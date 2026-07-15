La histórica camiseta azul de Maradona volvió a escena antes de un nuevo Argentina-Inglaterra

En la previa al duelo entre Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, Claudia Villafañe mostró una de las reliquias más valiosas que conserva la familia Maradona: la camiseta azul que Diego vistió vistió en el inolvidable partido del 22 de junio de 1986.

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La exesposa del capitán argentino llevó la prenda al programa La Cocina Rebelde (Eltrece), donde sorprendió al exhibirla con las marcas originales del encuentro. "Está manchada, es la original", destacaron durante la emisión, mientras la pieza era observada con cuidado por los presentes.

Detrás de esa camiseta existe una historia poco conocida. En la previa del duelo con Inglaterra, la Selección Argentina descubrió que no contaba con una indumentaria alternativa adecuada para afrontar un partido que debía disputarse al mediodía, bajo las altas temperaturas y la altura de Ciudad de México.

La camiseta suplente oficial era de algodón, demasiado pesada para esas condiciones. Ante la urgencia, integrantes de la delegación recorrieron comercios deportivos de la capital mexicana hasta encontrar un modelo azul, más liviano, que pudiera adaptarse a las necesidades del equipo.

Diego Armando Maradona luego de convertir el mejor gol de los mundiales durante el Mundial 1986, frente a Inglaterra.

Según relató Villafañe, aquellas camisetas debieron ser modificadas de manera artesanal para convertirlas en la indumentaria oficial de la Selección.

Costuras de apuro y detalles únicos

Las tareas de personalización se realizaron en la concentración argentina. Costureras del Club América retiraron escudos de otras camisetas y los cosieron manualmente sobre las nuevas prendas, mientras que los números plateados fueron estampados utilizando material destinado originalmente al fútbol americano.

"Esa camiseta la tuvieron que salir a comprar en México", recordó Villafañe. También explicó que el escudo fue colocado a mano debido a que no existían suficientes emblemas oficiales disponibles.

Con el paso de los años, esa improvisación terminó convirtiéndose en uno de los objetos más emblemáticos de la historia deportiva argentina.

Una colección organizada al detalle

Durante la entrevista, Villafañe contó que mantiene un registro completo de las camisetas que pertenecieron a Maradona. Cada una posee un número identificatorio y está asociada a la fecha, el rival y el partido correspondiente mediante un archivo digital.

La casaca utilizada frente a Inglaterra en México 1986 figura bajo el registro "081". También admitió que fue lavada después del encuentro, ya que en aquel momento nadie imaginaba la dimensión histórica que adquiriría ese partido.

Dos camisetas, dos destinos

El encuentro que terminó con triunfo argentino por 2-0 quedó inmortalizado por la Mano de Dios y el Gol del Siglo. Al finalizar el partido, Maradona intercambió una de sus camisetas con el inglés Steve Hodge.

Esa prenda permaneció durante décadas en poder del exfutbolista británico y fue subastada en 2022 por más de siete millones de libras esterlinas. La camiseta que conserva Villafañe corresponde a la otra utilizada por Diego durante aquella jornada y nunca salió del patrimonio familiar.

Un color que vuelve a cruzar las historias

La reaparición de la histórica casaca coincidió con una nueva edición del clásico mundialista. Para el duelo de semifinales del Mundial 2026, Argentina solicitó nuevamente vestir de azul debido a que Inglaterra utilizará su uniforme blanco.

Cuatro décadas después de aquel partido inolvidable, el mismo color vuelve a formar parte de un enfrentamiento cargado de historia, recuerdos y simbolismo para el fútbol argentino.