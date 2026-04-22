22 de abril de 2026 - 13:19

"AutoVac": como en la pandemia, aplicarán vacunas sin bajar del auto

Este sábado, se pondrá en marcha un operativo para vacunarse sin bajar del auto. Buscan facilitar el acceso y completar esquemas del calendario oficial.

AutoVac: como en la pandemia, colocarán vacunas a personas sin que tengan que bajarse del auto

"AutoVac": como en la pandemia, colocarán vacunas a personas sin que tengan que bajarse del auto

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La importancia de la vacunación durante la etapa de gestación. (Freepik)
La importancia de la vacunación durante la etapa de gestación. (Freepik)

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

"AutoVac" es el original nombre -inspirado en una casa de comidas rápida y su servicio para comprar si bajarse del vehículo- con que el Gobierno de Mendoza pondrá en marcha una original campaña este sábado, 25 de abril. Al igual que en la pandemia, los ciudadanos y ciudadanas de Mendoza podrán recibir dosis de vacunas sin tener que bajarse del vehículo.

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Al igual que ocurría con los hisopados y centros de vacunación en sitios puntuales en el momento de mayor auge de la pandemia Covid-19, las postales de autos en fila, ventanillas bajas y personal de salud avanzando con precisión se repetirán en la playa de estacionamiento interna de la Casa de Gobierno el próximo sábado. No obstante, en esta ocasión, el objetivo será distinto: facilitar el acceso a la vacunación y completar esquemas atrasados de una manera ágil, cercana y sin barreras.

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Entre las 10 y las 13 del sábado 25 de abril, el estacionamiento interno de la Casa de Gobierno será el escenario de la iniciativa “AutoVac”, una estrategia impulsada por el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza y dentro de la Semana de Vacunación de las Américas. Quienes se acerquen en su vehículo podrán recibir las dosis correspondientes de las incluidas dentro del Calendario Nacional de Vacunación sin necesidad de bajarse.

La iniciativa apunta a aquellas personas que, por distintos motivos, no tienen la posibilidad de acercarse a los centros de salud en los horarios habituales (adultos mayores, personas con movilidad reducida o con condiciones médicas específicas). Para ellos, el formato vacunación en auto aparece como una solución práctica, inclusiva y eficiente.

Casa de Gobierno Mendoza

Desde la cartera sanitaria mendocina explicaron que el objetivo central es ampliar la cobertura de vacunación y garantizar que más mendocinos y mendocinas puedan completar sus esquemas. En ese sentido, “AutoVac” apunta a reducir las barreras y acercar el sistema de salud a la gente.

Cómo sacar el turno para vacunarse desde el auto

La atención será con turno previo, por lo que hay todo un procedimiento a completar para acceder a las dosis del calendario de vacunación.

  1. Ingresa al siguiente link (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul).
  2. Colocá tipo de documento.
  3. Colocá tu número de DNI (verifica colocar el correcto para evitar demoras).
  4. Colocá apellido y nombre (si ya has tramitado en gobierno a través de ventanilla única te lo colocará por defecto).
  5. Indicá tu correo electrónico (por favor es muy importante que sea correcto, chequéalo, se sugieren correos de Gmail).
  6. Indicá tu celular.
  7. Zona: Ventanilla única.
  8. Sector: Punto Vehicular Mendoza.
  9. Tramites: elegí trámite que realizarás (DNI, ,Pasaporte, Vacunación)
  10. En el campo blanco colocá tu edad (solo los años que tenés)
  11. Fecha: elegí 25 de abri

Podrá tramitarse DNI y pasaporte desde el auto

En paralelo, se ofrecerá la posibilidad de gestionar DNI y pasaporte, y también en este caso será requisito contar con turno previo (se gestiona en este link).

Ambas acciones apuntan a acercar servicios del Estado, optimizar tiempos y brindar soluciones en un mismo lugar; por lo que en una sola jornada, los mendocinos podrán resolver cuestiones vinculadas tanto a la salud como a la documentación.

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