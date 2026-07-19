19 de julio de 2026 - 11:31

Por Messi y Maradona, Argentina tiene un inesperado aliado antes de la final del Mundial 2026

Un informe de Spin Factor revela que el afecto por Lionel Messi y el recuerdo de Maradona superan el sentido de pertenencia europeo en el debate digital italiano.

Italia: un aliado por el recuerdo de Diego y la admiración hacia Messi.&nbsp;

Italia: un aliado por el recuerdo de Diego y la admiración hacia Messi. 

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Por Francisco Moreno

La final del Mundial 2026 entre la Argentina y España divide las pantallas de Italia, pero el sentimiento digital se inclina hacia el equipo sudamericano. Según un relevamiento de la consultora Spin Factor para Adnkronos, el 55% de los usuarios italianos que expresaron una preferencia respalda al conjunto capitaneado por Lionel Messi.

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El estudio, realizado a través de la plataforma de inteligencia artificial Human, analizó las interacciones registradas entre el 16 y el 19 de julio. Aunque la Argentina lidera las preferencias, un sector mayoritario del debate se mantiene al margen de la rivalidad directa: el 62% de los comentarios se centra en la organización del torneo, el arbitraje o la ausencia de la selección italiana en la competencia.

¿Por qué Italia elige a Messi y Maradona antes de la final?

El apoyo hacia la Albiceleste se fundamenta en un tejido de raíces culturales y familiares que conecta a ambos países. Para el usuario promedio en Italia, la figura de Diego Armando Maradona sigue siendo un puente emocional vigente, al que se suma el deseo colectivo de ver a Lionel Messi conquistar su segundo título mundial consecutivo para cerrar su carrera en la cima.

España, por su parte, concentra el 45% de los apoyos. Los argumentos de este bloque se basan principalmente en la solidaridad continental, al ser la última representante de Europa en pie tras las eliminaciones previas. Sin embargo, el análisis detectó una corriente de opinión crítica que manifiesta sospechas sobre un supuesto favoritismo de la FIFA hacia el equipo argentino en su camino a la final.

¿Qué rol juega la rivalidad histórica entre Argentina e Italia?

Existe también un componente de rivalidad histórica que juega en contra de la Argentina en los foros digitales. Algunos usuarios manifestaron su apoyo a España motivados por el temor de que un triunfo de los dirigidos por Scaloni permita a la selección sudamericana igualar el récord de Italia de dos campeonatos mundiales ganados de forma consecutiva.

La polarización en las plataformas digitales se intensificó en las últimas 72 horas previas al partido en Nueva Jersey. Mientras los seguidores de la Argentina apelan a la épica y al afecto personal por sus estrellas, el sector pro-español intenta frenar el avance de una hegemonía que amenaza los registros estadísticos de la Azzurra. Las menciones a Messi y Maradona dominan los hilos de conversación, transformando la final en un evento que Italia vive con una intensidad casi propia.

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