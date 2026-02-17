Bullrich reconoció fallas en el artículo sobre licencias médicas: "Cometimos un error y lo vamos a arreglar"

Un día después de anunciar que mantendrán el pago del 100% del salario en casos de enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables , la senadora Patricia Bullrich admitió que el Gobierno cometió un “error” al establecer en el proyecto de reforma laboral el pago del 50% para todas las licencias por enfermedad sin distinción.

“ Cometimos un error y lo vamos a arreglar ”, aseguró la legisladora, una de las principales impulsoras de la iniciativa en el Senado, donde obtuvo media sanción y ahora se prepara para su tratamiento en la Cámara de Diputados.

En declaraciones a Todo Noticias, Bullrich explicó que el problema fue “no haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables” en el texto. “Tuvimos un error porque la ley original no distingue entre enfermedades. Nos pasó porque tomamos la estructura de la vieja ley que no distingue entre un esguince y un cáncer”, sostuvo.

La senadora indicó que trabajan para introducir la modificación durante el debate en Diputados sin necesidad de que el proyecto vuelva al Senado para su ratificación. No obstante, le restó dramatismo a esa posibilidad: “Si se toca una coma y vuelve al Senado tardará una semana más”, afirmó.

El artículo 44 del proyecto modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado al trabajo que impida prestar tareas, el trabajador percibirá el 50% del salario . Si el impedimento no fuera consecuencia de una conducta voluntaria y consciente del trabajador, la remuneración ascendería al 75% .

La polémica por el origen del cambio

Otra controversia giró en torno a quién impulsó la modificación. Bullrich confirmó que fue su espacio político el que introdujo el artículo en el debate. “Nos hacemos cargo de que nosotros lo introdujimos”, expresó.

Argumentó que la propuesta surgió tras conversaciones con jueces laborales que advertían sobre altos niveles de ausentismo, litigiosidad y la existencia de una supuesta “mafia de los certificados”. Pese a la rectificación parcial, defendió mantener el 50% en determinados casos al considerar que la reforma apunta a reducir abusos.

Sueldos y billeteras virtuales

Por otra parte, la senadora ratificó que el proyecto aprobado en el Senado dejó afuera la posibilidad de que billeteras virtuales acrediten salarios, limitando esa función a entidades bancarias e instituciones de ahorro oficial.

Bullrich explicó que existen más de 200 Proveedores de Servicios de Pago en el país y sostuvo que no todos cuentan con la solvencia necesaria para garantizar el pago de salarios, especialmente ante situaciones de descubierto o crisis financieras.