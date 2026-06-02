"Era la oportunidad de mi vida": el lamento de Luque por no operar a Maradona

Un médico cercano al abogado Víctor Stinfale afirmó este martes en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona que el neurocirujano Leopoldo Luque se lamentó por no poder operar al paciente, al recordar la frase "era la oportunidad de mi vida" , mientras que dos empleados administrativos de Swiss Medical ratificaron que Nancy Forlini era el "nexo" entre Swiss Medical y los profesionales de cabecera.

Juicio por la muerte de Maradona: Cosachov declaró y sostuvo que "la mejor opción" era un centro de rehabilitación

Rodolfo Benvenuti esperó cerca de dos horas afuera del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro para declarar. Su testimonio comenzó pasadas las 12 luego de que los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón deliberaran sobre un planteo de los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitaron a los magistrados la exclusión de un documento pericial por considerarlo "parcial" y la nulidad del testimonio de Mariana Flichman -gerente de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical-, quien redactó el acta de externnación del paciente en la Clínica Olivos, pero no lo firmó , al tiempo que intervino como perito de parte de Forlini en la junta médica .

El neurocirujano Leopoldo Luque en el juicio por la muerte de Maradona. (archivo)

Los colegiados resolvieron abordar ese planteo "más adelante" y admitieron llamar a dos testigos para las próximas audiencias.

Benvenuti ingresó a la sala, dio sus datos personales y señaló que "conoció" a Maradona por "pedido" de Stinfale en medio de la internación de Diego en la Clínica Olivos.

"(A Stinfale) lo conocí por un problema que tuvo en el corazón. También atendí a los padres", indicó el facultativo, a la vez que recordó haberse comunicado con el neurocirujano Leopoldo Luque respecto a la estadía en el sanatorio de Vicente López.

En este sentido, consignó que el paciente -al que definió como "un paciente que hacía lo que quería, era difícil de manejar"- se negó a realizarse una radiografía, y agregó: ""Hubo una discusión en ese momento, Luque entendió y presentó un equipo de neurocirujanos. Estaban el doctor Rubino que lo operó y Salas iba a ayudar"

Stinfale le solicitó especialmente que supervise la intervención quirúrgica por el hematoma subdural (detectado en la Clínica Ipensa de La Plata), mientras que reveló: "Luque quería operarlo, creía que era la oportunidad de su vida. Yo le dije que 'no estaba en condiciones anímicas' para hacerlo".

Leopoldo Luque, el gran protagonista de la primera semana del juicio. El neurocirujano Leopoldo Luque en el juicio por la muerte de Maradona. (archivo) NA

"Era inmanejable la situación, Diego no quería ir a una clínica de rehabilitación. Se habló de un médico clínico, cardiólogo y una ambulancia. Había que generar un sistema interdisciplinario. Mi sugerencia era que los especialistas tuvieran experiencia en el tratamiento de adicciones", subrayó respecto a la reunión donde se decidió el traslado a Tigre.

"Era particular; necesitaba atención las 24 horas", insistió, y recalcó que "no era cualquier internación domiciliaria" porque debía haber "un aparato multiparamétrico, un oxímetro y una ambulancia", mientras que se mostró en desacuerdo con esa opción.

El facultativo explicó que en ese encuentro "siempre se habló de la internación domiciliaria" y las "especialidades", como, por ejemplo, "psiquiatría, cardiología, neurología y adicciones".

"Hubiera solicitado enfermería durante las 24 horas, control de signos vitales, en qué período orina, si hay edemas. Cada dos horas, tres horas" el enfermero ejerce "un control", añadió.

Un contrainterrogatorio tenso

"Maradona confiaba en Luque. Era Luque sobre quien se apoyaba. Quería que lo opere Luque. Stinfale le dijo a Luque que a Diego" tenía que intervenirlo quirúrgicamente "el mejor equipo de neurocirujanos del país", manifestó Benvenuti.

"Fue un ida y vuelta duro. Luque dijo 'me sacan la oportunidad de vida' y 'esta es mi bala de plata'. Se generó un enfrentamiento que fue la calentura del momento", expresó en el contrainterrogatorio del letrado Francisco Oneto.

Uno de los detalles brindado por el testigo y que llamó la atención fue una supuesta "crisis de nervios" sufrida por Luque mientras se realizaba la cirugía en Olivos. "Lloró en la habitación", rememoró Benvenuti.

