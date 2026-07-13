La garrafa en tu barrio: el precio en cada punto de entrega y dónde puede comprarse esta semana en Mendoza

El invierno se instaló con temperaturas muy bajas en Mendoza y, en un contexto socioeconómico complejo, las garrafas sociales se vuelven un bien muy preciado.
En los operativos se entregan hasta 8.000 envases por día a mitad del precio que se consigue en un comercio. Cuáles son los requisitos para acceder.
El invierno se instaló con temperaturas muy bajas en Mendoza y, en un contexto socioeconómico complejo, las garrafas sociales se vuelven un bien muy preciado.
Es que el acceso a los servicios básicos se vuelve una cuesta arriba para miles de familias mendocinas. Para quienes no cuentan con conexión de gas natural en sus hogares, el bolsillo sufre un impacto directo: en el mercado informal o tradicional, una garrafa de 10 kilos ya supera la barrera de los $30.000.
Frente a este escenario, contar con alternativas que alivien la economía doméstica adquiere especial valor y un programa provincial permite acceder a mitad de precio.
Con el objetivo de morigerar este impacto y "garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red", el programa La Garrafa en tu Barrio continúa desplegando sus operativos territoriales, tal cual destacó el Gobierno de Mendoza.
Esta semana, la iniciativa que depende de la gestión provincial en articulación con los municipios- recorrerá los 18 departamentos de Mendoza con valores que permiten acceder a una recarga por aproximadamente la mitad de lo que cuesta a nivel comercial, gracias al subsidio estatal.
Para optimizar los recursos y evitar intermediaciones, el operativo implementó transformaciones logísticas en los últimos años. Actualmente cuenta con un sistema de entrega digital y control por Documento Nacional de Identidad (DNI) a través de operativos permanentes que alcanzan a más de 8.000 familias por día.
La grilla de recorridos no es fija, sino que se reestructura periódicamente.
Cada semana, el Gobierno de Mendoza y las comunas informan detalladamente el cronograma de recorridos por cada departamento junto con los requisitos esenciales para acceder al beneficio, buscando asegurar "una distribución ordenada, transparente y con amplia cobertura territorial". Además, aunque no hay mucha variación, los precios son diferentes en cada zona.
Para poder adquirir la unidad subsidiada, el Ejecutivo recordó las condiciones obligatorias que deben cumplir los beneficiarios al momento de acercarse al camión repartidor:
Requisitos generales: concurrir con el envase vacío, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Jubilados y pensionados: quienes cuenten con acreditación de haberes deben presentar de forma complementaria la fotocopia del carnet de PAMI.
Personas con discapacidad: Deberán asistir con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) junto al DNI. En caso de que el titular no pueda movilizarse personalmente, "la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario".
Cronograma del 13 al 18 de julio
Lunes 13
El Sauce. Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Piscis. A las 9.30.
El Bermejo. Delegación El Bermejo. Avellaneda 4254. A las 11.
El Bermejo. Barrio La Micela. 4 de Junio y La Merced. A las 13.
Bowen. Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.
Bowen. Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.
Nueva California. Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 14.
Nueva California. Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 15.
El Central. Calle Mendoza. Ingreso. A las 16.
El Central. Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 17.
Santa Blanca. Centro de Salud Santa Blanca 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9.30.
San Roque. Localidad. Isla Chica. Centro de Salud 311. Isla Chica 2835. A las 10.30.
San Roque. Localidad. Isla Grande. Escuela 1-169 Emilio Barrera. Ruta 60 esquina Costa. A las 11.30.
San Roque. Barrio La Esperanza. Manzana A Casa 1. Sobre Ruta provincial 50. A las 12.30.
Las Catitas. Barrio Cristo La Piedad. A las 15.
Las Catitas. Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 15.30.
Las Catitas. Frente a Terminal. A las 16.
Las Catitas. Catitas Viejas, frente a Club Auxilium. A las 16.30.
El Resguardo. Barrio Todos Unidos. Manzana A Casa 21. A las 9.30.
