5 de junio de 2026 - 20:10

Incidentes y gases lacrimógenos en Plaza de Mayo en medio del dolor por la muerte del Indio Solari

Seguidores que se congregaron de forma espontánea para homenajear al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se enfrentaron con la policía.

Se registraron incidentes entre la policía y fanáticos del Indio Solari en Plaza de Mayo&nbsp;

Se registraron incidentes entre la policía y fanáticos del Indio Solari en Plaza de Mayo 

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Plaza de Mayo se convirtió esta tarde en el escenario de serios incidentes entre la policía y un grupo de fanáticos que se reunieron en el lugar para homenajear al Indio Solari.

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Si bien la convocatoria oficial realizada a través de las redes sociales estaba prevista para las 18, cientos de seguidores comenzaron a llegar al lugar desde las 16:30 para iniciar una de las ya tradicionales “misas ricoteras” en honor al artista.

La tensión se desató cuando los efectivos policiales intentaron empujar a un grupo de personas para alejarlas de la calzada y liberar el tránsito.

Ante la resistencia de los presentes, la situación escaló violentamente. La policía respondió lanzando gases lacrimógenos para contener el avance de la multitud, lo que generó corridas y un clima de hostilidad.

Mientras tanto, otros grupos de fanáticos comenzaron a cantar contra la policía y a agitar banderas con la imagen del músico, reafirmando su presencia en el lugar a pesar del despliegue de seguridad.

Misa ricotera en Plaza de Mayo
Misa ricotera en Plaza de Mayo

Misa ricotera en Plaza de Mayo

Estos episodios ocurren en un contexto de incertidumbre sobre el lugar donde se realizará el último adiós. El Gobierno nacional, a través de representantes como Martín Menem, descartó el uso del Congreso de la Nación por falta de infraestructura y logística, mientras que fuentes oficiales también confirmaron que la Casa Rosada no será utilizada para el velatorio.

Minutos después de los choques más fuertes, la situación comenzó a descomprimirse y los seguidores continuaron con la reunión de forma pacífica, compartiendo recuerdos y canciones del artista.

Desde el entorno oficial del músico se informó que la despedida final tendrá lugar este sábado 6 de junio, en un lugar y horario que se confirmarán a la brevedad, pidiendo a los fieles "paciencia y amor" en este difícil momento.

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