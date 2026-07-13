Llama "mundialista" de La Paz: el Gobierno presentó una denuncia por maltrato animal

El video de la llama que fue llevada al centro del departamento de La Paz en la parte de atrás de un Volkswagen Bora para festejar la clasificación de la Selección Argentina a la semifinal del campeonato mundial de fútbol generó una denuncia por parte del Ministerio de Energía y Ambiente .

En Mendoza, festejaron el triunfo de Argentina con una llama en el asiento trasero de un auto

Mientras tanto, nadie sabe por ahora quiénes son las personas que llevaron al vistoso camélido –tal vez erradamente inspirados por la publicidad de “La llama que llama”– a pasear por las calles del Este provincial a este simpático animalito, que es considerado por la ley argentina como un animal doméstico.

Lo cierto es que en las redes, los comentarios que ha generado el polémico video van desde los humorísticos hasta los severamente serios, ya que consideran que se trata de una clara situación de maltrato animal.

| Una insólita y peligrosa escena se vivió este domingo a la madrugada en el departamento de La Paz, donde un grupo de hinchas salió a festejar la clasificación a semifinal de la Selección Argentina con una llama en el asiento trasero de un Volkswagen Bora. pic.twitter.com/gcEfIbvgBO

Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque, explicó que el domingo vio el llamativo video en las redes sociales de varios periodistas que lo habían detectado y ese mismo día realizó una denuncia online en la página web del Ministerio Público Fiscal.

“ Si bien es un animal doméstico, se trata de un maltrato animal . No se puede trasladar a una llama de esa manera, no es la forma; llevarlo así es someterlo a una situación de altísimo estrés ”, indicó el funcionario.

En Mendoza, festejaron el triunfo de Argentina con una llama en el asiento trasero de un auto

Además, apuntó que la situación también implica una falta vial, ya que la llama podría haber generado algún tipo de accidente de tránsito, ya que iba sin las medidas de seguridad exigidas para animales domésticos.

“Si bien no es fauna silvestre y no es competencia del Ministerio de Ambiente, hay un evidente acto de crueldad animal”, indicó Haudet, y agregó que también solicitó que se revisen las cámaras de seguridad para tratar de ver si se puede dar con la patente del vehículo.

Los posibles delitos por la llama en un auto

Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que están a la espera de alguna actuación policial que permita saber si el video en cuestión se realizó en La Paz, Mendoza, o en La Paz, Bolivia, y si se hizo un procedimiento por parte de la Policía Vial por llevar a un animal en un vehículo sin medidas de seguridad (tal como se exige, por ejemplo, con un perro).

En cuanto a la denuncia por maltrato animal realizada por el funcionario, se iniciará una investigación para ver si se puede identificar a los sujetos que llevaban al animal, si la situación se produjo efectivamente en el Este provincial y si corresponde a los festejos mundialistas del fin de semana.

Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia explicaron que durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, personal policial del Este provincial no realizó ninguna multa a un automovilista por llevar una llama en el asiento de atrás, sacando la cabeza por la ventanilla.

En Mendoza, festejaron el triunfo de Argentina con una llama en el asiento trasero de un auto Capturas: Gabriela Sosa y El Este Ciudadano

Mensajes de todo tipo por la llama de La Paz

“Acabo de ver esta historia en Instagram de la página 'Chapanay City' por los festejos del partido. No sé quiénes son estos imbéciles ni cómo fue que metieron al animal al auto... tampoco sé bien qué se podría hacer, pero estaría bueno difundir las caras de estos hdp para ver quiénes son”, publicó en Facebook la Protectora de animales de Mendoza.

El mensaje tuvo repercusiones de lo más variadas: “Soy la llama que iba en el auto y estaba ahí por decisión propia. Señora, deje de meterse en mi vida. ¡Vamos, Argentina!”, le contestó Lallama871.

“Yo no veo a esa llama que la esté pasando mal; al contrario, la veo que va bien feliz en ese auto festejando”, dijo otro usuario.

“¡Solo quisiera preguntarle a ese pobre animalito si elegiría su hábitat antes de estar en ese ruiderío lleno de cosas extrañas para él! ¡Si fuera al revés, no creo que a esa gente le gustaría estar en medio del desierto rodeados de animalitos, sin las comodidades que tienen en sus casas!”, indicó una indignada mujer.

“¡Es la llama que llama de La Paz! No se veía mal cuidada. ¡Debe tener mejor vida que todos nosotros!”, dijo un presunto gracioso.

“Sra., cómprese una vida... No sabe nada de la historia de este hermoso ejemplar. Fue rescatado de bebé y está muy bien cuidado, amamantado a mamadera, y gracias al cuidado y paciencia de los dueños este hermoso animal está vivo y hoy es una mascota más de una familia que la ama. Haga de cuenta que vio un perro y, si no tiene nada que hacer, póngase a tejer o a pintar, porque lo que usted hace no suma”, indicó una persona que parece conocer al dueño del camélido en cuestión.

“En La Paz las crían junto con las cabras”

Gente conocedora de la zona Este provincial explicó que las llamas son animales que en La Paz y Santa Rosa se crían junto a las cabras. Incluso indicaron que en San Martín hay una persona que, últimamente, la lleva con una suerte de camiseta de la selección para que los niños se saquen fotos junto al animalito.

En nuestro país y en el mundo, la llama es considerada un animal doméstico. No es una especie silvestre ni está en peligro de extinción; por lo tanto, no es una especie protegida.

Es decir que se la debe considerar de igual manera que una vaca o una oveja, animales todos domesticados hace miles de años. Por ello, el Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) de Parques Nacionales de Argentina señala que los criterios de "protección de fauna silvestre" no aplican para ella.

Y si bien no es una especie protegida, las leyes de bienestar animal consideran que su tenencia y cría están sujetas a las normativas generales contra el maltrato animal vigentes en el territorio argentino.

En provincias del norte argentino (como Jujuy, Salta y Catamarca), existen programas estatales que regulan y promueven la cría de llamas para el aprovechamiento sustentable de su carne y su valiosa fibra textil.