El Resguardo. Cancha del Barrio Eva Perón. Abel Zapata y Provincias Unidas. A las 10.30.
Panquehua. Gutiérrez y Catamarca. Merendero Daniela. A las 11.30.
Uspallata. Barrio La Fundición. Calle Pública frente al cementerio. A las 10.
Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 10.30.
Uspallata. Barrio IPV. Plaza Sarmiento. A las 11.
Colonia Las Rosas. Ruta Provincial 92 y calle Reyna. (Ex Cua Cua). A las 9.30.
La Estacada. Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10.30.
La Estacada. Barrio Santa Ana. Loteo Nadal. A las 11.30.
La Estacada. Club Pucará. Ruta Nacional 40 y calle La Fe. A las 12.30.
Cañada Seca. Calle Larga y Calle 5. Unión Vecinal. A las 9.30.
Capilla del Rosario. Barrio Patrón Santiago. SUM.Virgen del Milagro 792. A las 9.
Belgrano. Centro de Salud 196. Pedro Molina y Santiago Araujo. A las 10.30.
Belgrano. Unión Vecinal San Juan Bosco. Calle Catamarca entre Namuncurá y María Auxiliadora. A las 12.
Pedro Molina. Oruro 2673. Alcorta y Montevideo. A las 13.
Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 10.
Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 10.30.
Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 11.30.
Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 12.
Ciudad. Paraje. El Nevado. Escuela Maximiliano Leiva. A las 9.
Ciudad. Barrio Prensa. Manzana H Casa 5. A las 10.45.
Villa Marini. Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.
Villa Marini. Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. A las 10.
San Vicente. Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.
Villa del Parque. Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.
Villa del Parque. Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 13.
Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 14.
Cañada Seca. Paraje. Los Sifones. A las 9.30.
Ciudad. Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 8.30.
Agrelo. Barrio Tierras Vivas. Entrada al barrio. A las 9.30.
Agrelo. Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10.45.
Agrelo. Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.
Algarrobo Grande. Club Estrella. A las 10.
Alto Verde. CIC. A las 11.
Cordón del Plata. Barrio Integración. SUM. A las 10.
Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 10.
Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 11.
Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 11.30.
Las Chacritas. Comunidad. A las 12.
Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 12.20.
Luzuriaga. Barrio Amas de Casa Manzana C. Casa 7. Espacio Verde. A las 9.30.
Ciudad. Barrio El Rosal II. Manzana B. Casa 3. A las 10.30.
Ciudad. Barrio Ciancio. Falucho y Vidal Serra. A las 11.30.
Palmira. Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 9.
Palmira. Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 10.
Palmira. Barrio Villa Adela. Plaza. A las 11.
Palmira. Barrio Villa Obrero. CIC. A las 11.30.
Cañada Seca. Paraje. Los Claveles. A las 9.
Cañada Seca. La Correina. A las 11.30.
Eugenio Bustos. Paraje. El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10.
Eugenio Bustos. Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 11.
Eugenio Bustos. Calle Lobos y Libertad. A las 12.
Secano Lavallino. Paraje. El Retamo. A las 9.
Secano Lavallino. Paraje. Lagunitas. A las 9.30.
Secano Lavallino. Paraje. San Miguel. A las 10.30.
Secano Lavallino. Paraje. El Puerto. A las 11.30.
Secano Lavallino. Paraje. La Majaba. A las 12.
Secano Lavallino. Paraje. Cavadito. A las 13.
Secano Lavallino. Paraje. Asunción. A las 13.30.
Chacras de Coria. Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30.
Chacras de Coria. Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45.
La Puntilla. Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.
Philipps. Delegación Municipal. A las 10.
Philipps. Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.
El Bermejo. Plaza del Barrio Alameda. Allayme y Guerra. A las 9.
El Bermejo. Barrio San Jorge. SUM. San Lorenzo a metros de Capilla de Nieve. A las 10.30.
Nueva Ciudad. Delegación Nueva Ciudad. San José y Villa Nueva Norte. Tropero Sosas 519. A las 12.30.
