Caso Maradona: Dalma apuntó contra Luque y aseguró que "se cree sus propias mentiras"

En una nueva audiencia del debate oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona, se conocieron nuevas declaraciones que su hija , Dalma , dio este martes en los Tribunales de San Isidro . La mujer apuntó contra Leopoldo Luque y lo acusó de no haber intervenido en la operación de su padre.

Juicio por la muerte de Maradona: Dalma acusó al entorno de su papá de desestimar los reclamos de la familia

"Era la oportunidad de mi vida": el lamento de Luque por no operar a Maradona

Según señaló la Agencia Noticias Argentinas, durante su declaración, la hija del "Diez" estalló en llanto cuando describió como “hinchado” el cuerpo de su padre al momento de su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en la residencia del country San Andrés de Tigre.

“En un momento me acerco, le agarro las manos y estaba muy hinchado . Cuando entré, no había nadie en la habitación y después entró Gianinna”, rememoró durante su testimonio.

Por otro lado, Fernando Burlando (representante legal de Dalma y Gianinna) reprodujo una serie de audios de Leopoldo Luque, en los que calificó de “gorda desagradecida” y “estúpida” a la mujer de 39 años.

Dalma Maradona aseguró que el neurocirujano Leopoldo Luque no intervino en la operación de su padre.

Se trata de un mensaje de voz que el ex médico de cabecera le envió a la psiquiatra Cosachov, momento en el que Luque cuestionaba a las hijas de Maradona por “no visitar a su padre”.

Embed "Le dije a Luque que si era mucho diera un paso al costado y me dijo que podía hacerlo”



Dalma Maradona afirmó que los médicos que trataron a Diego Maradona "se cansaron de decir que era una paciente difícil" y lamentó: "Me duele cómo se referían a mi papá". pic.twitter.com/TnJweOGXto — Corta (@somoscorta) June 9, 2026

Al respecto, Dalma consideró que el facultativo “se cree su propia mentira”, al sostener que afirmó haber operado al paciente por el hematoma subdural, pero en realidad no intervino en dicha cirugía.

La denuncia de Dalma contra el entorno de Diego

Según declaró la hija del exfutbolista, el entorno de su padre “le cortaba las llamadas” cuando intentaba comunicarse y reconoció que “con el diario del lunes, hubiese hecho lo imposible”, a la vez que rememoró que a Maradona “le ponían el celular en modo avión y no entendía, no se daba cuenta”.

A continuación, lamentó su pérdida y manifestó su dolor. "No hay día que no lo extrañe. Él no se quería morir, me da bronca que lo quieran culpar a él de su propia muerte. Hasta que no tenga justicia, yo no voy a estar tranquila”, sentenció.