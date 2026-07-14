Leopoldo Luque volvió a declarar y aseguró que siempre luchó para que Maradona "dejara el alcohol"

El neurocirujano Leopoldo Luque, declaró por una vez más en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y aseguró que “siempre luchó” para que el paciente “deje el alcohol”.

"Payaso, andá al bailando" y "Acá estoy chiquito": el fuerte cara a cara entre Burlando y Oneto en el juicio Maradona

Caso Maradona: un custodio declaró que intentó reanimarlo horas antes de su muerte

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Luque pidió la palabra al Tribunal Oral en lo Criminal N.°7 de San Isidro para ratificar que es “neurocirujano” y que participó en la decisión d otorga el alta del célebre futbolista tras la operación por el hematoma subdural y su posterior traslado al country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre .

Según informaron fuentes del caso, el facultativo consignó que el médico Mario Schitter -quien atendió a Maradona el 4 de enero de 2000 durante su episodio cardíaco en Punta del Este- “no le prohibió la entrada” para visitarlo en el sanatorio de Vicente López y que tampoco lo vio ni participó de varias reuniones.

“Solo sugirió acompañantes terapéuticos” , precisó Luque sobre el especialista que vive en España y viajó para comparecer en este segundo debate oral y público.

En este sentido, resaltó que “no se encontraba a cargo de la internación domiciliaria” en la localidad de Benavídez, sino que el paciente era asistido por personal de Swiss Medical y un “equipo” de salud mental: la psiquiatra Agustina Cosachov.

El neurocirujano Leopoldo Luque volvió a declarar en el juicio por la muerte de Maradona

“Yo no dirigía ni participaba en ninguno de esos dos grupos”, expresó el exmédico de cabecera, quien en todo momento se desligó de la atención de Diego en el barrio cerrado de Zona Norte.

Asimismo, el imputado reconoció que “el personal de seguridad y los allegados tenían su número de teléfono” porque “sabían que era médico, no porque esté a cargo de la internación domiciliaria”.

El neurocirujano manifestó, además, que “siempre luchó” para que el ex entrenador de la Selección argentina “deje el alcohol”.

El testimonio de un custodio

El custodio Julio César Soria fue el único testigo de la audiencia citado por los fiscales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal le exhibieron una conversación entablada con Luque, a quien le aseguraba que “le cuidaría el trabajo”.

Ante la pregunta de Iribarren, Soria contestó que el chat “era en chiste”, a lo que los magistrados le llamaron la atención en varias ocasiones y estuvieron al borde de declararlo “hostil” o “reticente”, mientras que le advirtieron que prestaba testimonio bajo juramento. Finalmente, el custodio declaró: “No me acuerdo”