Bombos y confusión: turistas chinos se cruzaron con una protesta gremial y pensaron que era una fiesta

Al bajar de un crucero en Ushuaia, los visitantes pensaron que se trataba de un recibimiento para ellos y comenzaron a festejar en medio de un contexto de reclamos.

Turistas creyeron que era una fiesta de recibimiento y comenzaron a bailar durante una movilización.&nbsp;

Turistas creyeron que era una fiesta de recibimiento y comenzaron a bailar durante una movilización. 

Turistas chinos protagonizaron una insólita situación que causo risas en redes sociales tras una confusión ocurrida en una movilización en el Puerto de Ushuaia.

Los visitantes bajaron de un crucero internacional, se cruzaron con una protesta gremial, y al confundirla con una celebración, comenzaron a bailar al ritmo de los bombos.

La situación fue registrada por un testigo presente en la movilización y rápidamente el clip se viralizó en redes sociales. En las imágenes se puede ver a los visitantes sonriendo, aplaudiendo y bailando.

Según fuentes locales, la confusión se produjo porque los turistas interpretaron que el clima festivo era parte de una bienvenida preparada para ellos.

Sin embargo, la protesta era encabezada por sindicatos y trabajadores portuarios en rechazo a la intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno Nacional, bajo la consigna “el puerto no se toca”.

Los turistas sin entender el trasfondo de la situación, se sumaron a la actividad, e incluso subieron al escenario montado por la CGT.

Próxima movilización de la CGT

La CGT anunció una movilización al Congreso para el miércoles próximo, cuando el Senado debata la reforma laboral, pero sin un paro general, como reclamaban los sectores más duros de la central.

El triunviro Jorge Sola señaló en conferencia de prensa que la reforma que impulsa el Gobierno “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores”, y confirmó una protesta “multitudinaria y contundente” el miércoles en la Plaza del Congreso a partir de las 15.

