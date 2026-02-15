15 de febrero de 2026 - 22:14

Patricia Bullrich anticipó cambios en la reforma laboral por las licencias por enfermedad

La senadora sostuvo que se evalúa mantener el salario completo en casos de enfermedades “severas y comprobables”. El proyecto prevé recortes del 50% y 75% en licencias prolongadas.

Bullrich confirmó que el Gobierno revisa el artículo 44 de la reforma laboral.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La senadora nacional Patricia Bullrich adelantó que el Gobierno analiza introducir cambios en el artículo 44 del capítulo VII de la reforma laboral, vinculado al régimen de licencias por enfermedad, tras las críticas que generó la reducción salarial prevista para ausencias prolongadas por motivos de salud.

En diálogo con TN, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza explicó que la modificación alcanzaría únicamente a enfermedades “severas, degenerativas e irrecuperables” y “fehacientemente comprobables”, para que en esos casos el trabajador mantenga el 100% del salario.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en el Senado de la Nación Argentina y debe tratarse en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, establece actualmente recortes del 50% del sueldo en enfermedades derivadas de actividades recreativas ajenas al trabajo y del 75% en casos involuntarios.

Bullrich defendió el esquema general y sostuvo que “existe una mafia de certificados truchos” que justifica controles más estrictos. “Hay médicos presos por certificados falsos. Hay clínicas con denuncias. Nosotros vinimos a terminar con las mafias”, afirmó. También anticipó la creación de una junta médica en hospitales públicos y centros de reconocida trayectoria para dirimir controversias entre empleadores y empleados.

Consultada sobre la estrategia legislativa para introducir cambios sin que el proyecto vuelva al Senado, indicó que lo conversó con Martín Menem y que buscarán una alternativa reglamentaria o una norma complementaria que permita cerrar el texto en Diputados.