Oneto comenzó a repreguntar constantemente, el médico se quejó y se género un intenso ida y vuelta, por lo que el juez Gaig intervino, le pidió al abogado que tenga "límites" en las interrogaciones y que "no fuerce al testigo": "Usted lo sabe, doctor. El contrainterrogatorio también tiene sus riesgos".

"Todas las balas van dirigidas a mí": la declaración de Leopoldo Luque en el juicio por la muerte de Maradona El neurocirujano Leopoldo Luque en el juicio por la muerte de Maradona. (archivo) Noticias Argentinas

Por su parte, el magistrado Alberto Ortolani advirtió a Oneto sobre una posible sanción por las permanentes interrupciones a Benvenuti.

"No me grite, no me gusta que me griten", retrucó el abogado ante la arremetida de Ortolani, quien notablemente ofuscado le respondió: "Yo lo trato con respeto".

De inmediato, Gaig tomó cartas en el asunto nuevamente y le solicitó tranquilidad a Oneto, que desafió al estrado con la frase "sancióneme, sancióneme, sancióneme".

Fernando Burlando no se quedó atrás y también formó parte del momento tenso, pero el ex candidato a vicegobernador bonaerense por La Libertad Avanza le señaló: "Objete, señor Burlando, objete, objete...".

El testimonio de Barrio

El empleado administrativo de Swiss Medical Enrique Barrio sostuvo que conoce a la jefa de cuidados domiciliarios, Nancy Forlini, porque trabajan juntos en esa prepaga.

"Nos pueden llegar a pedir que coordinemos enfermería, acompañantes terapéuticos, etc", consignó el segundo testigo de la jornada, mientras que recordó: "Me pidieron enfermería las 24 horas y un médico clínico".

"Trabajo desde noviembre de 2011 en el mismo área", explicó, a la vez que consignó: "Sabía que Maradona estaba internado".

Tras la exhibición de dos audios del coordinador de enfermeros, Mariano Perroni, enviados a la psiquiatra Agustina Cosachov y Forlini, Barrio reconoció haber formado del grupo de WhatsApp "Tigre", integrado por personal de la prepaga Medidom -encargado de la atención a Maradona en Benavídez-.

Además, había otros enfermeros (aparte de los acusados Ricardo Almirón y Dahiana Madrid) y una médica llamada Nelsa Pérez (agendada en esas conversaciones como 'Mary Medidom').

Leopoldo Luque y Diego Maradona El neurocirujano Leopoldo Luque junto a Diego Maradona. (archivo)

"Cosachov y Forlini hablaban permanentemente", agregó Barrio en una comparecencia que no tuvo sobresaltos.

Por último fue el turno de Germán Dornelli, otro trabajador administrativo de la empresa de medicina prepaga, quien resaltó: "Conozco a la doctora (Nancy) Forlini".

Además, explicó ser el coordinador del área de pacientes agudos de cuidados domiciliarios y consignó que "en noviembre de 2020, llegó el pedido para gestionar el domicilio de Maradona" tras el alta de la cirugía por el hematoma subdural en OIivos.

En este sentido, subrayó que Forlini era el "nexo" entre la prepaga y los médicos tratantes del paciente.

“La función de la doctora (Nancy) Forlini era ejercer como médica administrativa y jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical”, reconoció ante una de las preguntas del fiscal Iribarren.

Los acusadores exhibieron dos documentos firmados por el clínico Pedro Di Spagna el 12 y 18 de noviembre de 2020 y a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas (NA).

La primera vez revisó al paciente en Tigre, al tiempo que en la segunda visita no pudo ingresar -junto a un nutricionista- a la vivienda del lote número 45 en la localidad de Benavídez porque Maradona "echó a todos".

Minutos antes de las 19, la decimoquinta jornada llegó a su fin y el Tribunal dictó un cuarto intermedio hasta el jueves a las 10, cuando se esperan más testimonios clave que serán informados por la Fiscalía como ocurre todas las semanas.

Fuentes allegadas al caso dialogaron con NA y se mostraron conformes con el desarrollo de la decimocuarta audiencia del debate oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual del célebre futbolista.

Por su parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares, proceso que se encuentra demorado por un pedido de recusación contra la jueza María Coelho.