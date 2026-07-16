Sin mirar la moneda: El histórico gesto "a lo Maradona" de Messi en el sorteo ante Inglaterra

Al igual que Diego Armando Maradona en México 1986, Lionel Messi le clavó la mirada a su rival sin pestañear. La imagen es furor en las redes sociales .

Messi emuló a Maradona en el sorteo frente a Inglaterra en el Mundial 2026.

En la antesala de la semifinal del Mundial 2026, Lionel Messi revivió una de las imágenes más icónicas de la historia del fútbol argentino. Al igual que Diego Armando Maradona en México 1986, el capitán de la Selección Argentina le clavó la mirada a su rival sin pestañear.

La mística intacta: De Diego a Scirea, de Leo a Harry Kane La mítica foto de Diego Armando Maradona durante el sorteo previo al partido contra Italia en el Mundial de México 1986 sigue grabada en la memoria popular. En aquella ocasión, "El Diez" clavó sus ojos como un león en Gaetano Scirea, capitán de la escuadra italiana. No le interesaba la moneda ni la indicación del árbitro; su foco estaba puesto únicamente en intimidar al rival.

Exactamente cuarenta años después, en la previa de la semifinal de la Selección Argentina frente a Inglaterra en el Mundial 2026, la historia se repitió. Lionel Messi emuló a Maradona: con el rostro serio y una determinación de acero, le sostuvo la mirada de forma fija a Harry Kane durante el lanzamiento de la moneda.

En la antesala de la semifinal del Mundial 2026, Lionel Messi revivió una de las imágenes más icónicas de la historia del fútbol argentino. Gentileza. Las asombrosas coincidencias entre México 1986 y el Mundial 2026 El paralelismo entre ambos astros del fútbol mundial va mucho más allá de una simple pose para las cámaras:

El antecedente de Diego: En 1986, Maradona protagonizó este duelo visual en la fase de grupos ante Italia. Aquel día, Argentina empató 1-1 con un golazo suyo de antología.

La función de Leo: En la semifinal de 2026 ante Inglaterra, Messi repitió el ritual, lideró al equipo durante más de 100 minutos de pura tensión y el partido terminó 2-1 a favor de la Albiceleste. Casualmente, el mismo resultado con el que Diego eliminó a los ingleses en los históricos cuartos de final de México. Un partido consagratorio para Messi a los 39 años Aunque en esta ocasión no se anotó de forma directa en el marcador, el capitán de la Scaloneta fue el motor indiscutido del juego argentino. El astro rosarino completó una planilla descomunal que confirma su vigencia absoluta en la élite del fútbol: