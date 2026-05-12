Momo participó de la Marcha Universitaria y criticó duramente al Gobierno: "República bananera"

El streamer Gerónimo “Momo” Benavides participó este martes de la Marcha Universitaria y lanzó fuertes críticas contra el Gobierno al cuestionar el ajuste en educación, la situación del sistema universitario y la salida de profesionales del país.

Desarmó su PC por un ruido súper extraño y lo que encontró se volvió viral en TikTok: "¿Cómo llegó ahí?"

Un nene rompió sin querer la figurita de Messi al abrir un paquete y el video explotó en TikTok

Durante la movilización, convocada por sectores universitarios, docentes y estudiantes en defensa del financiamiento de la educación pública, el influencer se sumó a las protestas y dejó declaraciones que se viralizaron en las redes sociales.

“ Todos los profesionales se están yendo . ¿Por qué un ingeniero nuclear no puede ejercer acá? Porque están destruyendo todo, nos están convirtiendo en una república bananera”, expresó.

"El sistema es volverte una republiqueta bananera para vivir de los intereses" En la Marcha Federal Universitaria, 'Momo' Benavides apuntó contra "el ministro que es récord Guinness en deudas" y dijo: "Una gran porción de la población tiene que acceder a trabajo de calidad". pic.twitter.com/VWpSAmGykj

Benavides cuestionó el rumbo económico y social del país y advirtió sobre la pérdida de capital humano en áreas estratégicas como la ciencia y la tecnología. En ese sentido, sostuvo que el país atraviesa un proceso que impulsa la emigración de profesionales altamente calificados , en medio de un escenario de recortes presupuestarios.

Las declaraciones se dieron en el contexto de una masiva movilización en rechazo a las políticas de la administración de Javier Milei, especialmente en materia educativa. El streamer también realizó comentarios dirigidos al clima político general y cuestionó el funcionamiento de las instituciones.

Embed “El mensaje es clarísimo cuando te llenan el Congreso de PROSTITUTAS, de un tipo que se pone un TERMO en la cabeza, y después te dicen que estudiar es de boludo, para poder desfinanciar la educación”



BASTA MOMO DEJA DE ESCUPIR TANTOS FACTOS HERMANO ✍ pic.twitter.com/4L2JKBM2KU — TUGO News (@TugoNews) May 12, 2026

“El mensaje es clarísimo cuando te llenan el Congreso de prostitutas, de un tipo que se pone un termo en la cabeza, y después te dicen que ‘estudiar es de boludo’”, lanzó durante la protesta. En otro tramo de su intervención, agregó: “Le recortaron a la educación, las rutas son un desastre, les recortan a los jubilados y hay gente que se lleva el 3%. ¿A dónde va esa guita?”.

La Marcha Universitaria y el conflicto con el Gobierno

La participación de Momo se dio en un contexto de creciente tensión entre el sistema universitario y el oficialismo, en medio de reclamos por mayor presupuesto para universidades públicas y el sistema científico.

La jornada movilizó a miles de personas en distintos puntos del país, en una manifestación que volvió a poner en el centro del debate la situación de la educación pública y las políticas de ajuste.