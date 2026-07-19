El último baile de una generación inolvidable: Messi, Cristiano, Neymar y las leyendas que dijeron adiós al Mundial

El Mundial 2026 tuvo un capítulo que excedió los resultados y los campeones: varias de las figuras que definieron el fútbol del siglo XXI disputaron por última vez una Copa del Mundo. Messi Cristiano Ronaldo , Neymar , Luka Modric y otros referentes cerraron una etapa que comenzó a principios de los 2000.

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Durante años, sus nombres aparecieron asociados al torneo más importante del fútbol. Cada Mundial tenía la presencia de alguno de ellos como una garantía de protagonismo: goles, liderazgo, récords o actuaciones que quedaban en la memoria. La edición de 2026 confirmó que esa generación ya dejó de ser el presente para convertirse en parte de la historia.

Lionel Messi llegó al Mundial 2026 después de haber conseguido el título que durante años fue el gran objetivo de su carrera: la Copa del Mundo con Argentina en Qatar 2022 . Su presencia en el torneo tuvo un significado diferente, ya que era la última oportunidad de verlo representar a su selección en el escenario donde construyó una parte fundamental de su legado.

Por su parte, Cristiano Ronaldo también afrontó su último Mundial como uno de los futbolistas más influyentes de la era moderna. El portugués llegó a 2026 después de haber participado en cinco Mundiales y como protagonista de una rivalidad deportiva con Messi que marcó la conversación futbolística durante años.

Entre ambos concentraron premios individuales, récords y una competencia constante que acompañó a millones de aficionados desde mediados de la década de 2000.

Neymar y la última oportunidad de Brasil

Neymar cerró su ciclo mundialista con una historia marcada por las expectativas que acompañaron su carrera. El delantero brasileño llegó a la selección como el futbolista destinado a liderar el regreso de Brasil a la cima del fútbol mundial.

Su talento técnico, su capacidad para desequilibrar y su influencia ofensiva lo transformaron en una de las grandes figuras de su generación, aunque la Copa del Mundo nunca terminó de entregarle el momento definitivo que muchos esperaban. Su último Mundial y el penal convertido ante Noruega en la derrota 2-1 en octavos de final puso punto final a una trayectoria internacional construida alrededor de la camiseta número 10 brasileña.

Modric, De Bruyne y Van Dijk: los últimos referentes de una generación

Luka Modric fue uno de los casos más particulares de esta era. El mediocampista croata convirtió a su selección en protagonista mundial y fue una pieza central del crecimiento de Croacia como potencia competitiva. Su recorrido incluyó una final mundialista en 2018 y una presencia constante entre los mejores futbolistas del planeta.

Kevin De Bruyne representó a la generación dorada de Bélgica que transformó la imagen internacional de su selección. El volante fue durante años el principal organizador de un equipo que reunió a varios futbolistas de élite y que buscó convertir su talento individual en un título internacional. Se va del conjunto europeo con el logro del tercer puesto en Rusia 2018 y siendo el último estandarte de una generación dorada que estaba para más.

Virgil van Dijk, por su parte, fue uno de los defensores más destacados del fútbol reciente. Su liderazgo en Países Bajos y su impacto en el Liverpool lo ubicaron como uno de los centrales más influyentes de su época. Aunque todavía su futuro internacional no está decidido, su edad podría ser un obstáculo, teniendo en cuenta que llegaría a los 39 años al 2030.

Neuer y Ochoa: los arqueros que también dijeron adiós al Mundial

El Mundial 2026 también marcó el último capítulo para jugadores que construyeron una relación especial con sus selecciones.

Manuel Neuer dejó atrás una carrera que modificó la posición del arquero. Su forma de jugar, participando fuera del área y colaborando en la salida, cambió la interpretación del puesto.

Guillermo Ochoa volvió a disputar una Copa del Mundo con México después de convertirse en uno de los nombres más reconocidos de su país en el torneo.

Dzeko, Valencia y James: las despedidas ofensivas del Mundial 2026

Edin Dzeko clasificó a Bosnia y Herzegovina a sus dos únicos mundiales y fue uno de sus máximos referentes ofensivos.

Enner Valencia fue el símbolo goleador de Ecuador en una etapa en la que su selección ganó protagonismo internacional.

James Rodríguez regresó al escenario mundialista donde construyó su mayor impacto. En Brasil 2014, sus goles lo llevaron a ganar la Bota de Oro y se convirtió en la principal figura colombiana del torneo.

El Mundial 2026 abrió espacio para nuevos nombres, pero también confirmó el cierre de una generación que estuvo presente en cada gran discusión del fútbol mundial durante casi veinte años.