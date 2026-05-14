Inquietud por el aumento de meningitis en Argentina, una enfermedad que registra 70 casos por año en Mendoza

Un aumento en los casos de los casos de meningitis en Argentina ha generado inquietud en la población, especialmente debido a que se trata de una enfermedad que puede acarrear consecuencias severas. Sin embargo, detrás del número, las autoridades sanitarias llevan tranquilidad: el repunte no representa un valor desmedido y se encuentra bajo vigilancia.

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Según los datos difundidos por el Ministerio de Salud de la Nación en el último Boletín Epidemiológico, que contempla información hasta la semana 17 de 2026, hasta el 2 de mayo, se ha registrado un acumulado de 255 casos de meningitis y meningoencefalitis. La cifra se ubica por encima del promedio acumulado durante los cinco años previos (2022-2025), período en el que se notificaron, para la misma fecha, una media de 234 casos.

Aumento de la meningitis en Argentina: la mayoría de las bacterias que la causan son portadas por los seres humanos en la nariz y la garganta

Pese a este movimiento ascendente, desde la cartera nacional consideran que la situación está "dentro de lo esperado", mientras que en años anteriores también se han presentado picos similares.

En el plano local, el Ministerio de Salud de Mendoza mantiene una postura de cautela y normalidad. Desde el Ministerio de Salud provincial señalaron que la notificación de casos de meningitis es un proceso que se produce todos los años y que no han notado un incremento significativo en el último tiempo. En Mendoza se registran, históricamente, aproximadamente 60 a 70 diagnósticos de meningitis por año, una cifra que se mantiene estable.

"Es una enfermedad como cualquier otra, no es que tenemos más casos en Mendoza; siempre hay casos", explicó la doctora Mercedes Toplikar, jefa del Departamento de Epidemiología de Mendoza. La especialista detalló que, si bien existen diversos orígenes (infecciosos y no infecciosos), la vigilancia se centra en las de origen bacteriano, viral, micótico y tuberculoso

La baja en la vacunación

Uno de los factores que preocupa a nivel nacional es el descenso en las tasas de cobertura de vacunación. No obstante, la situación en Mendoza tiene un matiz diferencial. " Mendoza es una de las provincias que tiene la tasa de cobertura más alta por distintas estrategias", señaló la jefa de Epidemiología, quien destacó tres pilares:

Logística: disponibilidad permanente de dosis en los centros de salud para no perder oportunidades.

Capacitación: formación constante del personal de los vacunatorios.

Vacunación escolar: que calificó como una estrategia histórica y "ejemplar" que permite recuperar esquemas incompletos.

Toplikar recordó que el Calendario Nacional incluye vacunas fundamentales contra los gérmenes más frecuentes: la Quíntuple (contra el Haemophilus influenzae tipo B), la vacuna contra el Neumococo y la Antimeningocócica (cuadrivalente). "Desde el punto de vista sanitario, lo que hay que hacer es vacunarse y tener los calendarios al día. Eso evita que aumenten los casos", enfatizó.

Qué es la meningitis y cómo se contagia Qué es la meningitis y cómo se contagia

Por otro lado, la profesional destacó que una variable que puede influir en la mayor notificación es que se hacen con mayor precisión. Esto gracias a la incorporación de la tecnología de PCR. "Se ha mejorado en el diagnóstico. Antes, por la urgencia de iniciar el antibiótico, muchas meningitis quedaban como de origen desconocido. Ahora le podemos poner nombre y apellido al agente causal aunque el paciente ya tenga una dosis de antibiótico", celebró.

El riesgo de la meningitis bacteriana

La meningitis es la inflamación de los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal. Su origen puede ser infeccioso (bacterias, virus, hongos y parásitos) o no infeccioso. “La meningitis sigue siendo una importante amenaza para la salud mundial”, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si bien algunos cuadros virales pueden mejorar sin tratamiento en pocas semanas, la meningitis bacteriana es la cara más peligrosa de la enfermedad. Mayo Clinic detalla que esta variante puede ser mortal en solo unos días sin tratamiento antibiótico inmediato, y que el retraso en la atención aumenta drásticamente el riesgo de daño cerebral a largo plazo.

De hecho, las estadísticas de la OMS son contundentes: muere alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen el tipo bacteriano, y 1 de cada 5 presenta complicaciones graves.

El neumococo y el meningococo son responsables de la mayoría de los casos de meningitis bacteriana en adultos.

En Mendoza, meningitis por neumococo hubo 4 casos en 2023, 8 en el 2024, 9 en 2025 y 3 en lo que va de 2026.

Cómo se transmite la meningitis

La vía de transmisión varía según el organismo. “La mayoría de las bacterias que causan meningitis, como el meningococo, el neumococo y Haemophilus influenzae, son portadas por los seres humanos en la nariz y la garganta, refiere la OMS, que agrega que se propagan de una persona a otra a través de gotículas respiratorias o secreciones de la garganta.

En tanto, hay un tipo que puede contagiarse de la madre al niño en el momento del parto, causada por el estreptococo del grupo B que suele estar en el intestino o la vagina de los seres humanos.

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“El estado de portador de estos organismos no suele causar síntomas y ayuda a desarrollar inmunidad contra la infección, aunque a veces las bacterias invaden el cuerpo, causando meningitis, sepsis y otros cuadros de enfermedad invasiva”, resalta el organismo.

Quiénes son los más vulnerables

Aunque puede afectar a cualquier edad, existen grupos de riesgo marcados:

Niños de hasta 5 años: son los más afectados por la meningitis bacteriana.

Recién nacidos: corren riesgo por el estreptococo del grupo B (que puede contagiarse de la madre en el parto).

Adolescentes y adultos: vulnerables al neumococo y meningococo.

Personas inmunodeprimidas: quienes viven con VIH o bajo tratamientos oncológicos tienen mayor susceptibilidad.

Signos de alarma ante la meningitis: cuándo consultar

Los síntomas iniciales pueden confundirse con una gripe, pero evolucionan en horas.

En mayores de 2 años, las señales clave son: fiebre alta repentina, rigidez en el cuello, dolor de cabeza intenso, somnolencia, falta de apetito, náuseas, confusión y sensibilidad a la luz.

En bebés, hay que prestar atención al llanto constante, irritabilidad, inactividad, fiebre alta, mucho sueño, vómitos, mala alimentación o una protuberancia en la fontanela (punto blando de la cabeza).

Ante la presencia de fiebre persistente, rigidez de cuello o confusión, la recomendación médica es buscar atención de urgencia. La prevención mediante las vacunas sigue siendo, según los expertos, la forma más eficaz de brindar protección duradera frente a esta patología.