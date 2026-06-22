El frío llegó con todo, pero expertos anticipan que Mendoza tendrá un invierno "más cálido" de lo normal: ¿Por qué?

En términos técnicos, este domingo 21 de junio exactamente a las 05:24 tuvo lugar el solsticio de junio, el fenómeno astronómico que marca el inicio del invierno en el hemisferio sur, tal cual informó el Servicio de Hidrografía Naval de la República Argentina.

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Y el termómetro coincide con la agenda astronómica: luego de un otoño amable, estos últimos días se registró un notorio descenso de la temperatura en Mendoza y mucho frío .

Este lunes amaneció con temperaturas bajo cero e incluso la localidad de El Cepillo, en San Carlos, registró -9°C cerca de las 8. ¿Es el anticipo de un invierno más frío? ¿Cómo será esta estación según los análisis de los especialistas? El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional analiza cuáles son las perspectivas para Mendoza y el país.

También denominado “solsticio de invierno ”, se trata del momento en que se registra la menor cantidad de horas de luz diurna y la noche más extensa del año . A partir de entonces, la duración del día comenzará a incrementarse gradualmente, hasta llegar al equinoccio de septiembre, que marcará el inicio de la primavera en nuestro hemisferio.

El término “solsticio” proviene del latín sol y sistere (“detenerse”) y describe el instante en que el Sol alcanza su máxima declinación aparente antes de invertir su recorrido anual. Mientras el hemisferio sur inicia la estación invernal, el hemisferio norte da la bienvenida al verano y disfruta de la jornada más extensa del año. Un mismo acontecimiento astronómico, dos realidades estacionales opuestas.

¿Qué pasará con la temperatura este invierno?

Según analiza el Servicio Meteorológico, las temperaturas en casi todo el territorio nacional estarán por encima de lo habitual para esta época. La excepción es la zona este de la Patagonia.

De acuerdo a los meteorólogos, la zona centro, en la que se incluye Mendoza, tiene 50% de chances de presentar temperaturas superiores a las normales. Es el mismo panorama que se extiende sobre gran parte del centro y norte del país, con mayor probabilidad hacia la región del NOA. En tanto, para el este y sur de la Patagonia se esperan temperaturas normales para un invierno en esa zona.

El pronóstico abarca junio, julio y agosto y los meteorólogos aclaran que no se descarta la ocurrencia de irrupciones de aire frío que hagan descender las temperaturas en forma marcada en periodos cortos de tiempo. Esto especialmente al principio del trimestre, lo cual permite suponer que es justamente el fenómeno que se está viviendo por estos días.

Lluvia en Mendoza: una provincia partida en tres escenarios

En cuanto a las precipitaciones, Mendoza es la provincia que presenta mayor variedad de escenarios. Es que coinciden pronósticos de 50% de probabilidades de que se presenten precipitaciones superiores a lo normal en la zona Sur y normales para la época en el centro del territorio.

Pero asimismo, el Servicio Meteorológico refiere que en el norte de la provincia la categoría más probable es una estación seca, lo cual abarca el norte de Cuyo y el NOA.

La zona sur de Mendoza queda enmarcada en el mismo escenario para el sur de Cuyo, Buenos Aires, La Pampa y norte del Litoral en este pronóstico de precipitaciones superiores a lo normal. Pero no está exento de algo parecido el centro y norte de la Patagonia, con pronósticos entre normal y superior a lo normal. En tanto, una pequeña porción del sur de la Patagonia tiene un pronóstico de precipitaciones normales.

Por qué el invierno podría ser menos frío

Según los análisis del organismo nacional, en el trimestre junio-julio-agosto 2026 existe alrededor de un 90% de chances de desarrollo de una fase cálida o El Niño. Incluso hay quienes hablan de las posibilidades de un “Super Niño”.

Es una fase climática natural caracterizada por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico que puede tener alguna incidencia sobre las temperaturas, pero en particular lo hace sobre las lluvias.

Para el pronosticador meteorológico Fernando Jara, este anticipo de mayores temperaturas no debería asociarse a este fenómeno, sino más bien a la ebullición climática o, más conocida, como calentamiento global.

“Que el fenómeno de El Niño es un adicional, sí; que es climático, pero más que nada, lo acreditamos a esto”, apuntó. Incluso sumó: “Viene ya de muchos años atrás, ya casi 5 años para atrás. Si vos te fijas, todos los pronósticos trimestrales han dado superando los promedios normales”.

El experto señaló que el efecto del fenómeno se verá más en las precipitaciones: Nos va a afectar a nosotros en el 2º semestre de este año, o sea, a partir de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, con precipitaciones en cordillera”.

Resaltó que esto coincide con lo que ve el SMN y que incluso el impacto se extenderá hasta el verano. “Como se estira hasta 2027, este Niño nos va a dar en el período estival, o sea, a partir de septiembre, octubre, cuando ya empiezan las tormentas, probabilidad de precipitaciones quizás puntuales, más severas e importantes, y olas de calor más frecuentes”, detalló.