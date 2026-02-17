17 de febrero de 2026 - 00:00

Bullrich reconoció fallas en el artículo sobre licencias médicas: "Cometimos un error y lo vamos a arreglar"

La senadora reconoció que el proyecto no distinguía entre enfermedades leves y graves y confirmó que introducirán cambios durante el debate en Diputados.

Bullrich reconoció fallas en el artículo sobre licencias médicas y prometió corregirlo.

Bullrich reconoció fallas en el artículo sobre licencias médicas y prometió corregirlo.

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Un día después de anunciar que mantendrán el pago del 100% del salario en casos de enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables, la senadora Patricia Bullrich admitió que el Gobierno cometió un “error” al establecer en el proyecto de reforma laboral el pago del 50% para todas las licencias por enfermedad sin distinción.

Leé además

Bullrich confirmó que el Gobierno revisa el artículo 44 de la reforma laboral.

Patricia Bullrich anticipó cambios en la reforma laboral por las licencias por enfermedad

Por Redacción Política
La CGT votó hoy al nuevo triunvirato de la central que estará compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros).

La CGT logró bajar artículos clave de la reforma laboral: cuáles fueron y cuáles siguen negociando

Por Santiago Pérez Chiconi

Cometimos un error y lo vamos a arreglar”, aseguró la legisladora, una de las principales impulsoras de la iniciativa en el Senado, donde obtuvo media sanción y ahora se prepara para su tratamiento en la Cámara de Diputados.

En declaraciones a Todo Noticias, Bullrich explicó que el problema fue “no haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables” en el texto. “Tuvimos un error porque la ley original no distingue entre enfermedades. Nos pasó porque tomamos la estructura de la vieja ley que no distingue entre un esguince y un cáncer”, sostuvo.

Cómo se incorporará el cambio

La senadora indicó que trabajan para introducir la modificación durante el debate en Diputados sin necesidad de que el proyecto vuelva al Senado para su ratificación. No obstante, le restó dramatismo a esa posibilidad: “Si se toca una coma y vuelve al Senado tardará una semana más”, afirmó.

El artículo 44 del proyecto modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado al trabajo que impida prestar tareas, el trabajador percibirá el 50% del salario. Si el impedimento no fuera consecuencia de una conducta voluntaria y consciente del trabajador, la remuneración ascendería al 75%.

La polémica por el origen del cambio

Otra controversia giró en torno a quién impulsó la modificación. Bullrich confirmó que fue su espacio político el que introdujo el artículo en el debate. “Nos hacemos cargo de que nosotros lo introdujimos”, expresó.

Argumentó que la propuesta surgió tras conversaciones con jueces laborales que advertían sobre altos niveles de ausentismo, litigiosidad y la existencia de una supuesta “mafia de los certificados”. Pese a la rectificación parcial, defendió mantener el 50% en determinados casos al considerar que la reforma apunta a reducir abusos.

Sueldos y billeteras virtuales

Por otra parte, la senadora ratificó que el proyecto aprobado en el Senado dejó afuera la posibilidad de que billeteras virtuales acrediten salarios, limitando esa función a entidades bancarias e instituciones de ahorro oficial.

Bullrich explicó que existen más de 200 Proveedores de Servicios de Pago en el país y sostuvo que no todos cuentan con la solvencia necesaria para garantizar el pago de salarios, especialmente ante situaciones de descubierto o crisis financieras.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Patricia Bullrich durante el debate en el Senado.

Patricia Bullrich lanzó un spot tras la reforma laboral y abrió especulaciones rumbo a 2027

Por Redacción Política
Callate la boca: el feroz cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans en medio del debate.

"Callate la boca": el feroz cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans por la reforma laboral

Por Redacción Política
El Senado aprobó en general el proyecto de Ley de Modernización Laboral.

El Gobierno logró la media sanción a la reforma laboral en el Senado

Por Redacción Política
La Senadora Patricia Bullrich, junto a los Senadores del Bloque LLA y sus aliados, presentaron los puntos más importantes de la reforma laboral.

El Gobierno cedió y presentó la versión definitiva de la reforma laboral con 28 modificaciones

Por Redacción Política