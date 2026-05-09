9 de mayo de 2026 - 20:15

Reveló que tiene en su granja una oveja con cola y desató debate en redes

Un joven que se encarga del cuidado de animales mostró que una de sus ovejas tiene cola y derrumbó uno de los mitos más conocidos. "Nacen con cola y después de la cortan"

Reveló que tiene en su granja una oveja con cola y desató debate en redes.

Reveló que tiene en su granja una oveja con cola y desató debate en redes.

Foto:

Captura TikTok | @ferpieroni
Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Normalmente, cuando uno observa una oveja detecta que no tiene cola, por lo que permite pensar que el animal no nace con ella, a diferencia de lo que sucede con otros animales. Sin embargo, un experto contó la verdad al respecto y se viralizó en redes.

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Fer Pieroni (@ferpieroni) es presidente de la Fundación Planeta Vivo Argentina, dedicada al rescate y rehabilitación de animales silvestres y domésticos. En un video publicado en su cuenta de TikTok contó que recientemente llegó al predio una oveja y notó algo diferente en ella: tenía cola.

Al nacer, a las ovejas se les practica el corte de cola (caudectomía) por motivos sanitarios, ya que esta puede acumular materia fecal y humedad, lo que favorece la proliferación de moscas y el desarrollo de miasis (infección por larvas de moscas).

Ante este descubrimiento, el tiktoker pensó los motivos por los que su oveja sí tenía cola, a diferencia de las demás. "A ella la sacamos de un campo que se inundó en Tucumán y estaba lleno de animales hace muchos años. Estaban ahí, no por producción o para la venta. Entonces, al nunca ser manipulada por humanos, mantuvo su cola", reflexionó

Usuarios sorprendidos por el descubriendo del tiktoker

El video se viralizó en redes sociales y sorprendió a muchos usuarios que pensaban que las ovejas no nacían con cola. Algunos coincidieron en pensar que la cola era pequeña, similar a la de los conejos. "Y yo pensando: Y si, un pomponcito"; "Pensé que su colita era como la de los conejos", comentaron.

Además, hubo quienes expresaron que con este video se enteraron de la verdad. "Tengo 60 años y me estoy enterando, nunca había visto una hasta ver a Lili"; "Primera vez en la vida que veo una oveja con cola", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

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