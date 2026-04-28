28 de abril de 2026 - 21:15

Fue a buscar el auto al mecánico y le "robó" algo sin querer: "Cuando lo vi me empecé a reír"

Una joven se llevó una sorpresa cuando notó que el perro del mecánico se había escondido en su vehículo. Su reacción fue tan divertida que se viralizó en redes sociales.

Fue a buscar el auto al mecánico pero se dio cuenta que se estaba llevando al perro.

Fue a buscar el auto al mecánico pero se dio cuenta que se estaba llevando al perro.

Foto:

Captura TikTok | @lourgoyenechea
Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Una joven santafecina compartió un insólito y divertido momento que vivió cuando fue a retirar su auto del taller mecánico. En el camino de regreso a su casa, notó que no iba sola, sino que había un inesperado polisón en el asiento trasero.

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Los videos fueron compartidos por la usuaria en TikTok @lourgoyenechea, quien contó lo sucedido. "Gente, fui a buscar el auto al mecánico y me traje al perro", contó mientras mostraba cómo viajaba el animal en la parte trasera del auto. En medio de risas, la joven también se mostró sorprendida por la insólita escena.

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Tras el hecho, la joven publicó un video contando toda la anécdota y cómo fue que el perrito del mecánico terminó en su auto. "El mecánico me saca el auto de adentro del taller, yo me subo al auto y arranco. Parece que el perro estaba dormido en la parte de atrás y ninguno se dio cuenta", contó la tiktoker

A minutos del trayecto, la joven notó que había movimiento en el asiento de atrás, y en ese momento observa la presencia del canino. "Cuando lo vi me empecé a reír, no podía creer que me estaba llevando al perro. Ahí pegué la vuelta a la casa del mecánico para devolverlo", contó entre risas.

Además, la joven reveló cuál fue la reacción que tuvo el mecánico cuando ella regresó con su perro. "Me pedía perdón y se reía", comentó

Embed - Respuesta a @Yanet insfran

El video se viralizó en redes

La insólita situación que vivió la joven explotó en redes sociales y los videos del momento superaron las 3 millones de reproducciones. Además, se llenaron de comentarios de usuarios que se reían con lo sucedido y expresaban ternura por la carita del perro arriba del auto.

"Fijate si abajo no está el mecánico"; "No es solo un perro, es el supervisor de post ventas"; "Estaba haciendo control de calidad", fueron algunos de los comentarios que se leyeron

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