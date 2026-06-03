Aunque con intermitencias, el frío ya está dejando su huella en Mendoza . Y, a días del comienzo del invierno , en las escuelas de Mendoza se evidencia un incremento en el ausentismo de los estudiantes ; especialmente en los más chicos . Y las enfermedades ocupan un lugar importante dentro de las causas .

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Según confirmaron desde la Dirección General de Escuelas (DGE) , durante la segunda quincena de mayo el presentismo de los niños y niñas en el Nivel Inicial (sala de 4 y 5 años, que son las obligatorias) estuvo en 74,35% frente al 83% con que cerró el mes de abril .

Por el frío y las enfermedades, aumentó 9% el ausentismo de los más chicos en las escuelas

De esta manera, entre un mes y el otro, el ausentismo creció casi 9%. Y, aunque no se puede hablar de diagnósticos confirmados de gripe , desde el gobierno escolar confirmaron a Los Andes que la gran mayoría de las inasistencias registradas durante la segunda mitad de mayo estuvieron vinculadas a cuestiones de salud, según se desprende de los certificados y de las explicaciones de los padres.

Incluso, a nivel provincial, el contexto se encuentra marcado por una mayor circulación de virus respiratorios , el incremento de consultas pediátricas y una fuerte adhesión a la campaña de vacunación antigripal .

Un invierno complicado por gripe y enfermedades respiratorias

La situación en el Nivel Inicial de las escuelas mendocinas coincide con un escenario epidemiológico caracterizado por una mayor circulación de influenza, especialmente de la variante H3N2 subclado K, que este año presenta una capacidad de contagio superior a la observada en temporadas anteriores.

Mendoza aparece entre las provincias del país con cobertura de sala de 4 años con más de 98% Este lunes regresaron a las aulas de forma absoluta los primeros alumnos de salas de 4, 5 y de primero, segundo y tercer grado. En total son 169.000 chicos y co Por el frío y las enfermedades, aumentó 9% el ausentismo de los más chicos en las escuelas Archivo Los Andes (Imagen ilustrativa)

Sin embargo, las autoridades sanitarias insisten en llevar tranquilidad. La jefa del Departamento Provincial de Inmunizaciones, Iris Aguilar, explicó recientemente a Los Andes que esta variante es más transmisible, aunque no implica una mayor gravedad ni un aumento en las internaciones.

"Es una variante más contagiosa, pero no más agresiva", sintetizan desde Salud.

Más vacunación y mayor preocupación

La preocupación por los cuadros respiratorios también se refleja en los vacunatorios. Durante los primeros tres meses de la campaña antigripal 2026 se aplicaron en Mendoza 204.130 dosis, frente a las 137.240 colocadas en el mismo período del año pasado. Esto representa un incremento de casi 50% y unas 67.000 vacunas más que en 2025.

Las autoridades consideran que el crecimiento responde a varios factores, entre los que se destacan una mayor percepción del riesgo entre la población, el recuerdo de los inviernos con fuerte circulación viral y las campañas de concientización destinadas a los grupos más vulnerables.

Vacuna contra gripe H1N1 favoreció narcolepsia en niños y jóvenes En el Nivel Inicial (4 y 5 años), el presentismo pasó de 83% a poco más de 74% en un mes. La mayoría de las inasistencias son por enfermedades. Archivo

La vacuna está dirigida prioritariamente a mayores de 65 años, embarazadas, personal de salud, niños de entre 6 y 24 meses y personas con factores de riesgo.

Desde el Ministerio de Salud recordaron además que la inmunización debe renovarse cada año porque los virus de influenza mutan constantemente y la protección disminuye con el paso del tiempo.

Guardias pediátricas bajo presión

El impacto del aumento de enfermedades respiratorias también se percibe en los hospitales. En el hospital pediátrico Humberto Notti, principal centro de referencia infantil de la provincia, las consultas diarias oscilan entre los 300 y 400 pacientes.

Las imágenes de salas de espera colmadas y denuncias de demoras de varias horas han vuelto a instalarse siendo una de las postales habituales de cada invierno mendocino. No obstante, desde la dirección del hospital aseguraron que no existe un colapso del sistema, aunque reconocen una demanda creciente impulsada por la circulación viral y las bajas temperaturas.

Notti Foto: Ramiro Gómez

La directora ejecutiva del Notti, Laura Pirovano, explicó que entre el 70% y el 80% de las consultas corresponden a cuadros de baja complejidad, principalmente fiebre, tos, congestión nasal y síntomas compatibles con gripe.

Vacunas, ventilación y lavado de manos: las recomendaciones de los especialistas

Frente a este panorama generalizado, los especialistas insisten en reforzar las medidas preventivas tradicionales. La vacunación continúa siendo la principal herramienta para evitar complicaciones graves.

También recomiendan mantener una adecuada ventilación de los ambientes, realizar un correcto lavado de manos y evitar asistir a la escuela, al trabajo o a actividades sociales cuando se presentan síntomas compatibles con enfermedades respiratorias.

Comunicarse en cuarentena: las dificultades de ser sordo en tiempo de tapabocas y barbijos En el Nivel Inicial (4 y 5 años), el presentismo pasó de 83% a poco más de 74% en un mes. La mayoría de las inasistencias son por enfermedades. Archivo

Respecto al uso del barbijo, los referentes coinciden en que no se trata de una recomendación generalizada para toda la población ni para los niños en las escuelas.

Su utilización puede ser útil en situaciones puntuales, como personas con factores de riesgo, pacientes con síntomas respiratorios que deben compartir espacios cerrados o quienes concurren a centros de salud con alta circulación viral.

En el caso de los chicos, los especialistas consideran que la medida más efectiva sigue siendo que permanezcan en sus casas mientras cursan la enfermedad para evitar contagios y favorecer una recuperación.