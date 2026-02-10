La CGT Mendoza y los gremios estatales se movilizan contra la reforma laboral: dos sindicatos van al paro

El Senado de la Nación debatirá este miércoles el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei , mientras que los sindicatos , con la CGT a la cabeza, protestarán para evitar que la iniciativa obtenga media sanción . Desde el oficialismo advierten que tienen los votos para lograr aprobarlo.

Mendoza no será la excepción. La Regional de la CGT, conducida por Ricardo Letard (Camioneros) y Luis Márquez (UOM), llevará adelante una manifestación en la Peatonal , frente a la Legislatura provincial desde las 11 horas. "En defensa del trabajo y contra la reforma laboral", fue el mensaje que usaron para convocar los dirigentes sindicales.

A la protesta también se plegarán los gremios estatales , entre ellos el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) , la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros). Estos dos últimos sindicatos, además realizarán un paro de actividades en reclamo de la apertura de paritarias .

Por su parte, el SUTE se sumará a la protesta en la Peatonal contra la reforma laboral, aunque no realizará una medida de fueza porque tiene programada una reunión con el Ejecutivo para discutir actualizaciones salariales el viernes 20 de febrero , según lo firmado en la último acuerdo logrado en la Subsecretaría de Trabajo .

En particular, ATE anunció que llevará adelante un paro total de actividades , tanto en rechazo a la reforma laboral como en reclamo de la reapertura de paritarias salariales .

“Desde ATE y CTA Autónoma Mendoza estamos totalmente en contra de una reforma laboral inconsulta y regresiva, que recorta derechos a los trabajadores. Por eso, el miércoles 11 de febrero nos vamos a concentrar para manifestar nuestro rechazo en las calles, a las 10, en la Legislatura provincial”, sostuvo Roberto Macho, secretario general de ATE.

El sindicalista consideró que “tenemos que ponerle un freno al Gobierno nacional para que no implemente políticas que van en detrimento de los derechos y conquistas laborales históricas de los trabajadores. Son políticas que, en definitiva, van en contra del pueblo. Los gobiernos no pueden imponer reformas que avasallen las condiciones laborales y salariales”.

Roberto Macho-ATE ATE convocó a un paro y movilización contra la reforma laboral este miércoles. Archivo Los Andes

En cuanto al alcance de la medida de fuerza, Macho explicó que “el paro va a afectar a trabajadores de todos los sectores que representamos: Salud, IPV, Deportes, Desarrollo Social, Administración Central, entes autárquicos, centralizados y descentralizados de la provincia de Mendoza, con la salvedad de respetar las guardias mínimas en los servicios esenciales y de emergencia, con atención similar a la de domingos y feriados”.

ATE reclama la convocatoria a paritarias para discutir un salario inicial que esté por encima del costo real de la canasta alimentaria, que actualmente ronda los $1.800.000.

La protesta de Ampros

Desde Ampros también se sumaron a la protesta y anunciaron que adherirán al paro de 24 horas convocado por FesProSa, la federación que nuclea a los sindicatos de profesionales de la salud del país, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por Milei.

La doctora Marcela Mora, secretaria gremial de Ampros, destacó: “En Mendoza, la concentración será el 11, a las 10, en la Legislatura provincial, bajo las consignas: contra una reforma laboral precarizante, por la apertura de paritarias, recomposición salarial urgente y pases a planta de todos los trabajadores con modalidades precarizantes”.