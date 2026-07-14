"Payaso, andá al bailando" y "Acá estoy chiquito": el fuerte cara a cara entre Burlando y Oneto en el juicio Maradona

Un momento de tensión se vivió este martes durante una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , cuando los abogados Fernando Burlando y Francisco Oneto protagonizaron un fuerte cruce de insultos que derivó en una invitación a pelear y obligó al tribunal a declarar un cuarto intermedio.

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El enfrentamiento ocurrió en plena audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón , quienes debieron intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

"Basta o los apartamos a los dos", advirtió el juez Alberto Ortolani después de que Francisco Oneto , defensor del neurocirujano Leopoldo Luque , se levantó de su asiento y caminó hacia la puerta de ingreso de la sala, donde esperó a Fernando Burlando , representante de Dalma y Gianinna Maradona , quien lo siguió.

Según detalló Clarín, en el hall de acceso, ambos quedaron cara a cara mientras efectivos policiales y otros abogados intentaban evitar un enfrentamiento físico.

Durante ese intercambio se escucharon fuertes insultos. " Sos un payaso, andá al Bailando. Payaso de mierda ", lanzó Oneto.

Burlando respondió: "Acá estoy, chiquito. Sos un gil. Me invitaste y acá estoy". Finalmente fueron separados por el personal policial y convocados por el presidente del tribunal para mantener una conversación privada antes de reanudar la audiencia.

El origen de la pelea

El conflicto se originó durante la declaración del custodio Julio Soria, único testigo de la jornada. Los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari lo interrogaban sobre distintas conversaciones que mantuvo con Luque antes y después de la internación de Maradona en la Clínica Olivos.

La fiscalía sostuvo que el testigo estaba siendo evasivo y pidió que fuera considerado un "testigo hostil", pero el tribunal rechazó ese planteo. En ese contexto, Burlando solicitó que se le recordara a Soria que estaba declarando bajo juramento y que podía incurrir en un delito si mentía.

MÁXIMA TENSIÓN EN EL JUICIO POR LA MUERTE DE MARADONA



Fernando Burlando y Yamil Castro Bianchi Oneto protagonizaron un fuerte cruce durante la audiencia. La situación escaló al punto de que tuvo que intervenir la Policía para evitar que pasara a mayores. pic.twitter.com/qkQrHFSIcf — Infobae En Vivo (@infobaenvivo) July 14, 2026

La intervención provocó la inmediata reacción de Oneto, quien acusó a Burlando de estar amenazando al testigo. "No, en todo caso amenazo a tu cliente", respondió Burlando.

Oneto pidió entonces que se extrajeran testimonios por esa manifestación y el intercambio fue subiendo de tono. "No me gusta que me griten. Es un irrespetuoso", afirmó el defensor de Luque.

Juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Web

"Usted está mal de la cabeza", retrucó Burlando. El intercambio continuó con descalificaciones hasta que Oneto invitó a Burlando a salir de la sala, situación que derivó en el cara a cara fuera del recinto.