y cayó al suelo, sufriendo lesiones leves y exposición a gases. Fue trasladado por el SAME al Hospital Ramos Mejía. Agustina Binotti , del mismo medio, recibió gas pimienta directamente en los ojos.

Por su parte, el equipo de Crónica TV conformado por Roberto Chiappalone y Facundo Muñoz denunciaron empujones y ataques con spray lacrimógeno por parte de los efectivos.

Sumario administrativo para el policía

La exministra de Seguridad, confirmó que el jefe de la PFA tomó medidas inmediatas contra el agente involucrado en el ataque a Tedeschini. "Ya se ha abierto un sumario porque el jefe de la fuerza consideró que la conducta es reprochable", señaló la legisladora.

Luego sumó: "Esta es una actitud a analizar de fondo. Yo no puedo evaluar una tarea que esta haciendo la Policía, ya no soy ministra de Seguridad. El camarógrafo intentó entrar donde estaban los detenidos, quiso tomar fotografías de las personas".

"El policía ya tiene un sumario porque no fue una conducta normal. Ha habido una actitud inmediata por parte del jefe de la Policía. Acá hay una acción determinada y eso implica analizar que este policía actuó desmedidamente", sentenció Bullrich ante la prensa.

Por su parte, fuentes oficiales comunicaron a La Nación: "El cámara quedó en medio de la situación, lo empujaron y se cayó. No está detenido, solo fue trasladado a un sector para que lo atiendan los médicos del SAME. Por otra parte, ya se inició un sumario administrativo para evaluar si la reacción del oficial de la Policía Federal fue correcta o no".

Los detenidos de Greenpeace

Desde la organización confirmaron que 12 personas fueron detenidas (nueve mujeres y tres hombres), quienes fueron trasladados a una dependencia cercana tras la acción que buscaba alertar sobre la flexibilización de las áreas protegidas para actividades productivas.