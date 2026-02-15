El Gobierno apura la reforma laboral y la oposición busca empañarle la Asamblea Legislativa a Milei

Mientras el Gobierno pisa el acelerador a fondo y busca convertir en ley el jueves próximo la reforma laboral en la Cámara de Diputados , la oposición juega a dilatar los tiempos del debate para que Javier Milei no pueda colgarse esa medalla en la Asamblea Legislativa y de esa manera empañarle la fiesta.

El oficialismo busca acelerar el debate del proyecto de reforma laboral: Villarruel ya lo envió a Diputados

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el oficialismo citó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda para el miércoles a las 14 con el fin de firmar dictamen de mayoría y que al día siguiente se pueda votar en el recinto de sesiones.

El miércoles pasado La Libertad Avanza dio un paso firme en el Senado al lograr la aprobación de la media sanción de la reforma laboral, para lo cual debió previamente aplicar más de una treintena de cambios para que las fuerzas aliadas dieran el visto bueno.

El viernes último, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel , giró el proyecto a la Cámara baja, y el presidente de este cuerpo, Martín Menem, en línea directa con la Casa Rosada, dio la orden de pisar a fondo el acelerador a fondo y retomar el trabajo en el primer día hábil de la semana.

El proyecto fue enviado por Villarruel al presidente de la Cámara de Diputados , Martín Menem.

El bloque de La Libertad Avanza necesita tener el proyecto para convocar el próximo miércoles al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto, a fin de emitir el dictamen para tratarlo antes del fin de las sesiones extraordinarias, el 28 de febrero. La demora respondió que el dictamen firmado en diciembre tuvo alrededor de 50 cambios.

Más allá de los cambios que se lograron en el Senado, la oposición va por más y busca quitar de la redacción el polémico Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que es una caja que se nutriría de parte de las cargas patronales de las empresas para financiar las indemnizaciones.

El detalle, inadmisible para la oposición, es que a cambio de la adhesión de las empresas al FAL, se les descuenta una alícuota de contribuciones patronales y son recursos que la ANSES resigna en pos de subsidiar los despidos sin causa en el sector privado.

Otro artículo que despierta una fuerte controversia es el artículo que reduce al 50% el goce del sueldo durante los primeros tres meses de licencia por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo.

La oposición también tiene una mirada crítica respecto de la derogación de una serie de estatutos profesionales, entre los cuales se encuentra el del periodista, y el artículo que suprime el fondo para el financiamiento del INCAA.

La trama

La decisión de “acelerar” del oficialismo es totalmente inusual y más aún en una semana corta en la que la logística de vuelos se vuelve una tarea ultra exigente en la que el oficialismo deberá prestar suma atención.

En el oficialismo consideran que no hay tiempo que perder, ya que si en Diputados la oposición se pusiera de acuerdo para aplicar modificaciones al texto, el proyecto deberá volver al Senado.

Si se dejara pasar una semana, la Cámara alta se quedaría sin tiempo para poder revisar esas modificaciones (ya sea insistiendo con la versión original o aceptando la totalidad o una parte de los cambios) antes del fin de las extraordinarias y de la Asamblea Legislativa que encabezará Javier Milei.

Según pudo averiguar este medio, la oposición especulaba con que la sesión por la reforma laboral recién se produjera el miércoles 25 de febrero, y ya se urdían planes para exigir cambios en el proyecto de manera tal de jugar al filo del calendario y complicar la meta del Gobierno.

“Estamos trabajando en eso. La idea es estirar los tiempos”, confesó un importante diputado del interbloque Unidos a la Agencia Noticias Argentinas.

Para la ceremonia de apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, el presidente desea a toda costa tener finiquitados el régimen penal juvenil y la ratificación parlamentaria del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, pero muy especialmente quiere tener aprobada la reforma que denomina de “modernización” laboral, porque lo considera un símbolo del ultra reformismo libertario.

Para darle más fuerza a su mensaje, el presidente le quiere mostrar a la sociedad que la construcción legislativa de su Gobierno está dando resultados palpables, los cuales, según estima, se traducirán en señales de confianza hacia los mercados.

La reforma laboral que flexibiliza las condiciones de trabajo y abarata los costos laborales para las empresas es considerada por Milei un hito de la nueva Argentina y una de las grandes banderas de su gestión junto a la Ley Bases.