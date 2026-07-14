"Llama mundialista de La Paz": citarán al funcionario denunciante para que explique cuál es el delito

Si una llama es un animal doméstico , ¿puede sufrir maltrato si es subida a un auto? ¿Cómo se puede comprobar, en tal caso, si una llama ha sufrido una situación de estrés?

En Mendoza, festejaron el triunfo de Argentina con una llama en el asiento trasero de un auto

Estas son algunas de las dudas que plantea el caso de “la llama mundialista de La Paz”, el camélido que el pasado fin de semana fue subido a un Volkswagen Bora para ser paseado por el centro del departamento del Este provincial, sumándose así a los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la semifinal del campeonato mundial de fútbol.

Por lo pronto, el dueño del auto fue identificado: se trata de un agente penitenciario que ya ha sido sumariado por la Inspección General de Seguridad (IGS) pero sigue cumpliendo funciones en el penal de Almafuerte I, ya que según explicaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, no ha sido suspendido.

Desde el lado judicial, luego de que Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque, viera el domingo el llamativo video en las redes sociales y realizara luego una denuncia online en la página web del Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de San Martín comenzó a trabajar sobre el tema.

Se abrió un expediente en el que a la denuncia de Haudet se le ha sumado el acta del procedimiento que hizo la policía de La Paz el mismo sábado, antes o después de que alguien realizara el video viralizado.

Los azorados uniformados, tras ver a un auto con una llama sacando el cuello por la ventanilla, de inmediato pararon al vehículo e identificaron al conductor. Luego solicitaron instrucciones al ayudante fiscal de turno, quien les dijo que no iba a intervenir ya que consideraba que no existía delito.

Después los policías se comunicaron con la jueza de Paz y Contravencional de La Paz quien, tras escuchar la llamativa historia, sostuvo que ni el animalito ni el conductor habían cometido ninguna contravención.

En Mendoza, festejaron el triunfo de Argentina con una llama en el asiento trasero de un auto Capturas: Gabriela Sosa y El Este Ciudadano

Ahora, desde la Fiscalía de San Martín citarán al funcionario Haudet para que ratifique y amplíe la denuncia online, y explique por qué considera que se trató de una situación de presunto maltrato animal, según explicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

“Si bien es un animal doméstico, se trata de un maltrato animal. No se puede trasladar a una llama de esa manera, no es la forma; llevarla así es someterla a una situación de altísimo estrés”, indicó el funcionario tras ser consultado por este diario.

Además, apuntó que la situación también implicaría una falta vial, ya que la llama podría haber generado algún tipo de accidente de tránsito, pues iba sin las medidas de seguridad exigidas para animales domésticos.

“Si bien no es fauna silvestre y no es competencia del Ministerio de Ambiente, hay un evidente acto de crueldad animal”, indicó Haudet, y agregó que también solicitó que se revisen las cámaras de seguridad para tratar de ver si se puede dar con la patente del vehículo.

Por otra parte, la Fiscalía también se solicitará un informe a la Policía Rural para conocer su opinión sobre el tema y otro a Ganadería para que un veterinario pueda ver cuál es el estado del animal.

Las llamativas llamas del Este

Gente conocedora de la zona este provincial explicó que las llamas son animales que en La Paz y Santa Rosa se crían junto a las cabras. Incluso, indicaron que en San Martín hay una persona que, últimamente, las lleva con una suerte de camiseta de la selección para que los niños se saquen fotos junto al animalito.

En nuestro país y en el mundo, la llama es considerada un animal doméstico. No es una especie silvestre ni está en peligro de extinción; por lo tanto, no es una especie protegida. Es decir que se la debe considerar de igual manera que una vaca o una oveja, animales todos domesticados hace miles de años. Por ello, el Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) de Parques Nacionales de Argentina señala que los criterios de "protección de fauna silvestre" no aplican para ella.

Y si bien no es una especie protegida, las leyes de bienestar animal consideran que su tenencia y cría están sujetas a las normativas generales contra el maltrato animal vigentes en el territorio argentino. En provincias del norte argentino (como Jujuy, Salta y Catamarca), existen programas estatales que regulan y promueven la cría de llamas para el aprovechamiento sustentable de su carne y su valiosa fibra textil.