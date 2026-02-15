15 de febrero de 2026 - 08:55

La CGT logró bajar artículos clave de la reforma laboral: cuáles fueron y cuáles siguen negociando

Patricia Bullrich confirmó que hubo negociaciones con la central obrera para darle sanción en la cámara alta. Ahora, los sindicalistas presionan por más cambios en Diputados.

La CGT votó hoy al nuevo triunvirato de la central que estará compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros).

La CGT votó hoy al nuevo triunvirato de la central que estará compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros).

Foto:

Gentileza Héctor Daer
Por Santiago Pérez Chiconi
Noticias Argentinas

La CGT logró retirar del proyecto de reforma laboral un puñado de iniciativas que licuaban su poder en la previa al tratamiento del proyecto el Senado, y ahora se entusiama con seguir morigerando su impacto de cara al debate en Diputados y, en caso de convertirse en ley, en la Justicia.

Leé además

Qué opinan los empresarios mendocinos sobre el proyecto de reforma laboral que aprobó el Senado

Reforma laboral: qué celebran los empresarios mendocinos y qué creen que se debería mejorar

Por Sandra Conte
Villarruel envió a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral tras la aprobación en el Senado

El oficialismo busca acelerar el debate del proyecto de reforma laboral: Villarruel ya lo envió a Diputados

Por Redacción Política

La propia jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, confirmó que existieron diálogos privados y subterráneos con la central obrera y que se han “receptado muchas cosas de la CGT”, justo antes de debatir el proyecto y aprobarlo en la Cámara alta.

La organización de la calle Azopardo consiguió que dos grandes iniciativas que observaba con malestar quedaran por el camino, según constató la Agencia Noticias Argentinas de fuentes sindicales.

Una de ellas era el fin de la cuota solidaria que perciben los sindicatos, que al final seguirá en vigencia de manera compulsiva por dos años, con un tope del 2% de la remuneración y, recién una vez que culmine ese lapso, se requeriría conformidad del trabajador.

El segundo triunfo que se anotó la CGT fue que no se tocará el aporte patronal a las obras sociales, ya que quedará en 6% y no en 5%, como pretendía originalmente el texto del Gobierno.

De cara al futuro, la central intentará hacer naufragar otros artículos que le molestan y que todavía están en pie en el texto que aprobó la Cámara alta, y que ahora comenzará a debatirse en Diputados: entre ellos el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, que derivaría en acuerdos por empresa, y la ampliación de las actividades consideradas “esenciales” para garantizar servicios mínimos durante los paros.

Se verá que ocurre al final también con más puntos que no son del agrado de los gremialistas pero que tampoco figuran al tope de las prioridades, como las “vacaciones más flexibles” con chance de fraccionarlas; los regímenes voluntarios de banco de horas y el nuevo cálculo indemnizatorio que excluye conceptos como aguinaldo y vacaciones.

Además, sigue figurando en el proyecto la obligación de pedir autorización para realizar asambleas sindicales en los lugares de trabajo y el tope de 10 horas mensuales pagas a los delegados para realizar actividades gremiales.

En la filas de la CGT consideran que algunas de estas iniciativas que siguen formando parte del texto son “inconstitucionales”, por lo que si no logran darlas de baja en las negociaciones que se vienen en Diputados, las llevarán al terreno del Poder Judicial y confían en que allí quedarán frenadas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El oficialismo planea sancionar la reforma laboral antes del 1° de marzo

Reforma laboral: el oficialismo acelera en Diputados para sancionarla antes del 1° de marzo

Por Redacción Política
Se complica la negociación por la Reforma Laboral: aliados al Gobierno piden cambios para las licencias por enfermedad. 

Se complica la negociación por la Reforma Laboral: aliados al Gobierno piden cambios para las licencias por enfermedad

Por Redacción Política
Axel Kicillof apuntó contra la reforma laboral y estará presente en la movilización en contra del proyecto.   

Kicillof se sumará a la movilización contra la reforma laboral: "Es una ley de precarización laboral"

Por Redacción Política
Movilización de la CGT Mendoza en la Peatonal. Archivo Los Andes

La CGT Mendoza y los gremios estatales se movilizan contra la reforma laboral: dos sindicatos van al paro

Por Redacción Política