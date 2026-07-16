16 de julio de 2026 - 17:04

Sin mirar la moneda: El histórico gesto "a lo Maradona" de Messi en el sorteo ante Inglaterra

Al igual que Diego Armando Maradona en México 1986, Lionel Messi le clavó la mirada a su rival sin pestañear. La imagen es furor en las redes sociales.

Messi emuló a Maradona en el sorteo frente a Inglaterra en el Mundial 2026.&nbsp;

Messi emuló a Maradona en el sorteo frente a Inglaterra en el Mundial 2026. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Violentos disturbios en San Martín empañaron los festejos por el pase de Argentina a la final.

Violentos disturbios en San Martín empañaron los festejos por el pase de la Selección Argentina a la final

Por Enrique Pfaab
Las Malvinas son argentinas: el festejo emocionante de los jugadores de la Selección 

El insólito origen de la bandera de "las Malvinas son argentinas" que inmortalizó la Selección

Por Redacción Deportes

La mística intacta: De Diego a Scirea, de Leo a Harry Kane

La mítica foto de Diego Armando Maradona durante el sorteo previo al partido contra Italia en el Mundial de México 1986 sigue grabada en la memoria popular. En aquella ocasión, "El Diez" clavó sus ojos como un león en Gaetano Scirea, capitán de la escuadra italiana. No le interesaba la moneda ni la indicación del árbitro; su foco estaba puesto únicamente en intimidar al rival.

En la antesala de la semifinal del Mundial 2026, Lionel Messi revivi&oacute; una de las im&aacute;genes m&aacute;s ic&oacute;nicas de la historia del f&uacute;tbol argentino.

En la antesala de la semifinal del Mundial 2026, Lionel Messi revivió una de las imágenes más icónicas de la historia del fútbol argentino.

Las asombrosas coincidencias entre México 1986 y el Mundial 2026

El paralelismo entre ambos astros del fútbol mundial va mucho más allá de una simple pose para las cámaras:

  • El antecedente de Diego: En 1986, Maradona protagonizó este duelo visual en la fase de grupos ante Italia. Aquel día, Argentina empató 1-1 con un golazo suyo de antología.

  • La función de Leo: En la semifinal de 2026 ante Inglaterra, Messi repitió el ritual, lideró al equipo durante más de 100 minutos de pura tensión y el partido terminó 2-1 a favor de la Albiceleste. Casualmente, el mismo resultado con el que Diego eliminó a los ingleses en los históricos cuartos de final de México.

Un partido consagratorio para Messi a los 39 años

Aunque en esta ocasión no se anotó de forma directa en el marcador, el capitán de la Scaloneta fue el motor indiscutido del juego argentino. El astro rosarino completó una planilla descomunal que confirma su vigencia absoluta en la élite del fútbol:

  • Asistencias clave: Entregó dos pases de gol precisos para que Enzo Fernández y Lautaro Martínez sellarán el triunfo argentino.

  • Gambetas exitosas: Completó 9 regates en jugadas individuales que desarticularon la defensa inglesa.

  • Liderazgo total: Manejó los tiempos del encuentro y llevó a la Selección a una nueva final del mundo.

¿Cuándo juega la Selección Argentina la final del Mundial 2026?

Tras dejar en el camino a Inglaterra, la Selección Argentina ya se prepara para el partido más importante de los últimos cuatro años.

  • Rival: España (liderada por la joven figura Lamine Yamal).

  • Fecha: Domingo 19 de julio.

  • Hora: 16 (hora de Argentina).

  • Objetivo: Conseguir el bicampeonato y bordar la ansiada cuarta estrella en el escudo de la AFA.

Por su parte, el partido por el tercer puesto lo disputarán Inglaterra y Francia el sábado 18 de julio a partir de las 18.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hace exactamente 10 años, Lionel Messi, renunció a la Selección Argentina, tras perder cuatro finales consecutivas. Increíble. 

Lionel Messi en el MetLife Stadium: el día que renunció a la Selección Argentina y la chance de revancha

Por Redacción Deportes
La camiseta azul de Maradona reapareció antes de otro Argentina-Inglaterra y volvió a emocionar.

La histórica camiseta azul de Maradona volvió a escena antes de un nuevo Argentina-Inglaterra

El saludo de la paz: Oneto y Burlando se reconciliaron en vivo tras su pelea durante el juicio por Maradona

El saludo de la paz: Oneto y Burlando se reconciliaron en vivo tras su pelea durante el juicio por Maradona

Leopoldo Luque volvió a declarar y aseguró que siempre luchó para que Maradona dejara el alcohol

Leopoldo Luque volvió a declarar y aseguró que siempre luchó para que Maradona "dejara el alcohol"