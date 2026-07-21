Caso Mila Yankelevich: el capitán de la remolcadora evitó el juicio y admitió homicidio involuntario

El capitán de la remolcadora involucrada en el accidente náutico que provocó la muerte de Mila Yankelevich , nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich , se declaró culpable de homicidio involuntario por negligencia marítima ante un tribunal federal de Miami.

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Se trata de Yusiel López Insúa , quien llegó a un acuerdo con la fiscalía para evitar la realización de un juicio oral. En el marco de ese acuerdo, recibirá una pena de un año de prisión efectiva y seis meses de arresto domiciliario .

La sentencia será comunicada el próximo 13 de octubre , luego de que el acusado aceptara su responsabilidad por el hecho ocurrido en julio de 2025 en la bahía de Biscayne , donde murieron tres niñas, entre ellas Mila Yankelevich, de 7 años.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, López Insúa enfrentaba una pena máxima de diez años de prisión , pero decidió declararse culpable como parte del acuerdo alcanzado con los fiscales. Su abogado defensor explicó que el capitán aceptó esa alternativa para evitar que las familias de las víctimas debieran atravesar nuevamente el impacto emocional de un juicio oral.

Caso Mila Yankelevich: la fiscalía alcanzó un acuerdo con el capitán acusado por la tragedia náutica. (archivo)

Durante la audiencia, el representante legal sostuvo que su cliente está "profundamente arrepentido" por lo sucedido y manifestó que siente "un inmenso dolor" por las familias de las tres niñas fallecidas. Los familiares de las víctimas no estuvieron presentes durante la audiencia, aunque algunos anticiparon que podrían asistir cuando se conozca la condena definitiva.

El acusado por la muerte de Mila Yankelevich acordó una condena de prisión por negligencia marítima. gentileza

La investigación sobre el accidente náutico en Miami

La causa determinó que López Insúa estaba al mando de una remolcadora que empujaba una barcaza con visibilidad reducida por la carga transportada y que la embarcación no contaba con un vigía adecuado al momento del accidente.

Además, la acusación señaló que el capitán utilizaba su teléfono celular mientras navegaba, una situación que, según los investigadores, habría contribuido a la colisión con el velero en el que se trasladaban los niños que participaban de un campamento de verano.

El impacto provocó la muerte de Mila Yankelevich, de 7 años; Erin Ko, de 13; y Arielle Buchman, de 10.

Yusiel López Insúa aceptó su responsabilidad por la muerte de Mila Yankelevich. gentileza

Quién era Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich

Mila Yankelevich era hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, y nieta de los productores Cris Morena y Gustavo Yankelevich. También era sobrina de la actriz Romina Yan.

La niña participaba de un campamento de verano organizado por la Miami Youth Sailing Foundation cuando ocurrió la tragedia. Viajaba en un velero junto a otros cuatro niños y una consejera cuando la embarcación fue impactada por una barcaza, lo que provocó su hundimiento.

Mila había nacido en febrero de 2018. Tras su muerte, su abuela Cris Morena la recordó públicamente en redes sociales con un mensaje dedicado a su nieta: "Mila, mi niña con alas, mi hadita feliz y libre... Sos sol, libertad, abrazos, bella inquieta, dulce niña amada, especial, brillante nietita querida!!! Te amoooo siempre!!!"