El Pastal. La Polvosa y Ruta 40. A las 9.30.
El Pastal. Escuela 1-087 Abdón Abraham. Ruta Nacional 40 y San Esteban. A las 10.30.
El Pastal. CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 11.30.
Ciudad. Contingencias Sociales. Pedro Molina y Entre Ríos. A las 9.
La Puntilla. Paraje. El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.
La Puntilla. Barrio La Puntilla. Calle Guiñazú y Pública. A las 10.30.
La Primavera. Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 11.30.
Ciudad. Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.30.
Capiz. Barrio El Capacho. Carril Nacional y Calle Pública. A las 16.30.
Jesús Nazareno. Barrio Rodríguez. Olavarría 1611. A las 9.
Las Cañas. Delegación Las Cañas. Cangallo y Estrada. A las 10.30.
Dorrego. Plaza Ejército de los Andes. Remedios de Escalada entre Darwin y Juan José Paso. A las 12.30.
Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.
Trapiche. Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 10.
San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.
Villa del Parque. Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 12.
Villa del Parque. Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 13.
Uspallata. Barrio Las Bóvedas. Plaza. Calle Pública. A las 10.
Uspallata. Informador turístico. A las 10.30.
Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 12.
Uspallata. Barrio Los Pinos. Plaza. A las 12.30.
Ciudad. Callejón Cartechini. Frente al Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.
Ciudad. Desarrollo Social Municipal. A las 11.
Luján – Potrerillos
Potrerillos. Informador Turístico. Camino del Puma s/n. Villa de Potrerillos. A las 10.30.
El Salto. Escuela 1-558 Río Blanco. Avenida de los Cóndores s/n. A las 11.30.
Las Vegas. Cruce de Ruta 89 y Avenida del Sol. A las 12.30.
Gualtallary. Plaza Divino Niño. A las 10.
La Arboleda. Lotes Pelegrina. Plaza. A las 11.
Cañada Seca. Club Los Campesinos. A las 9.30.
Vista Flores. Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.
Ciudad. Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.
Ciudad. Centro de Salud Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.
Bowen. Barrio El Tanque. A las 9.
Bowen. Paraje. El Rincón. Casa F y 22. A las 10.45.
Bowen. Paraje. El Monarca. Última Casa. A las 11.15.
El Plumero. Barrio El Plumero. A las 11.
La Bajada. Barrio La Bajada. Plaza. A las 11.30.
La Bajada. Barrio Norte Argentino. A las 12.
El Carmen. Barrio El Carmen. A las 13.
Villa 25 de Mayo. Plaza Bicentenario. Plaza. A las 9.
Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 9.
Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 10.
Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana B Casa 1. A las 11.
Alto Verde. Barrio Cavagnaro. Playón. A las 12.
Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso al barrio. A las 12.30.
Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.30.
Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. A las 11.20.
Sección Once. Barrio La Favorita. Frente al Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.
Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.
Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.30.
Ciudad. Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges 742. A las 9.
Luzuriaga. Barrio Renacer. Manzana C. Casa 4. A las 9.30.
Gutiérrez. Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10.30.
Gutiérrez. Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 11.
Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.
Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.
Medrano. Delegación Municipal. A las 11.
El Challao. Rotonda de los bomberos. Regalado Olguín y Valle de Las Leñas. A las 9.30.
El Challao. Barrio Sueños de María. Manzana E. Casa 33. A las 10.30.
El Challao. Barrio Aeroparque. CEDRyS 4. Las Dalilas y Gran Capitán. A las 11.30.
El Algarrobo. Barrio Copacabana. Callejón Porfidia Churquina. A las 9.30.
El Algarrobo. Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 10.30.
Villa Seca. Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 11.30.
Los Sauces. Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 12.30.
El Algarrobal. Feria El Algarrobal. A las 10.
Ciudad. Barrio SOEM. A las 10.
Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 11.30.
Recorrido 1
Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.
Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.
Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Recorrido 2
Sección Ocho. Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.
Sección Ocho. Barrio Soberanía. CIC 2. A las 10.
Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.